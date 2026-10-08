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Las sentidas palabras de Marcela Tinayre para despedir a Piero, abuelo de su nieta Ámbar: “Un verdadero caballero”

La conductora le dio el último adiós al cantante, quien formaba parte de su familia por el vínculo que su hija Juana Viale había tenido con Juan de Benedectis

La conductora le dedicó unas sentidas palabras al abuelo de su nieta Ámbar De Benedictis (Video: Instagram)

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Marcela Tinayre despidió a Piero con una sentida publicación en sus redes sociales, tras la muerte del cantautor argentino el miércoles 7 de octubre a los 81 años. Piero Antonio Franco De Benedictis —conocido artísticamente como Pierofalleció en el Hospital Italiano de Buenos Aires, donde estaba internado desde hacía varios días por complicaciones derivadas de una neumonía.

La hija de Mirtha Legrand compartió en sus redes una foto del artista con un mensaje que no dejó dudas sobre el vínculo afectivo que los unía. “Se fue Piero, artista inmenso, con sensibilidad única y su obra que atravesó generaciones. Era un Señor, un verdadero caballero. Mi cariño a toda su familia y muy especialmente a mi adorada Ámbar”, escribió.

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La publicación incluyó una foto del cantautor —abuelo paterno de su nieta Ámbar, por parte de su hijo Juan De Benedictis— musicalizada con “Soy pan, soy paz, soy más”, una de las canciones más representativas de su obra.

Captura de pantalla de una publicación en Instagram con un retrato del cantante Piero y un texto firmado por Marcela Tinayre
El posteo que hizo Marcela por la muerte del cantante

A comienzos de los años 2000, Juan inició una relación con Juana Viale —hija de Tinayre y nieta de Mirtha Legrand—, cuando ella tenía 20 años y él, 27. De ese romance nació Ámbar De Benedictis, el 30 de marzo de 2003, quien creció con un perfil alejado de la exposición mediática. La pareja se separó alrededor del nacimiento de su hija, aunque ambos mantuvieron un vínculo cordial y compartieron la crianza. Fue así que Piero quedó ligado, por línea paterna, a una de las familias más conocidas del espectáculo argentino.

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Piero nació el 19 de abril de 1945 en Gallipoli, región de Apulia, Italia, y desarrolló gran parte de su carrera en Argentina, donde se convirtió en una de las voces más reconocidas de la canción social latinoamericana.

Su familia confirmó la noticia de su muerte este miércole a través de sus redes oficiales: “Su voz, sus canciones y su mensaje de paz quedan para siempre con nosotros. Su luz va a seguir brillando en cada rincón donde su música siga llegando”. Entre sus canciones más populares se cuentan “Mi viejo”, “Los americanos” y “Soy pan, soy paz, soy más”.

Su debut profesional ocurrió en 1964, en programas de televisión como Remates musicales, donde interpretaba canciones italianas. Durante esos primeros años grabó sencillos y se presentó en distintos escenarios de Buenos Aires, todavía dentro de un repertorio melódico.

El punto de inflexión llegó a fines de esa década, cuando conoció al periodista y escritor José Tcherkaski. La asociación creativa entre ambos resultó central para el desarrollo de su repertorio. En 1969 apareció su primer álbum, “Mi viejo”, que incluyó la canción que lo proyectó masivamente en la Argentina y otros países de América Latina.

El clásico "Mi viejo" es coautoría suya junto al poeta José Tcherkaski

Tras el éxito inicial, Piero amplió su alcance con canciones como “Juan Boliche”, “Vengo”, “Tengo la piel cansada de la tarde” y “Llegando llegaste”. En 1970 obtuvo el primer puesto y los tres Gallos de Oro del Festival Internacional da Canção de Río de Janeiro con “Pedro Nadie”, un tema que incorporaba una perspectiva crítica sobre las jerarquías sociales.

Ese mismo año participó de la película El profesor patagónico, dirigida por Fernando Ayala y protagonizada por Luis Sandrini. En el film encarnó a un joven sacerdote cantante y aportó varias piezas a la banda sonora, entre ellas “Mi viejo” y “Llegando llegaste”. También tuvo participaciones en otras producciones audiovisuales, como el cortometraje Bang Bang, de Raúl Perrone.

Durante los primeros años de la década de 1970, su discografía tomó una orientación más explícitamente política. “Los álbumes Coplas de mi país” (1972) y “Para el pueblo lo que es del pueblo” (1973) reunieron canciones atravesadas por la desigualdad, la persecución política, la violencia estatal y las dictaduras que vivió toda la región a lo largo de esos años.

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