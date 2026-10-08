Identifican a joven hallado calcinado y desmembrado en Panamá

Las autoridades investigan las circunstancias de la muerte de Carlos Zambrano, de 23 años, cuyos restos fueron encontrados dentro de una maleta en Loma Costa, distrito de La Chorrera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El cuerpo calcinado y desmembrado de un joven de 23 años, encontrado dentro de una maleta en el sector de Loma Costa, distrito de La Chorrera, en Panamá Oeste, fue identificado como Carlos Zambrano, después de que sus familiares acudieran al Ministerio Público y reconocieran los restos mediante un tatuaje que tenía en uno de sus brazos.

La identificación permitió establecer la identidad de la víctima de uno de los hallazgos más violentos reportados recientemente en esa provincia. Sin embargo, todavía falta esclarecer cuándo ocurrió el homicidio, quiénes participaron y cuáles fueron las circunstancias en las que el cuerpo terminó abandonado en ese sector del distrito de La Chorrera.

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El hallazgo ocurrió el domingo 4 de octubre, durante la madrugada, cuando un residente que se dirigía a trabajar observó bolsas abandonadas en una cuneta junto a la carretera. Al acercarse, descubrió que contenían restos humanos parcialmente quemados, por lo que alertó a las unidades de la Policía Nacional que acudieron al lugar.

Durante la inspección, personal de Criminalística encontró una maleta y varias bolsas negras con partes anatómicas. Las diligencias permitieron trasladar los restos al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde se realizaron los procedimientos de identificación y las evaluaciones necesarias para determinar la causa de muerte.

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La Policía Nacional mantiene investigaciones por distintos hechos de violencia registrados en Panamá Oeste y San Miguelito durante los primeros días de octubre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los familiares reconocieron a Zambrano el martes 6 de octubre, mientras la Fiscalía de Homicidio y Femicidio de Panamá Oeste continúa las investigaciones. Hasta ahora, no se ha confirmado públicamente desde qué fecha estaba desaparecido el joven, si existía una denuncia por su ausencia ni dónde habría ocurrido el crimen.

Residentes del área señalaron que durante la noche anterior al descubrimiento escucharon detonaciones, aunque todavía no se ha determinado si esos sonidos guardan relación con la muerte del joven. Los investigadores también buscan establecer si el lugar donde aparecieron los restos corresponde a la escena original del homicidio o si fueron trasladados posteriormente.

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La identificación se produjo mientras otros episodios de violencia armada fueron reportados en distintos sectores del país. Durante la madrugada del miércoles 7 de octubre, un ataque cerca de la estación del Metro de San Miguelito dejó un hombre muerto y otros dos heridos, después de una persecución protagonizada por sujetos que viajaban en motocicleta.

Por este último caso, la Policía Nacional aprehendió a un ciudadano venezolano de 25 años, localizado inicialmente en un punto de observación de la vía Transístmica. Según el reporte oficial, el sospechoso desatendió la orden de detenerse y emprendió una huida que terminó en la vía España, donde fue interceptado por los uniformados.

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Un ciudadano venezolano de 25 años fue aprehendido después de una persecución policial por su presunta vinculación con un ataque armado que dejó una persona muerta y dos heridas en San Miguelito. Tomada de la PN

Ese mismo miércoles, una balacera registrada cerca de la escuela de Koskuna, en Veracruz, dejó un hombre herido. El ataque ocurrió alrededor de la hora de salida de los estudiantes, situación que llevó a los docentes a cerrar temporalmente las instalaciones educativas mientras las autoridades atendían la emergencia.

En otro operativo, desarrollado en El Chumical de Arraiján, tres personas fueron aprehendidas durante una intervención policial en una residencia donde se encontraron bolsas con presuntas sustancias ilícitas. Mientras tanto, en Portobelo, provincia de Colón, las autoridades decomisaron 11,402 municiones calibre 5.56, ocultas en siete tanques plásticos.

Estos acontecimientos ocurren cuando Panamá mantiene elevados niveles de violencia homicida. Según cifras del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales, hasta el 20 de septiembre de 2026 se habían contabilizado 434 homicidios, incluidos 426 intencionales, dos más que durante el mismo período del año anterior.

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Las estadísticas muestran que 365 de los homicidios intencionales fueron cometidos con armas de fuego, equivalentes aproximadamente al 86% del total. Los casos vinculados al pandillerismo aumentaron de 41 a 69, un incremento del 68%, mientras los femicidios pasaron de 12 a 19 víctimas.

Unidades de la Policía Nacional decomisaron 11,402 municiones calibre 5.56 que permanecían ocultas en siete tanques plásticos en el distrito de Portobelo, provincia de Colón. EFE/Joédson Alves

La provincia de Panamá concentraba 264 homicidios intencionales hasta el 20 de septiembre, seguida por Colón, con 75; Panamá Oeste, con 36; y Chiriquí, con 24. En ese período, La Chorrera acumulaba diez casos, antes del hallazgo de Zambrano y de otros episodios registrados durante octubre.

La investigación sobre la muerte del joven continúa abierta, mientras las autoridades intentan reconstruir sus últimas horas de vida e identificar a los responsables. El caso se suma a los hechos violentos que mantienen bajo atención policial a Panamá Oeste, una de las provincias donde persisten investigaciones por homicidios y ataques armados.

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