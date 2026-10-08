Economía

La economía argentina se recupera, pero el bolsillo sigue ajustado: qué cambió en los hogares

Un informe de Moiguer detectó una caída de las expectativas durante el tercer trimestre de 2026, con menor ingreso disponible, mayor peso de los gastos fijos y un consumo cada vez más selectivo

Las expectativas de los sectores de ingresos más altos cayeron 24 puntos porcentuales por la pérdida de poder adquisitivo y el freno a las inversiones
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La recuperación de algunos indicadores de la economía argentina todavía no llegó al presupuesto de buena parte de los hogares. Un informe de Moiguer detectó una caída de las expectativas durante el tercer trimestre de 2026, en un escenario de menor ingreso disponible, mayor peso de los servicios y consumos cada vez más selectivos.

Juan Lucarini, consultor de Moiguer Consultora de Estrategia, sostuvo que el relevamiento muestra una brecha entre la percepción de la economía general y la experiencia cotidiana de los consumidores. “La recuperación macro pareciera que no va a cristalizarse en una recuperación de la micro”, afirmó en Infobae Al Mediodía.

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Esa distancia se refleja en decisiones de compra más ajustadas. Los hogares recortan gastos habituales, recorren comercios en busca de ofertas y reservan parte de sus recursos para consumos que les ofrecen una gratificación inmediata.

Manos de un hombre sujetando billetes de pesos argentinos sobre una mesa de madera junto a un sobre marrón, una libreta y una taza de café.
Cuatro de cada diez consumidores aplican un patrón de compra compensador al reducir gastos cotidianos para priorizar consumos personales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las expectativas negativas superaron a las positivas por primera vez desde 2023

Según el estudio de Moiguer, las respuestas pesimistas sobre la situación de Argentina en los próximos 12 meses superaron a las optimistas por primera vez desde 2023. El cambio se produjo durante el tercer trimestre de 2026, luego de dos años en los que predominaba la expectativa de una mejora.

La foto que vemos es distinta a la foto que veníamos midiendo en los últimos dos años”, señaló Lucarini. El consultor aclaró, de todos modos, que los indicadores pueden variar de un mes a otro.

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El relevamiento también mostró contrastes regionales. Neuquén registró un 48% de expectativas positivas y Salta, un 46%, mientras que el Área Metropolitana de Buenos Aires reunió una mayor proporción de respuestas negativas.

Para Lucarini, la diferencia está vinculada con la dinámica productiva de cada región. Neuquén y Salta concentran actividades asociadas al petróleo y la minería, mientras que el AMBA atraviesa otra realidad económica.

Mujer con gafas y suéter beige escribe en una libreta junto a un portátil, un ratón y una calculadora sobre un escritorio de madera.
Cuatro de cada diez consumidores aplican un patrón de compra compensador al reducir gastos cotidianos para priorizar consumos personales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los gastos fijos absorben una porción mayor del salario

La consultora calculó que el poder adquisitivo de los salarios cayó 11 puntos porcentuales frente a enero de 2023. En el mismo período, el ingreso disponible de los hogares —el dinero que queda tras pagar los compromisos fijos— retrocedió 17 puntos.

Servicios y transporte ganaron 11 puntos de participación dentro del salario promedio, de acuerdo con Moiguer. “El ingreso se achica y los gastos fijos crecen”, resumió el informe citado durante la entrevista.

Lucarini señaló que las facturas mensuales son una fuente de incertidumbre para los consumidores. “Las boletas de servicios son como un unboxing”, dijo al referirse a los comentarios surgidos en los grupos de conversación relevados.

Los pagos de luz, gas, transporte y comunicaciones condicionan el resto del presupuesto. Recién después de cubrir esas obligaciones, los hogares definen qué consumos variables pueden sostener durante el mes.

Manos sostienen una billetera con billetes de pesos argentinos y monedas sobre una mesa con una calculadora, facturas, billetes, celular y alimentos.
El salario promedio actual compra diez pares de zapatillas pero adquiere 61 kilos menos de carne al año respecto de 2022 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recortes con gastos puntuales

El estudio identificó que cuatro de cada diez consumidores adoptaron un patrón de compra compensador: restringen bienes cotidianos, pero destinan dinero a productos o experiencias que les aportan satisfacción personal.

Lucarini ilustró esa conducta con el testimonio de una consumidora: “No compro carne, me recorro todo, compro solo lo que está barato”. La misma persona relató que compró ropa por internet para su hija.

El consultor explicó que muchos hogares reducen salidas, alimentos o gastos frecuentes y, al mismo tiempo, preservan una parte de sus recursos para ropa, artículos importados o productos de uso prolongado.

“El presente vuelve a ser un poco de nuevo el eje”, planteó Lucarini. Según el informe, algunos consumidores dejaron de postergar gastos en función de objetivos de mediano plazo, como comprar un auto o acceder a un crédito.

Primer plano de dos manos en un mostrador de madera, intercambiando un fajo de billetes de Pesos Argentinos a través de una bandeja metálica de ventanilla.
Las expectativas de los sectores de ingresos más altos cayeron 24 puntos porcentuales por la pérdida de poder adquisitivo y el freno a las inversiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los productos importados alteraron las referencias de precio

La investigación también observó cambios en la comparación de precios. Para algunos hogares, determinados bienes importados resultan más accesibles que productos de consumo diario o que el pago de servicios.

“Lo dolarizado se abarata, lo cotidiano se encarece”, afirmó el consultor de Moiguer. Esa relación reordena las prioridades dentro de presupuestos que tienen menos margen.

La consultora indicó que las importaciones puerta a puerta crecieron 640% y que cinco de cada diez argentinos compraron en un bazar chino en los últimos meses. También comparó el poder de compra de un salario promedio entre 2022 y 2026.

Según los datos presentados, ese ingreso permitía adquirir tres pares de zapatillas en 2022 y ahora alcanza para diez. En cambio, Lucarini afirmó que el salario promedio compra 61 kilos menos de carne al año que entonces.

Primer plano de unas manos sosteniendo una billetera marrón abierta, de la cual sobresalen billetes de 20.000 y 10.000 pesos argentinos con diseños modernos.
El nivel de expectativas económicas en el segmento joven cayó 17 puntos porcentuales ante transformaciones en las condiciones del empleo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La caída de las expectativas alcanzó a jóvenes y hogares de mayores ingresos

El deterioro no tuvo la misma intensidad en todos los grupos sociales. El promedio de la sociedad mostró una baja de 14 puntos porcentuales, mientras que entre los jóvenes el retroceso fue de 17 puntos, según el relevamiento.

En los sectores ABC1, que agrupan a hogares de mayores ingresos, las expectativas descendieron 24 puntos porcentuales. Lucarini vinculó esa baja con la pérdida de poder adquisitivo y con un desgaste de las expectativas vinculadas a inversiones, emprendimientos y negocios.

Sobre los jóvenes, el consultor sostuvo que la expectativa de progreso enfrenta un mercado laboral más incierto. “Se va pauperizando en términos cualitativos”, afirmó al referirse a las condiciones de empleo.

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