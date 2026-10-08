La emoción de Mateo Messi durante el discurso de su papá Lionel en la despedida de la Selección: el gesto contenedor Antonela

Antonela Roccuzzo y Mateo Messi observaron atentamente el discurso de Lionel en su despedida de la selección argentina

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La despedida de Lionel Messi de la selección argentina dejó imágenes imborrables y emotivas en una noche que quedará marcada a fuego en la historia del fútbol. Durante el discurso de nueve minutos que dio el capitán tras el partido ante Benín, su familia estuvo de pie en el campo de juego escuchando atentamente.

En uno de los videos que publicó AFA Estudio se pueden apreciar en primer plano las reacciones de los hijos de Messi y su esposa, Antonela Roccuzzo, mientras Leo le hablaba al público y a sus compañeros en el estadio Monumental. En un fragmento, Mateo se secó las lágrimas de su cara con la manga de su campera de la Selección y su mamá le dio un abrazo contenedor.

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Además del llanto emotivo de Mateo, Thiago, el mayor de los tres hijos del astro rosarino, fue quien protagonizó uno de los momentos más conmovedores de la velada. Al finalizar el discurso, se acercó a su padre y se quebró en llanto entre sus brazos, en una escena que recorrió el mundo en cuestión de horas. Ciro, el menor, y Antonela completaron el abrazo familiar en el centro del campo del Monumental, ante una multitud que también fue vencida por la emoción. Tampoco Lionel Scaloni, el entrenador del seleccionado, pudo aguantar las lágrimas y se emocionó al escuchar al capitán mientras abrazaba a su hijo.

El director técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, no pudo contener las lágrimas durante el discurso de Messi

Messi tomó el micrófono con la voz cargada y abrió su despedida con una referencia directa a Jorge Messi, su padre y representante durante décadas, fallecido en agosto último. “Lo primero que pienso es en mi viejo”, dijo el capitán, en las primeras palabras de un discurso en el que reconoció que dejar la selección le resultaba “profundamente doloroso”.

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El jugador de 39 años recordó que nunca dejó de luchar ni de darse por entero, ni siquiera en los momentos más difíciles. “Todo lo que puedo hacer es agradecer”, afirmó en declaraciones recogidas por medios internacionales. “Fue un gran orgullo vestir esta camiseta durante más de 20 años.”

Hacia el final de su alocución, el capitán admitió que habría querido seguir para siempre. “Juro que me gustaría volver el resto de mi vida, porque jugar para la selección argentina es lo más hermoso que te puede pasar”, declaró ante el estadio colmado. En un instante de honestidad que detuvo al Monumental, añadió: “La verdad es que estoy hablando más de lo que nunca he hablado. No me quiero ir, no me quiero ir de la cancha”.

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El llanto de Thiago Messi y Antonela Roccuzzo en la despedida de Lionel Messi de la Selección

En su discurso también recordó una historia que tuvo como protagonista a Enzo Fernández: cuando Messi anunció su primer retiro de la selección en 2016, un joven jugador del grupo le escribió una carta pidiéndole que se quedara. Ese mismo jugador, años después, fue compañero suyo en la conquista de la Copa América y el Mundial.

Messi cerró su ciclo con la selección argentina como el máximo goleador e internacional de la historia de la historia del combinado nacional, con 126 goles en 208 partidos a lo largo de 21 años. Su último tanto llegó de penal en la victoria 3-0 ante Benín, en el estadio Monumental de Buenos Aires, el 6 de octubre de 2026. Continuará su carrera en el Inter Miami de la MLS.

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El emotivo discurso de Lionel Messi en su despedida de la Selección y las lágrimas de Enzo Fernández