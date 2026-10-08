Colapinto y Gasly explicaron por qué Alpine puede dar el golpe en un circuito históricamente adverso para la escudería

Alpine solo sumó puntos en una de las cuatro carreras que disputó en Singapur (REUTERS/Annice Lyn)

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Alpine arribará al Gran Premio de Singapur con la obligación de sumar puntos para mantenerse en la pelea por el quinto puesto del Campeonato de Constructores de la Fórmula 1. Tras las decepciones de Bakú y Malasia, tanto Franco Colapinto como Pierre Gasly expresaron su optimismo para la carrera en Marina Bay y puntualizaron en el desempeño del monoplaza en trazados que históricamente fueron adversos.

En la conferencia de prensa oficial de la FIA, al argentino le consultaron si creía “que Alpine puede ser competitivo en cualquier tipo de trazado”, algo que respondió de forma afirmativa. “Creo que hemos parecido ser mucho más fuertes en trazados que no se adaptaban tan bien a nuestro coche en el pasado. Creo que hicimos algunas cosas buenas después de esta mejora en Zandvoort y Monza. Después de eso, parecemos ser mucho más fuertes. Así que sí, esperemos poder ser más competitivos en cualquier tipo de circuito”, explicó el joven de 23 años.

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Más adelante, a Colapinto le preguntaron “cuánta confianza da que Alpine revirtió su situación en circuitos que no siempre han sido buenos”, y el argentino remarcó el rendimiento del equipo: “El coche es más fuerte, y creo que en este tipo de circuito, por supuesto, en el pasado nunca fuimos realmente competitivos. Este año nos vemos más fuertes. Circuitos como Madrid, Malasia incluso, no estábamos muy seguros, y demostramos que teníamos mucho ritmo. Así que sí, de nuevo, creo que deberíamos ver mañana dónde estamos en la FP1. Pero creo que definitivamente no deberíamos estar en un mal lugar, y ojalá podamos luchar por buenos puntos”.

El único piloto que sumó puntos con Alpine en Singapur fue Gasly en 2023: finalizó sexto (REUTERS/Jakub Porzycki)

Pierre Gasly, que fue el único piloto que sumó puntos con Alpine en Singapur al terminar sexto en 2023, mostró la misma postura optimista que Colapinto. “Diría que, sin ánimo de ofender, hemos sido bastante malos aquí en el pasado. En general, las cosas no nos han salido demasiado bien. Este año creo que hemos dado un paso bastante importante. Especialmente si miramos Bakú, que siempre ha sido muy difícil para nosotros como equipo. Este año hemos tenido un gran rendimiento, lo que creo que definitivamente nos da confianza para pensar que aquí deberíamos estar en una posición más razonable”, argumentó en diálogo con Motorsport.

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Los resultados históricos reflejan lo adverso que fue el trazado callejero de Marina Bay para Alpine. En 2022 terminó con un doble DNF de Fernando Alonso y Esteban Ocon. El francés tampoco finalizó la carrera en 2023, cuando Gasly sumó puntos por única vez con un 6° lugar. En 2024, el hoy piloto de Haas quedó 13° y Pierre, 17°. En 2025, con un monoplaza considerablemente inferior, culminó con Colapinto 16° y su compañero 19°.

Singapur representa uno de los circuitos más exigentes del calendario de la Fórmula 1. Los pilotos deben atravesar condiciones físicas extenuantes por el calor y la humedad. La complejidad en el trazado urbano que cuenta con 19 curvas aumentó en 2026, ya que habrá carrera Sprint y los corredores solo tendrán un solo entrenamiento para aclimatarse.

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Franco Colapinto terminó 11° con Williams y 16° con Alpine en Marina Bay (REUTERS/Edgar Su)

“Sabemos que Singapur, como circuito, ya es muy exigente de por sí, simplemente por las características de un circuito urbano y sus baches. El fin de semana sprint va a hacer que sea todavía más complicado en ese sentido. Será importante empezar con buen pie y estar a punto desde el primer momento. En general, con el auto que tenemos, sé que estamos en una posición decente. Pero ¿estoy seguro de que vamos a conseguir una puesta a punto absolutamente perfecta del auto durante todo el fin de semana? Probablemente no, pero creo que hemos trabajado todo lo que hemos podido para llegar en una buena posición”, explicó Gasly sobre lo que espera del fin de semana en Singapur.

El experimentado corredor francés también puntualizó en la gestión de los compuestos: “Habrá que basarse bastante en suposiciones. Con estos neumáticos, la preparación y el calentamiento desempeñan un papel bastante importante. Y dudo que podamos probar todos los neumáticos. Está claro que, para obtener información adecuada de cara a la carrera, no creo que podamos conseguir demasiada información solamente con la sprint. No es un fin de semana sencillo”.

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En la rueda de prensa, Colapinto fue contundente al afirmar que “intentaremos recuperarnos” después de quedar a 22 puntos de Racing Bulls en la tabla de posiciones. “Todo es posible, viendo este año, con la cantidad de cosas que están pasando en las carreras y cómo puede cambiar de un fin de semana a otro en términos de puntos obtenidos por un equipo. De nuevo, no se acaba hasta que se acaba. Hasta la última carrera, seguiremos luchando por ello, y creo que definitivamente tenemos la velocidad para lograrlo. Son muchos puntos ahora, pero no se acaba. Estamos presionando para conseguirlo”, reflejó.

Será la tercera participación de Colapinto en Singapur. En 2024, luego de una sublime largada, se quedó a la puerta de los puntos al terminar 11° con Williams. En 2025, por su parte, volvió a iniciar de gran manera, aunque culminó 16°, delante de su compañero Gasly.

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TODOS LOS RESULTADOS DE ALPINE EN EL GRAN PREMIO DE SINGAPUR DE FÓRMULA 1

2022 : Fernando Alonso (DNF) y Esteban Ocon (DNF)

2023 : Pierre Gasly (6°) y Esteban Ocon (DNF)

2024 : Esteban Ocon (13°) y Pierre Gasly (17°)

2025: Franco Colapinto (16°) y Pierre Gasly (19°)