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Un hombre murió en un fatal incendio en Saavedra: una mujer y su hija quedaron internadas con pronóstico reservado

Personal de salud, Bomberos Voluntarios y la Policía de la Ciudad arribaron al domicilio ubicado sobre la avenida Ricardo Balbín. Una jubilada de 96 años fue asistida en el lugar y no requirió traslado

Un incendio se cobró la vida de un hombre y hay dos personas, entre ellas una niña, en grave estado
Un incendio se cobró la vida de un hombre y hay dos personas, entre ellas una niña, en grave estado
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Cerca de la medianoche de este lunes, personal de emergencias y seguridad de la Ciudad de Buenos Aires acudieron a un llamado que alertaba sobre un importante incendio en una vivienda del barrio porteño de Saavedra. Al arribar al lugar, constataron que un hombre de 45 años había fallecido, mientras que otras tres mujeres presentaban heridas y quemaduras de gravedad.

El siniestro se desató pasadas las 22:30 en un PH de planta baja, ubicado en la avenida Ricardo Balbín 3000, de acuerdo con la información que recibió Infobae del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

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Los médicos brindaron asistencia a una mujer de 47 años -cuyo estado de salud resultó ser el más comprometido-, una niña de 11 y una adulta mayor de 96 años. En cuanto a la víctima fatal, su cuerpo fue hallado sin vida en el interior del inmueble. Alrededor de las 22.45 arribaron los primeros móviles policiales al lugar.

Dos ambulancias blancas del SAME con luces encendidas estacionadas en una calle de Núñez por la noche. Al fondo, se ven otros vehículos de emergencia y personal
Trabajaron siete unidades del SAME

La situación de la mujer de 47 años era la más grave. El SAME la trasladó al Hospital Pirovano cursando un paro cardiorrespiratorio bajo maniobras de reanimación (RCP). Tras haberla ingresado al nosocomio, los médicos lograron revertir su situación; sin embargo, el último parte médico actualizado cerca de la 1:30 del martes, indicaba que la paciente estaba en el Shock Room con quemaduras graves y asistencia respiratoria mecánica, bajo pronóstico reservado.

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La menor, hija de la mujer internada, también fue trasladada al mismo hospital. El parte médico consignó que tenía quemaduras y había sufrido una intoxicación por monóxido de carbono al 15%. Al momento, permanece internada. Mientras tanto, la tercera mujer fue asistida el lugar y no requirió traslado.

El SAME desplegó siete unidades en el operativo, incluido un móvil de la Unidad Médica de Alta Tecnología (UMAT), y al mismo tiempo realizó oxigenación de las mascotas que se encontraban en la vivienda al momento del siniestro.

Los efectivos de la Comisaría 12C y personal de Bomberos continuaban trabajando en el domicilio realizando las pericias pertinentes para determinar el origen y las circunstancias del incendio.

Las causas del siniestro aún no fueron establecidas de manera oficial.

Choque de trenes en Palermo - Hospital Pirovano
La mujer y su hija se encuentran internaas en el Hospital Pirovano (Igor Wgner)

Una menor en Salta se quemó el 70% de su cuerpo y la trasladaron al Garrahan

Una nena de 12 años con quemaduras en aproximadamente el 70% de su cuerpo fue trasladada de urgencia al Hospital Garrahan de Buenos Aires tras un incendio en el paraje Corrales, dentro de la comunidad indígena La Mesada. Su hermana también resultó afectada, aunque con lesiones de menor gravedad, y permanece bajo atención médica en la localidad.

La ubicación remota del paraje, en el municipio de Iruya, Salta, dificultó la evacuación inicial y generó una demora en la llegada de los servicios de emergencia. Una vez rescatada, la menor fue derivada primero al Hospital Materno Infantil de Jujuy, donde el personal médico evaluó su estado y ordenó el traslado a la capital nacional mediante un vuelo sanitario al Garrahan para recibir atención de mayor complejidad. Otros habitantes de la comunidad recibieron atención ambulatoria sin necesidad de hospitalización, según informó El Tribuno.

HOSPITAL GARRAHAN CARTA ABIERTA
La menor fue trasladada al Hospital Garrahan

El siniestro tuvo lugar la semana pasada y afectó unas 7.000 hectáreas y golpeó a alrededor de 50 familias de pequeños productores que perdieron ganado, pasturas y estructuras de sus puestos transitorios. La zona es utilizada principalmente para el pastoreo, por lo que el daño socioeconómico generó preocupación entre los productores afectados.

En un hecho paralelo, un hombre de 38 años murió en el paraje Punta Laja, a unos 20 kilómetros de La Mesada, al intentar proteger su ganado del avance del fuego. La causa de muerte fue un shock hipovolémico producto de las quemaduras sufridas. El fiscal penal Daniel Espilocín, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, quedó a cargo de la investigación.

Ante la magnitud de los daños, el Gobierno provincial anunció la implementación de un convenio de asistencia financiera no reintegrable para los vecinos afectados por los incendios en la zona rural del norte salteño. La región permanece en alerta por focos activos y las dificultades de acceso para los equipos de emergencia.

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