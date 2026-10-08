El divertido show entre Franco Colapinto y Fernando Alonso en la conferencia de prensa del GP de Singapur: “Acabo de hablar yo, boludo”

Los pilotos participaron de la conferencia del GP de Singapur

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Durante la conferencia de prensa previa al Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1 se produjo un divertido cruce entre Franco Colapinto y Fernando Alonso. Ambos pilotos con Esteban Ocon participaron del encuentro con los medios y una consulta de un periodista generó las risas entre ambos.

Laurine Schlingerlund, del portal de Nueva Zelanda Nu, hizo la siguiente consulta: “¿Qué opinas de las carreras nocturnas y crees que debería haber aún más carreras nocturnas?”, sobre lo que será la carrera principal del domingo en el trazado de Marina Bay. Alonso contestó: “Creo que no cambia mucho para nosotros. El circuito está bien iluminado. Creo que depende de la hora en Europa o Estados Unidos o donde sea que los espectadores prefieran la carrera. Y no sé, creo que no tengo preferencia por la noche o el día, y no hay mucha diferencia para nosotros”.

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“¿Entonces no le gustaría ver más carreras nocturnas?”, retrucó el cronista. Y el español sumó en su explicación. “No, probablemente no. Probablemente sea mejor de día, sí, porque es un día largo hasta que llega la carrera. Te despiertas por la mañana, es un día largo, y luego no puedes volar a casa después de la carrera. Es demasiado tarde. Así que en realidad, debería ser temprano por la mañana, la carrera, y almorzamos en casa. Definitivamente lo haría durante la mañana, a las seis o siete de la mañana. Perfecto”.

Luego, llegó la hora de algunas consultas en español para ambos y allí fue cuando el dos veces campeón del mundo de la F1 invitó con la mirada a Colapinto a responder la misma pregunta, pero del cronista de la cadena DAZN. Tras un cruce de gestos, el piloto de Alpine soltó un divertido comentario. “Arranca que acabo de hablar yo, boludo”, soltó el número 43 de la grilla.

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Alonso bromeó con Colapinto (REUTERS/Edgar Su)

¿Cuál fue la respuesta final de Colapinto? “Creo que las carreras nocturnas son especiales, y hay algunos fines de semana al año en que corremos de noche. Hace una pequeña diferencia en el espectáculo. Carreras muy calurosas como Singapur, creo que tal vez ayuda que no haya sol allí, y hace un poco más fresco. Estas carreras tan calurosas, probablemente Singapur en el día será mucho más difícil también para los pilotos. Y de nuevo, es una carrera que históricamente ha sido por la noche, y ha sido agradable. Y bajo las luces, de nuevo, muy iluminado, así que sientes que estás conduciendo de día cuando estás en la pista. Así que eso no cambia mucho para nosotros, pero tal vez para el espectáculo un poco”, dijo Franco.

Alonso llega motivado a la competencia de Singapur tras conseguir en Sepang su mejor resultado de la temporada (8°). El piloto de Aston Martin consideró que el circuito de Marina Bay puede ofrecerle la mejor oportunidad del año, porque sus numerosas curvas y la ausencia de largas rectas reducirán el impacto de la falta de potencia de Honda.

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El español explicó que el coche era el mismo en Bakú y Malasia, con la misma configuración y unidad de potencia, pero la diferencia entre ambos fines de semana fue muy amplia. “Vamos a depender mucho de los circuitos, así que probablemente este fin de semana estaremos un poco más en la pelea y en otros estaremos atrás. Así que tenemos que maximizar los buenos fines de semana y en Malasia lo hicimos bien”, afirmó Alonso durante la rueda de prensa de la FIA.

Además, Alonso advirtió que el resultado de Sepang no resuelve las limitaciones del monoplaza. “Aún así, estamos muy lejos de lo que queremos, pero haber conseguido puntos y tener un ritmo competitivo en carrera es esperanzador”, declaró. También señaló que Aston Martin continúa perdiendo rendimiento en las rectas y que el comportamiento del coche depende demasiado del circuito. “Este año ha sido doloroso. Nos sigue costando el ritmo y no tenemos velocidad en recta”, sostuvo.

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“Sí, probablemente este fin de semana sea una buena oportunidad”, admitió el bicampeón de Fórmula 1 sobre las oportunidades de volver a luchar por sumar puntos tras finalizar en el octavo puesto en la prueba de Malasia que significó el GP de Baréin .

Colapinto durante la charla con los medios (REUTERS/Edgar Su)

“Creo que últimamente hemos tenido un auto muy bueno, así que no es un problema de competitividad del auto. En la última carrera tuvimos la penalización por la unidad de potencia, así que largamos desde el fondo de la parrilla por eso. Pero el ritmo fue muy fuerte durante todo el fin de semana y fuimos rápidos tanto con poca como con mucha carga de combustible”, explicó Colapinto en la charla con los medios.

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Bakú y Sepang fueron las dos carreras consecutivas sin puntos para Alpine. El objetivo en Singapur será terminar por delante de Racing Bulls y descontar en una disputa que el corredor considera abierta hasta el cierre del calendario. La escudería francesa llegó a estar a nueve puntos de Racing Bulls antes del actual triplete de carreras, pero la diferencia se amplió a 22 (90 a 68), la mayor distancia de la temporada entre ambos equipos en la pelea por el quinto puesto del Campeonato de Constructores.

“Creo que todo es posible. Viendo este año, con la cantidad de cosas que están sucediendo en las carreras y cómo puede cambiar la situación de un fin de semana a otro en términos de los puntos que suma un equipo, nada está terminado hasta que se termina. Hasta la última carrera vamos a seguir luchando por eso”, afirmó el oriundo de Pilar.

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El piloto agregó que Alpine cuenta con la velocidad necesaria para sostener la pelea: “Y creo que definitivamente tenemos la velocidad para conseguirlo. Así que vamos a intentarlo. Por supuesto, ahora son muchos puntos, pero mientras no esté todo terminado, vamos a seguir luchando por eso”, cooncluyó.