Crimen y Justicia

Simulaban que era un kiosco y vendían droga en pleno Balvanera: detuvieron a una pareja e incautaron 1.300 dosis de cocaína

El punto de expendio funcionaba en un kiosco llamado “Alegría Porteña”. A dos cuadras de allí, la Policía de la Ciudad allanó otro local, que era utilizado como centro de acopio, y hallaron ladrillos de cocaína

Desmantelaron un "narco-kiosco" que funcionaba en Balvanera
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Un “narco-kiosco” que funcionaba en el barrio porteño de Balvanera fue desmantelado días atrás por personal de la Policía de la Ciudad, en el marco de una serie de allanamientos por denuncias que alertaban sobre una presunta comercialización de drogas en domicilios de la zona de Once.

Como resultado de los procedimientos, los agentes detuvieron a una pareja e incautaron miles de dosis de cocaína.

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Fuentes policiales precisaron a Infobae que la primera de las inspecciones, efectuada el pasado 23 de septiembre por personal de la División Antidrogas Zona Norte, se llevó a cabo en un kiosco llamado “Alegría Porteña”, ubicado sobre Teniente Juan Domingo Perón al 3300.

Desmantelaron un "narco-kiosco" que funcionaba en Balvanera

En el interior del inmueble, los policías hallaron 1.300 dosis de droga listas para su comercialización.

Luego, a dos cuadras del primer domicilio, los efectivos allanaron otro local que funcionaba en el segundo piso de un edificio situado en Bartolomé Mitre al 3500. El lugar, según pudieron determinar los investigadores, era utilizado como centro de acopio, donde se llevaban a cabo las tareas de guarda, estiramiento y fraccionamiento de la sustancia, para luego trasladarla al kiosco donde se vendía al público.

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Desmantelaron un "narco-kiosco" que funcionaba en Balvanera

Allí, encontraron trozos compactos de cocaína, cuatro balanzas digitales, 130.000 pesos en efectivo, una máquina para contar billetes y dos teléfonos celulares.

Asimismo, en este departamento los agentes detuvieron a sus habitantes, identificados como Marcos Antonio Quiroga, de 35 años, y Rafaela Delicia Arnedo, de 40. Ambos son argentinos y no poseen antecedentes penales, según confirmaron las fuentes del caso a este medio.

Tras la consulta al Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas 11, a cargo de Julio Rebequi, y con la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos vinculados con Estupefacientes (UFEIDE), bajo la titularidad de Cecilia Amil Martín, se avaló la detención de los sospechosos y el secuestro de todas las pruebas recabadas durante los operativos.

Por su parte, la Agencia Gubernamental de Control (AGC) clausuró el kiosco por tiempo indefinido.

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