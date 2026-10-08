El Salvador

Del trauma de una violación al suicidio: Un caso en El Salvador visibiliza la necesidad de derribar mitos y buscar ayuda

Tras un hecho de violencia que derivó en la muerte de la víctima, expertos en salud mental insisten en derrumbar mitos sobre el suicidio y actuar con empatía ante cambios de conducta

Primer plano de dos manos juntas sobre una mesa de madera con fondo desenfocado.
Una persona sostiene la mano de otra sobre una mesa de madera en señal de acompañamiento y presencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La condena impuesta en El Salvador a un hombre por participar en una agresión sexual colectiva contra otro adulto pone de manifiesto el devastador impacto emocional que la violencia física puede generar en la salud mental de las víctimas hasta desencadenar un desenlace fatal.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la sentencia emitida contra Raúl Antonio Quinteros Torres, a quien las autoridades judiciales impusieron 16 años de cárcel tras comprobar su responsabilidad en el delito de violación agravada ocurrido en el distrito de Ayutuxtepeque, en San Salvador Centro.

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Los hechos ocurrieron el 17 de enero de 2026, cuando la víctima se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas en un local de la zona. De acuerdo con las investigaciones de la FGR, Quinteros Torres esperó a que el establecimiento estuviera por cerrar para acercarse al hombre y proponerle continuar en su vivienda bajo la promesa de que tenía más licor.

Durante el trayecto, el agresor lo guio hacia un callejón desolado y le pidió que esperara un momento. Minutos después regresó acompañado por cuatro sujetos encapuchados, quienes sometieron a la víctima y abusaron sexualmente de ella.

Tras sobrevivir al ataque, el afectado acudió ante las autoridades para presentar la denuncia formal. Sin embargo, en los días posteriores a la agresión, el hombre se quitó la vida debido a las graves afectaciones físicas y psicológicas derivadas del abuso sufrido.

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La Fiscalía General de la República de El Salvador informó sobre la condena de 16 años de prisión impuesta a Raúl Antonio Quinteros Torres por el delito de violación agravada cometido en Ayutuxtepeque (Cortesía: FGR).
La Fiscalía General de la República de El Salvador informó sobre la condena de 16 años de prisión impuesta a Raúl Antonio Quinteros Torres por el delito de violación agravada cometido en Ayutuxtepeque (Cortesía: FGR).

Este caso refleja cómo las situaciones de sufrimiento extremo o trauma inducido por la violencia de terceros vulneran la estabilidad psíquica de una persona. En declaraciones ofrecidas a la radio YSUCA, el psicólogo Guillermo Najarro, terapeuta de la Clínica de Asistencia Psicológica de la UCA, explicó que la vivencia de un evento traumático o pérdidas abruptas impacta con mayor fuerza cuando existen vulnerabilidades previas o cuando la persona queda sumergida en el aislamiento.

Según detalló el especialista de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), la violencia sexual o física altera de forma drástica la percepción de seguridad y la autoestima de quien la sufre.

“Cualquier persona puede atravesar una situación de riesgo. Las experiencias de trauma pueden empujar a una persona hacia un intento de quitarse la vida, especialmente cuando disminuyen las habilidades de afrontamiento y se carece de una red de apoyo sólida”, sostuvo Guillermo Najarro.

A escala global, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ubica las muertes por propia mano entre las tres principales causas de fallecimiento en personas de 15 a 29 años, lo que convierte a este fenómeno en un problema sanitario prioritario.

El psicólogo Guillermo Najarro (izquierda) durante su intervención en la radio YSUCA, donde abordó la importancia de la prevención del suicidio, la escucha activa y la necesidad de erradicar mitos sobre la salud mental (Cortesía: YSUCA).
El psicólogo Guillermo Najarro (izquierda) durante su intervención en la radio YSUCA, donde abordó la importancia de la prevención del suicidio, la escucha activa y la necesidad de erradicar mitos sobre la salud mental (Cortesía: YSUCA).

La importancia de derribar mitos y realizar preguntas directas ante señales de alerta

Durante la conversación, el profesional enfatizó la necesidad de eliminar creencias equivocadas que impiden atender a tiempo el dolor de una persona. Mitos como considerar que quien expresa intenciones de morir solo busca llamar la atención o que hablar abiertamente sobre el tema estimula el acto deben descartarse por completo.

Tratar las advertencias con seriedad es el primer paso indispensable para prevenir una tragedia, ya que minimizar el sufrimiento ajeno aumenta la desprotección de quien atraviesa por un trance crítico.

Identificar las señales de alerta permite actuar a tiempo. Entre las manifestaciones más frecuentes se encuentran:

Infografía con una ilustración de dos personas sentadas en un banco, seis recuadros informativos con texto e íconos y el logotipo de Infobae.
Una infografía de Infobae detalla las señales de alerta ante el riesgo suicida y las pautas para acompañar a una persona en crisis y buscar asistencia profesional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el especialista, preguntar directamente a la persona si ha pensado en quitarse la vida no incide negativamente; por el contrario, abordar la situación con claridad y sin rodeos suele brindar alivio a la persona agobiada y abre la posibilidad de buscar asistencia profesional.

El acompañamiento comunitario y el cuidado compartido para sostener la vida

Acompañar a alguien en riesgo implica escuchar con calma, evitar juicios y ofrecer una presencia constante que no presione a la persona. El terapeuta de la Clínica de Asistencia Psicológica de la UCA remarcó que la ayuda no proviene únicamente del ámbito clínico, sino también del fortalecimiento de los vínculos familiares, sociales y comunitarios.

Asimismo, Guillermo Najarro advirtió sobre la urgencia de no dejar recaer la responsabilidad del cuidado sobre una sola persona. Acompañar a un ser querido en crisis resulta desgastante, por lo que la familia y la comunidad deben repartir las tareas de supervisión y contención.

En El Salvador, para orientación psicológica o atención ante una crisis, el ministerio de Salud dispone del número 131. Durante la llamada deben seleccionar su departamento y luego la opción de salud mental. También se puede llamar al número 503 7741-6614, de lunes a viernes, de 7:30 a 15:30 o al Sistema de Emergencias 9-1-1.

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