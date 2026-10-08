Alarma en Coghlan y Villa Urquiza por un paseador que maltrata a los perros: el video de uno de sus ataques

Maltrato animal en Coghlan: denuncian a un paseador tras ser filmado golpeando a los perros en una plaza

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Un paseador de perros que suele trabajar por los barrios porteños de Coghlan y Villa Urquiza fue denunciado por maltratar a los animales que tiene a su cargo a diario. El caso salió a la luz luego de la publicación que compartió un grupo de colegas del imputado en las redes sociales, en cuyo video se observa la violencia con la que el hombre trata a los canes.

Según precisaron fuentes judiciales a Infobae, el paseador en cuestión ya fue citado para ser notificado de la denuncia en su contra, aunque los investigadores aún aguardan los resultados de una serie de medidas que ordenaron para echarle más claridad al caso.

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“Nada para agregar!! Vamos a difundir para que llegue a los dueños de estos perritos para que ninguno tenga que volver a vivir este maltrato y a él, escrache. Lo mínimo que merece este maltratador!!!! Se llama Omar y está en la Zona de Urquiza/ Coghlan”, reza el posteo publicado este lunes en la red social Instagram por “Caminemos Juntos”, un grupo de paseadores de perros que trabaja en distintos barrios de CABA.

En la grabación en cuestión, realizada por un vecino que reside en los alrededores del canil ubicado en el interior de la plaza Marcos Sastre, en el cruce de la avenida Monroe y Valdenegro, se observa uno de los ataques que el paseador protagonizó a plena luz del día.

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Vestido con un buzo blanco y verde, pantalones naranjas y zapatillas oscuras, el imputado fue captado mientras trataba con violencia a dos de los perritos que tenía a su cargo.

El maltratador en acción.

Con evidente temor, los animales no se resistieron al castigo y se quedaron sentados.

Presentada la denuncia correspondiente, la causa quedó en manos del fiscal Blas Matías Michienzi, de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), dependiente del Ministerio Público Fiscal porteño.

Hasta este jueves por la mañana, este medio pudo corroborar a partir de fuentes judiciales que el imputado ya fue citado para recibir la respectiva notificación. Además, el fiscal Michienzi convocó nuevamente al denunciante para que amplíe su testimonio.

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El paseador de perros ya fue imputado y notificado de la denuncia en su contra.

“Están con medidas para tener más claridad, además de lo que ofrecen los videos”, explicaron.

El paseador fue imputado por infracción al artículo 143 del Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acusado por el delito de menoscabar la integridad de un animal doméstico. De ser hallado culpable, el paseador podría recibir una contravención.