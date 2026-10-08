Fuerte cruce entre periodistas en la TV de España por Lionel Messi: “Cuando en Argentina le pegaban palos, en el Barça lo defendíamos”

Matías Palacios y Jota Jordi mantuvieron una acalorada discusión por el astro argentino

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El debate sobre la despedida de Lionel Messi de la selección argentina derivó en un cruce entre Matías Palacios y Jota Jordi en El Chiringuito. La discusión se centró en el vínculo del futbolista con el Barcelona, la falta de una mención explícita al club catalán en su discurso y la posibilidad de que vuelva a la institución mientras Joan Laporta sea presidente.

La primera diferencia surgió a partir de la consideración de Messi sobre cuál fue la camiseta más importante de su carrera. Palacios reivindicó el vínculo del capitán argentino con la Albiceleste y rechazó que la conversación derivara hacia el equipo español. “Messi es Messi gracias a Messi”, insistió el periodista argentino durante el intercambio. Luego remarcó: “Messi anoche dijo que la camiseta de su vida es la Argentina. Así que no, no empecemos con tema del Barça. La camiseta de su vida es la de Argentina”.

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“Él tiene muchísima gratitud con el Barça. Lo que no me gusta es que el discurso vaya por el lado de que Messi nos debe la vida”, recalcó el periodista argentino.

Jota Jordi cuestionó esa postura y sostuvo que el club tuvo un papel determinante en la formación y la carrera del atacante rosarino. El panelista señaló que la historia de Barcelona no comenzó con Messi y pidió que se reconociera la incidencia de la institución desde su llegada a España cuando era niño.

“Messi empezó a existir gracias al Barça. El Barça desde 1899”, expresó. Más adelante, elevó el tono de sus críticas: “Messi es Messi gracias al Barça, no te equivoques. No se equivoquen con esto”.

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El panelista español aclaró que no había planteado que Messi le debiera su vida a Barcelona, aunque diferenció el reconocimiento a la dimensión individual del jugador de la contribución que, según su postura, hizo el club en los primeros años de su carrera. “Messi es Messi gracias a Messi, sí, pero Messi también es gracias al Barça, que el Barça le ayudó muchísimo en un momento complicado de su vida”, afirmó Jota Jordi. “También le tiene que agradecer mucho al Barça”.

Palacios coincidió en que el futbolista mantiene gratitud hacia la institución, pero objetó el sentido que, a su juicio, tomó el planteo. “Él tiene muchísima gratitud con el Barça. Lo que no me gusta es que el discurso vaya por el lado de que Messi nos debe la vida”, respondió.

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El periodista argentino también aseguró que las críticas a Leo en su país no eran generales y sí recordó un episodio puntual con el público argentino. “Una vez sola, una vez sola, una vez sola, la Argentina en un estadio… Argentina y Uruguay en cancha de Colón de Santa Fe, Copa América 2011. Es la única vez que se fue silbado de un estadio”, sostuvo.

Jota Jordi respondió que su reproche apuntaba a otra cuestión. “Lo que sí que me molesta mucho es que gente como tú lo que piensa es que el Barça empezó a existir con Messi. Y eso no es verdad. Eso es al revés”, manifestó. La discusión escaló cuando el comunicador español defendió la tradición deportiva de Barcelona y recordó que el club fue fundado en 1899. En ese tramo, atribuyó a la institución una responsabilidad directa en el desarrollo deportivo y personal del entonces juvenil argentino.

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“Mi abuelo iba al campo antes de que estuviera Messi y yo hubiéramos nacido. Y era más del Barça que yo. Y veía cómo levantábamos títulos”, señaló. Acto seguido, añadió: “No se crean que ustedes son los reyes de todo. El Barça existía antes”.

Fuerte cruce en la TV española por Lionel Messi

Prosiguiendo con su postura, añadió: “Messi es Messi, y la familia de Messi es la familia de Messi gracias al Barça, que apostó cuando él lo estaba pasando muy mal y todos sabemos lo que pasó allí”, afirmó. También evocó la decisión de sostener al jugador en las divisiones inferiores: “Messi es el mejor jugador de la historia, entre otras cosas, por haber estado en el Barça desde los diez años. Y porque hubo una persona ahí que dijo: ‘Este chico se queda aquí’”.

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Jota Jordi concluyó esa parte de su exposición con un reproche por la ausencia de una mención al club en la intervención del exfutbolista de Barcelona. “Así que no hubiera estado mal tampoco que en el discurso final: ‘Y gracias al Barça’. Faltaría más”, dijo.

