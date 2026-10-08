Crimen y Justicia

Delincuentes desvalijaron un departamento en Palermo y quedaron filmados: el video del robo

Ocurrió en el primero piso del un edificio ubicado en la calle Humboldt al 2000. Las víctimas indicaron que la puerta de acceso había sido violentada y que los delincuente se llevaron objetos de valor

El momento en que ingresaron al departamento
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Tres delincuentes entraron a robar un departamento del barrio porteño de Palermo y quedaron filmados tanto por las cámaras del edificio como por una que estaba ubicada en el interior de la propiedad. Se llevaron dinero y objetos de valor.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que todo ocurrió el martes, casi a las 18.30, en un inmueble ubicado en el primer piso de un edificio de la calle Humboldt al 2000, mientras los dueños de la casa no estaban.

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Según se observa en los videos de las cámaras de seguridad, fueron tres los delincuentes -a cara descubierta- que forzaron la puerta del departamento del primer piso tras comprobar que no había nadie dentro.

Las grabaciones muestran que los sospechosos tocaron distintos timbres antes de llegar al primer piso. Cuando no obtuvieron respuesta desde una de los unidades, uno de ellos llamó a los otros dos y entre los tres forzaron la puerta de entrada.

Así ingresaron al departamento

Luego subieron hasta la vivienda y comenzaron a revisar los ambientes en busca de objetos de valor. Las imágenes registraron su ingreso a la propiedad y parte de los movimientos dentro del lugar.

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Uno de los hombres abrió un placard, mientras otro revisó una mochila. Una de las cámaras captó a un sospechoso cuando tomaba una computadora portátil perteneciente a la familia.

Los tres permanecieron varios minutos dentro del departamento y revisaron otros sectores, incluidas habitaciones que no eran alcanzadas por una de las cámaras instaladas.

El edificio no tiene seguridad privada ni un sistema de monitoreo durante las 24 horas. Una cámara frente a la puerta principal permitió registrar parte del ingreso y los rostros de los tres hombres, cuyas imágenes son analizadas por la Policía para determinar sus identidades y reconstruir cómo escaparon.

Los delincuentes revisaron todos los ambientes del departamento

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, las víctimas indicaron que cuando regresaron al inmueble del primer piso se encontraron con la puerta de acceso violentada y el faltante dinero y objetos de valor. En el lugar trabajaron agentes de la Comisaría Vecinal 14-B.

En ese sentido, indicaron que en la investigación interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Número 57, a cargo del fiscal Anselmo Castelli, quien dispuso labrar actuaciones por el delito de “robo en ausencia de moradores”. Por el momento no hay detenidos, aunque en las imágenes quedaron plenamente identificados.

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