Nicole Neumann habló de la denuncia de un vecino por sus animales: “Tengo que poner un alambrado más”

Luego de contar la amenaza que recibió de un vecino sobre sus corderitos, Nicole Neumann contó que fue denunciada ante la comisión de vecinos del barrio y opinó al respecto (Desayuno Americano - América)

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El vínculo de Nicole Neumann con los animales volvió a quedar en el centro de la escena después de que la modelo contara que un vecino de su chacra había presentado un reclamo por la presencia de sus perros y dos corderos. Según explicó en su ciclo de streaming, el hombre también les habría dicho a los caseros que iba a “hacer estofado” a los animales si continuaban ingresando a su propiedad, una situación que la conductora relató con indignación y que luego volvió a abordar en Desayuno Americano (América).

Allí confirmó que había recibido una notificación vinculada con el reclamo de la comisión del barrio. “Sí, de la comisión del barrio, que le molestan al vecino los corderitos”, explicó. El periodista quiso saber cómo era la situación con los dos animales y le preguntó si los corderitos se pasaban al patio del vecino. “Sí, igual estamos hablando de treinta mil metros”, señaló.

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Para explicar su postura, comparó: “Es como si decís ‘Me mudo en frente del mar, me molestan las gaviotas, el ruido de las olas’. Bueno, hola, te mudaste a la playa”. Y, cuando le preguntaron si había intentado dialogar con el vecino para resolver el conflicto sin llegar a una instancia judicial, Nicole respondió: “No. A ver, ¿qué justicia? Tengo que poner un alambrado más, no pasa nada”, explicó.

En su chacra, la modelo acostumbra a vivir cerca de sus animales (Instagram)

“La verdad es que cuando voy a mi casa, estoy ahí, disfruto de mis animales, la naturaleza, ni ahí que me encargo de eso”, sostuvo. El notero también le preguntó si era cierto que el hombre había amenazado con matar a sus cabras. “Claro, dijo algo así como: ‘Las voy a hacer estofado si siguen pasando’”, contó que el vecino le dijo a sus caseros.

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“No entiendo a la gente que le molestan los animales. Si te vas a vivir a un campo, chacra... es el espíritu, para mí. Si no te tenés que meter en un barrio cerrado, ¿no?”, planteó.

“No entiendo a la gente que le molestan los animales”, aseguró Neumann, quien convive de cerca con la naturaleza (Instagram)

“Creo que hay que analizar todas esas cosas cuando uno se muda”, agregó. El periodista también le preguntó si tenía miedo de que el vecino finalmente cumpliera con la amenaza. “No creo. Yo todavía quiero creer en las almas buenas que no podrían hacerle daño a un animal. Por ahí peco de naif, no lo sé”, señaló.

La situación había sido contada inicialmente por Nicole en Solo Niki, el ciclo de streaming que conduce. “Es el vecino de al lado, que le molestan mis perros, y pregunta de dónde los saqué porque le ladran a su dálmata”, aclaró. “Y ahora me denunció porque se le pasan los dos corderitos, y les dijo a mis caseros que los va a hacer estofado”, sostuvo con indignación. En esa misma intervención, remarcó la extensión del terreno: “Estamos hablando de chacras de tres hectáreas”.

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Nicole Neumann relata un inconveniente ocurrido con un vecino de su propiedad rural en relación con la convivencia con sus animales

En medio de su descargo, la modelo también le sugirióal vecino que elija tro entorno si no podía convivir con animales. “Andate al country de Cardales, que tenés piso de pavimento y a lo sumo ves un ternero ahí a lo lejos”, sostuvo. Luego completó, sin ocultar su enojo: “O quedate en Recoleta, no tengo idea. Las cabritas, yo creo que les dio emoción que llegamos, porque llegamos, abrí la casa y pasaron directamente al living”, relató entre risas.

Para Nicole Neumann, la vida en la chacra no se entiende sin el ruido, el movimiento y la presencia de los animales que eligió proteger. Por eso, lejos de cambiar su manera de habitar ese espacio, la modelo decidió reforzar los cuidados y confiar en que el conflicto no pase a mayores. Entre perros, corderos y cabras, su refugio en la naturaleza sigue siendo también una forma de vida.

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