Palacios aceptó que Barcelona tenía una extensa trayectoria antes de la llegada del delantero, aunque destacó que la irrupción de Messi modificó la dimensión competitiva de la institución durante más de una década. “Claro que el Barça tiene una historia desde 1899. Tenía cien años hasta antes de la llegada de Lionel Messi a Barcelona”, expresó. Después contrapuso esa etapa con el ciclo que encabezó el argentino: “También es cierto que en una época el Barça, que yo recuerdo, era chico, pero también salía sexto, quinto, séptimo. No peleaba las ligas como peleó durante por lo menos quince años con Lionel Messi ganando Champions”. “Yo creo que no habrá nadie en la historia de tu vida, Jota Jordi, que te haga tan feliz como Lionel Messi en el Santiago Bernabéu. Nadie”, remató.

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Lobo Carrasco, otro integrante del panel del programa español también ingresó en la discusión y pareció tomar partido por el argentino. “Como con Messi no ha habido nada en la historia del Barça. Nada”, afirmó. “Cambió la mentalidad de toda la plantilla, de todo el club”, sentenció.

Jota Jordi rechazó que los títulos y la transformación del equipo se explicaran únicamente por el delantero argentino. Durante ese pasaje mencionó a figuras como Ronaldinho, Xavi, Andrés Iniesta, Gerard Piqué, Víctor Valdés y Pep Guardiola. “Ronaldinho cambió la mentalidad”, repitió.

Otro momento de tensión se produjo cuando Palacios llevó el debate hacia el actual presidente de Barcelona, Joan Laporta, y descartó que Messi pueda regresar al club durante su mandato. “Ni Messi va a volver al Barcelona con Laporta, ni Laporta, ni ustedes, que lo apoyan a Laporta, quieren que Messi vuelva durante todos estos años”, lanzó. Jota Jordi interrumpió para negar esa afirmación, pero Palacios continuó con su argumento.

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“¿Cuándo vence el mandato de Laporta? 2031. Hasta entonces no hablemos más, no nos mintamos más”, señaló. “La historia de Messi se terminó en 2021. ¿Cuándo termina el mandato? 2031. No va a volver Messi. No quiere volver con Laporta, y lo sabe bien. Y Laporta no quiere que Messi esté ahí, no lo quiere tener cerca”.

En ese punto, Palacios vinculó la discusión con las comparaciones en torno a Lamine Yamal. “Por eso están inventando que el mejor ahora que tienen es Lamine Yamal”, dijo.

Jota Jordi pidió no avanzar con ese contraste. “No entres en comparaciones con Lamine Yamal, porque te vas a hacer daño tú y Messi”, respondió. También rechazó que su respaldo al club dependiera de Laporta: “Yo soy del Barça. Y esté Laporta o esté Bartomeu, yo iba al campo y seguía apoyando al Barça”.

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Minutos más tarde, el debate nuevamente se encendió entorno al vínculo Messi-Laporta. “Yo creo que hay una cosa que a lo mejor desde Madrid no se dan cuenta, pero en Barcelona somos todos de Messi porque es el mejor de la historia, pero por encima somos del Barça. Y estas elecciones quedó demostrado. Todos los candidatos iban con la foto de Messi. Y ganó el que no sacó ni una foto de Messi porque hablaba del Barça. Y arrasó. El presidente más votado de la historia”, declaró Jordi. Ante esta afirmación, Palacios contestó: “Messi no apoyó a nadie. Estás diciendo como si Messi hubiera jugado para uno”.

Producto de esta respuesta, el comunicador español rememoró el episodio en el que Lionel Messi regresó al Camp Nou de noche, de sorpresa, sin avisar a la institución. “Y Messi se fue de noche a hacerse la foto cuando se le había ofrecido en muchísimas ocasiones, en muchísimas ocasiones, acudir al estadio junto con el presidente, junto con la directiva, y él siempre decía que no, y acudió de noche. O sea, no pasa nada. Pero no me digas que... ganó el Barça, no ganó Messi, ¿vale? Y aquí somos más del Barça que de Messi. Y esto no quiere decir que somos todos del mejor jugador de la historia, que es Messi, lo adoramos. Lo adoramos, que por cierto es de La Masía, que a lo mejor no le hubiera ido tan bien si no fuera por La Masía y el Barça. Y cuando en Argentina, que ahora lloran todos, en Argentina le pegaban palos, en el Barça lo defendíamos, porque ahora se suman todos a Messi. Pero es que nosotros somos de Messi hace veinticinco, ustedes hace diez", esbozó.

“No, no te permito. No te lo permito de ninguna manera. No, estás equivocado. Estás totalmente equivocado. Te quedaste con dos, tres frases de algunos. Algunos que sí, que fueron odiadores seriales y que querían que a Messi le vaya mal, pero la mayoría de los argentinos siempre apoyamos a Messi. Los que íbamos a los mundiales, los que confiamos en él, los que estuvimos siempre. No, no te lo permito. No te lo permito”, contestó ofuscado Palacios.