Encontraron un cuerpo calcinado dentro de un auto en Posadas e investigan un posible homicidio

El vehículo fue hallado completamente incendiado en la zona de Potrero Barrero, cerca del aeropuerto de Posadas (Gentileza)

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La Justicia y la Policía de Misiones investigan el hallazgo de restos humanos calcinados dentro de un vehículo incendiado en la zona de Potrero Barrero, en inmediaciones del aeropuerto de Posadas. Ahora, las autoridades intentan determinar la identidad de la víctima, reconstruir las circunstancias de la muerte y establecer quiénes participaron del hecho.

El caso comenzó el miércoles por la tarde, cerca de las 15:30, cuando el dueño de un predio de la zona advirtió la presencia de un vehículo que se había incendiado. Tras dar aviso a las autoridades, efectivos de la Comisaría 19.ª llegaron al lugar, delimitaron el área y convocaron a las divisiones especializadas para preservar posibles elementos de interés para la causa.

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Durante la inspección inicial, encontraron un cuerpo sin vida en el interior del auto marca Volkswagen. El estado de carbonización de los restos dificultó una identificación inmediata, por lo que se dispusieron estudios médico-forenses y genéticos. De acuerdo con las primeras evaluaciones, los restos corresponderían a una sola persona.

El vehículo fue trasladado para una segunda pericia técnica, que buscará establecer su modelo, dominio y titularidad. Los expertos también analizarán la estructura del rodado y los efectos del fuego para determinar si el incendio fue provocado y si existen otros indicios que permitan reconstruir la secuencia previa al hallazgo.

La Justicia investiga si el incendio del vehículo fue provocado para ocultar pruebas del presunto homicidio (Gentileza)

Según pudo conocer el medio local El Territorio, el cuerpo podría pertenecer a un joven de 20 años, cuya desaparición había sido denunciada horas antes. La familia dio aviso a las autoridades cuando dejó de tener contacto con él. Sin embargo, la confirmación depende de los resultados preliminares de la autopsia y de los análisis genéticos que se realicen, debido a las condiciones en que fue encontrado el cadáver.

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El expediente quedó bajo la órbita del Juzgado de Instrucción Tres, que ordenó medidas de prueba durante la noche del miércoles. En el procedimiento participaron especialistas de Policía Científica, Bomberos de la Policía e investigadores de la Dirección Homicidios.

Mientras tanto, la pesquisa registró avances con la identificación de dos personas que serían buscadas como presuntos involucrados. En ese contexto, fueron allanadas las chacras 129 y 142 de la capital de Misiones.

Las diligencias tuvieron como objetivo localizar a los sospechosos y reunir elementos que pudieran aportar a la causa. Sin embargo, sus detenciones no fueron confirmadas.

Uno de los datos que habría surgido durante las primeras horas de investigación fue el aporte de un familiar de uno de los sospechosos. Esa persona habría brindado información a los investigadores sobre una posible participación de su allegado en el hecho.

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También trascendió la posible existencia de una filmación vinculada al ataque. La principal hipótesis que analizan los investigadores es la de un homicidio, aunque la calificación legal del caso quedará sujeta a los resultados de las pericias y a las decisiones del juez. Los estudios sobre el cuerpo podrán determinar, entre otros aspectos, si la víctima murió antes del incendio o si el fuego tuvo alguna incidencia en el fallecimiento.

En paralelo, el análisis del automóvil también será central para establecer cómo se originó el incendio y si el vehículo fue utilizado para ocultar pruebas. Los peritos buscarán recuperar numeraciones, restos de material combustible, rastros biológicos y cualquier otro elemento.

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