Estaban prófugos, fueron a ver la despedida de Messi y terminaron detenidos

Dos prófugos capturados, diez detenidos y más de 290 actas en el operativo de la Policía de la Ciudad por la despedida de Messi

Guardar

El amplio operativo de seguridad desplegado en los alrededores del estadio Monumental, en el barrio porteño de Núñez, con motivo de la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina, concluyó con un total de diez personas detenidas, entre ellas dos hombres que se encontraban prófugos de la justicia.

Además, el personal de la Policía de la Ciudad que participó del procedimiento capturó a tres arrebatadores que atacaban a espectadores en la plazoleta Udaondo, a unos 200 metros de la cancha del Club Atlético River Plate.

PUBLICIDAD

Según confiaron fuentes policiales a Infobae, uno de los prófugos detenidos tenía pedido de captura en el marco de una causa por robo, con intervención del Juzgado Criminal y Correccional N° 25, a cargo de Vilma Palmaghini, Secretaría 161 del doctor Desimone, que al recibir la notificación del arresto dispuso su inmediata detención y traslado.

El Ministerio de Seguridad porteño desplegó un importante operativo de seguridad en todos los accesos al estadio Monumental.

El segundo evadido también fue arrestado en uno de los controles de seguridad dispuesto en uno de los accesos al estadio, a requerimiento del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 3 de Mar del Plata, por comercialización de drogas.

PUBLICIDAD

Por su parte, las detenciones de los tres arrebatadores, de 18, 27 y 51 años, se produjeron en la plazoleta Udaondo, a unos doscientos metros del estadio. Según precisaron desde la fuerza porteña a este medio, los oficiales fueron informados de que en ese lugar había pungas, por lo cual acudieron y, una vez allí, divisaron a tres hombres que iban y venían de un lado a otro, por lo cual los efectivos los interceptaron.

Al ser reducidos y requisados, los agentes detectaron que uno de los sospechosos llevaba una faja donde ocultaba documentación, tarjetas de crédito y débito y una credencial del Poder Judicial de uno de los damnificados.

PUBLICIDAD

El dinero en efectivo que le secuestraron a uno de los arrebatadores.

En tanto, los efectivos policiales detuvieron a otra persona por reventa de entradas. La captura se produjo cuando personal policial vio que el hombre acompañaba a una pareja indicándoles los lugares por donde ingresar al estadio, por lo cual los oficiales los interceptaron. Una vez que se encontraba ante el personal policial, la pareja confesó que habían acordado un pago de 980 mil pesos una vez que entraran al Monumental.

Por disposición de la Fiscalía Contravencional y de Faltas N° 8, a cargo de Maximiliano Vence, se ordenó labrar el acta y el secuestro del dinero.

Las otras detenciones se dieron por resistencia y atentado a la autoridad, falsificación de documento, robo y tentativa de robo, con intervenciones del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 25, de la Fiscalía del Distrito Saavedra-Núñez y de la UFLA Norte.

PUBLICIDAD

Reventa de entradas

Este lunes, un día antes del partido, y debido a una investigación iniciada de oficio el 29 de septiembre por la oferta de tickets en redes sociales con sobreprecios de hasta un 800% tras agotarse las localidades en la plataforma oficial, la Policía de la Ciudad realizó un allanamiento en una vivienda de Vicente López para combatir la reventa.

La Policía de la Ciudad realizó un allanamiento en una vivienda de Vicente López, en el marco de una investigación por la presunta reventa de entradas para el partido Argentina-Benín.

Durante el operativo, ordenado por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Número 8, a cargo del fiscal Vence, los efectivos demoraron a una mujer y secuestraron una notebook, un teléfono celular, nueve entradas (siete de Belgrano Baja y dos de Platea Sívori Alta), una máquina contadora de billetes, 9.850.000 pesos y 56.300 dólares en efectivo.

PUBLICIDAD

En el lugar secuestraron casi $10 millones y 56 mil dólares. También había 9 entradas para el partido de hoy