Crimen y Justicia

Trágico incendio en un Parque Industrial: murió el dueño de una panificadora en Burzaco

Ocurrió este martes en el partido bonaerense de Almirante Brown. La víctima tenía 41 años. La Justicia investiga las causas del siniestro

La víctima fatal fue identificada como Ezequiel Faelia, de 41 años y copropietario del comercio

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Un hombre murió este martes durante un trágico incendio desatado en un Parque Industrial de Burzaco, en el partido bonaerense de Almirante Brown. Según supo Infobae, el siniestro se desató en horas de la mañana y las llamas consumieron parte de una panificadora ubicada en la intersección de las calles General Madariaga y Caferata. La víctima fue identificada como Ezequiel Faelia, de 41 años, uno de los propietarios del establecimiento.

De acuerdo con las primeras informaciones, el incendio se desencadenó mientras obreros realizaban tareas de soldadura para reparar una maquinaria del local. Ante la rápida propagación de las llamas, el personal presente debió evacuar el inmueble en forma urgente.

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Faelia fue la única víctima fatal del siniestro. Según las primeras informaciones, no quedó claro de qué manera el propietario perdió la vida ni si participaba directamente en los trabajos de soldadura al momento del incendio. Varias dotaciones de bomberos debieron movilizarse para controlar las llamas.

Edificio industrial de metal y fachada roja con reja frontal, acera de hormigón, calle de tierra y postes de luz bajo un cielo despejado
Panificadora del Sur, donde ocurrió el incendio

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N° 1, según confirmó la Superintendencia de Seguridad AMBA SUR II. El fiscal a cargo es el doctor Valoira.

El hecho comenzó alrededor de las 12 y movilizó un amplio operativo de emergencia. Según informó El Diario Sur, seis dotaciones de Bomberos Voluntarios de distintos distritos de la región acudieron al lugar: cuatro pertenecientes a Almirante Brown, una de Lomas de Zamora y otra de Esteban Echeverría. En el lugar también se desplegaron móviles del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), efectivos policiales y personal de Defensa Civil.

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Los más de 20 trabajadores de la planta lograron evacuar el establecimiento, aunque una persona sufrió heridas leves, según el medio. Debido al operativo, la zona permaneció totalmente cortada mientras continuaron las tareas de los cuerpos de emergencia. El incendio provocó además daños materiales en la estructura de la empresa, aunque hasta el momento no se precisó el alcance total de las pérdidas.

Un hombre murió en un fatal incendio en Saavedra

Cerca de la medianoche del pasado lunes 27 de julio, equipos de emergencias y seguridad de la Ciudad de Buenos Aires respondieron a un aviso por un incendio de magnitud en una casa del barrio de Saavedra. Al llegar, confirmaron la muerte de un hombre de 45 años y hallaron a otras tres mujeres con heridas y quemaduras severas.

El fuego se originó pasadas las 22:30 en un PH de planta baja, situado en la avenida Ricardo Balbín al 3000, según detalló el SAME a Infobae.

Un hombre de 45 años perdió la vida en un incendio registrado en un PH de la avenida Ricardo Balbín, en Saavedra
Un hombre de 45 años perdió la vida en un incendio registrado en un PH de la avenida Ricardo Balbín, en Saavedra

Los profesionales médicos atendieron a una mujer de 47 años (la de peor estado de salud), a una nena de 11 años y a una mujer de 96 años. El hombre que murió fue encontrado sin vida dentro de la vivienda. Los primeros patrulleros llegaron al lugar alrededor de las 22:45.

El cuadro de la mujer de 47 años era el más delicado. Llegó al Hospital Pirovano en paro cardiorrespiratorio y bajo maniobras de reanimación (RCP). Una vez internada, el equipo médico consiguió estabilizarla, aunque el último parte de aquel entonces, emitido cerca de la 1:30 del martes, señalaba que estaba en el Shock Room con quemaduras graves, asistencia respiratoria mecánica y pronóstico reservado.

Su hija, la menor de 11 años, también había sido derivada al mismo hospital. El parte médico de aquella jornada detalló que presentaba quemaduras y una intoxicación por monóxido de carbono del 15%. La tercera mujer fue atendida en el lugar y no necesitó ser trasladada.

El SAME desplegó siete unidades para el operativo, entre ellas un móvil de la Unidad Médica de Alta Tecnología (UMAT), y además brindó oxigenación a las mascotas que se encontraban en la casa al momento del incendio.

Efectivos de la Comisaría 12C y personal de Bomberos seguían trabajando en el domicilio, abocados a las pericias para establecer el origen y las circunstancias del siniestro.

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