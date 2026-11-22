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Un choque múltiple que involucró a cuatro vehículos bloqueó todos los carriles del Acceso Norte esta mañana, en sentido a provincia. El accidente ocurrió alrededor de las 4 de la madrugada, a la altura del kilómetro 22,7, en Boulogne, cerca de la localidad de La Horqueta, del partido de San Isidro.

El impactante siniestro no dejó víctimas fatales, aunque sí heridos. Al menos cuatro personas fueron trasladadas al Hospital de San Isidro.

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Según registraron imágenes en el lugar del hecho, el techo de un Volkswagen Tera, uno de los vehículos involucrados, quedó destruido completamente.

El resto de los coches debieron ser retirados también en grúa por los daños sufridos.

Un choque múltiple entre cuatro vehículos bloqueó todos los carriles del Acceso Norte en sentido a provincia.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones, un Volkswagen Tera chocó contra una Peugeot Partner por causas que todavía se investigan. Ambos vehículos volcaron: la camioneta terminó sobre la colectora y el automóvil quedó en uno de los carriles de la autopista.

Luego, un Ford Focus redujo la velocidad ante el choque y fue embestido desde atrás por un Toyota Corolla. El Focus hizo trompos antes de detenerse en otro carril.

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El tránsito fue interrumpido desde la rotonda ubicada junto a un local de comidas rápidas. La circulación se desvía por la colectora a la altura de Capitán Juan de San Martín, en el kilómetro 21,5.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 22,7, en Boulogne, en las inmediaciones de La Horqueta.

El operativo incluyó peritajes de la Policía Bonaerense y tareas de personal de Autopistas del Sol para retirar restos de los vehículos de la calzada. La interrupción afectó la circulación hacia el norte y provocó demoras en la colectora, mientras se aguardaba el traslado de los autos.

A los conductores se les realizaron pruebas de alcoholemia y los cuatro resultados dieron negativo, según informó TN.

Un segundo choque brutal en apenas 24 horas

Afortunadamente, el desenlace no fue el mismo al del trágico accidente de ayer, ocurrido en la misma zona sobre la Panamericana. Unas tres personas murieron calcinadas tras un choque e incendio entre un automóvil y un colectivo ocurrido a las 5.40, a la altura de los accesos de Márquez y Sucre, a la altura del kilómetro 21, en Boulogne, partido de San Isidro, en sentido hacia el norte.

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Las tres víctimas, que viajaban en el vehículo que se incendió, aún no fueron identificadas por el estado en que quedaron sus cuerpos después del incendio.

Según se observa en las imágenes de ese accidente, un Volkswagen Vento circulaba por el carril izquierdo a gran velocidad cuando perdió el control. Inmediatamente, el vehículo impactó contra el guardarraíl y rebotó hacia la calzada. Allí chocó contra un Volkswagen Suran y, segundos más tarde, alcanzó a un colectivo de la línea 21 que ingresaba a la autopista.

El automóvil terminó destruido. Por el impacto, había además dos heridos.

La violencia del choque y los efectos del fuego impedían establecer con certeza la identidad, el sexo y la edad de sus tres ocupantes.