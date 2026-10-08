Crimen y Justicia

Un delincuente aceptó su culpa por un feroz asesinato en Puerto Madryn y la familia de su víctima lo perdonó

Pablo García pactó un juicio abreviado por el crimen de Marcelo Medel, ocurrido en 2024 en el barrio 630 Viviendas: lo mató con siete tiros de una pistola calibre .380. El audio de la sesión judicial

Las últimas palabras de Pablo García en el juicio por el crimen de Marcelo Medel
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Un dramático episodio ocurrió hoy por la mañana en una sala de la Justicia de Puerto Madryn, provincia de Chubut. En sus últimas palabras tras pactar una pena de diez años de prisión por un feroz asesinato, un delincuente pidió perdón a la familia de su víctima. El hermano del hombre asesinado, ante la jueza del tribunal y los fiscales, le respondió: “Yo te he perdonado, hablo de mi lado, de corazón te lo digo”.

Se trata de Pablo García, acusado del crimen de Marcelo Medel, ocurrido el 10 de noviembre de 2024 en la plaza del barrio 630 Viviendas de la ciudad chubutense. Allí, acribilló a Bedel mientras la víctima comía una pizza junto a un amigo, Rafael Aidar Chávez, con quien García sostenía un conflicto.

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El acusado disparó siete veces con una pistola calibre .380; una bala alcanzó a Bedel, según el requerimiento de elevación a juicio del experimentado fiscal Jorge Bugueño, presente en el proceso. El disparo, incrustado en el pecho, le perforó un pulmón, con un sangrado interno que finalmente lo matí.

En el pacto de juicio abreviado, aprobado por la jueza Marcela Pérez Bogado, García admitió su responsabilidad por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, una calificación menor a la que inicialmente había recibido, que incluía la figura de alevosía, que, en caso de una condena, garantizaba una pena mucho mayor.

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Las últimas palabras

En la audiencia de cierre del proceso, la magistrada le dio la chance de dar sus última palabras a García. Así, el acusado comenzó un breve monólogo:

“Lo lamento mucho, ¿viste? Por algo voy a pagar mi error yo nunca fui con la intención de matar a nadie ni nada, ¿viste? Tenía miedo porque me habían dado en mis piernas, ¿viste? Rafael Chávez me había dado en las piernas, me había dado dos o tres días anteriores y un día anterior me habían corrido los tiros. Y bueno, yo tenía miedo contra mi integridad y sé que cometí un error y por algo me estoy haciendo cargo de mi acto, ¿viste? Y bueno, nada, solo eso, ¿viste? Que me perdonen por lo que sé que he cometido algo muy grave, ¿viste? No, nunca fui con mi intención de esa, ¿viste? Porque no soy una persona así. Soy una persona buena, yo no me meto con nadie. Pero yo tenía miedo", aseveró.

Entonces, llegó el turno de la familia de Medel para hablar. Maximiliano, hermano de la víctima, estaba allí presente. “Yo no lo conozco, no sé nada de él”, dijo, señalando al asesino. Recordó, también, que el resto de su familia no pudo venir: “No están bien. Perdimos a tres seres queridos en tres meses”. Luego, le dirigió la palabra a García: “Quedate tranquilo que por lo menos vos vas a poder ver a tu familia y cuando salgas, que va a llegar ese día, vas a poder encontrarte con tu familia. Nosotros a nuestro hermano no lo vamos a ver más... Cualquier persona con dos dedos de frente se da cuenta que si va a un lugar que está lleno de gente y baja un cargador de un fierro va a matar a alguien”.

Así, Maximiliano aceptó el pedido de perdón del asesino de su hermano, pero le advirtió: “Pedile perdón a Dios, arrepentite de corazón y Dios te va a perdonar y vas a librarte de esto. Si no, lamentablemente podés terminar muerto o terminar como muchas personas que le han dado cinco, ocho o diez años y han salido y vuelven y viven presos hasta el día de hoy, terminan viviendo presos toda la vida”.

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