Mataron de un tiro a un joven en Neuquén y buscan a los responsables

El joven herido fue trasladado al Hospital Regional, donde murió como consecuencia del disparo en el tórax (Gentileza)

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Un joven de 25 años murió luego de recibir un disparo en el tórax durante una pelea en el barrio Parque Industrial, en la ciudad de Neuquén. La División Homicidios trabaja para identificar a las personas involucradas, establecer qué originó el conflicto y determinar quién accionó el arma.

El hecho ocurrió el sábado cerca de las 20:30 en calle Centeno, entre La Soja y Lino. La víctima, que vivía en el barrio, ingresó herida al Hospital Regional. Murió como consecuencia de la lesión provocada por el arma de fuego, según la información difundida por la Policía. Hasta el momento, no se informó la identidad del joven ni hubo personas identificadas como presuntos autores.

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Las primeras hipótesis apuntan a que el crimen se produjo después de una discusión entre varias personas. Sin embargo, todavía resta determinar el motivo de la pelea, cuántos participantes hubo y en qué circunstancias uno de ellos habría extraído un arma de fuego.

La intervención comenzó a partir del aviso sobre el ingreso de un hombre herido al hospital. Efectivos de la Comisaría 20° tomaron conocimiento del caso y se activaron las tareas para determinar dónde se produjo el ataque y quiénes pudieron haber estado presentes.

El comisario mayor Julio Muñoz, subdirector de Delitos, explicó al medio local LM Neuquén, que las diligencias iniciales permitieron confirmar que la víctima vivía en Parque Industrial. A partir de ese dato, la Policía se concentró en reconstruir la situación ocurrida en el sector de calle Centeno.

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La Comisaría 20 intervino tras el ataque que terminó con la muerte de un joven en Parque Industrial

La causa está a cargo de la División Homicidios del Departamento Seguridad Personal, que continuó con las tareas en el barrio durante el domingo. La investigación busca reunir información de las personas que pudieron observar parte de lo ocurrido y contrastarla con los indicios obtenidos en el lugar.

Como parte de las medidas posteriores al homicidio, los efectivos realizaron una ampliación de la inspección ocular en el lugar donde habría ocurrido el ataque. Durante ese procedimiento levantaron nuevos indicios, que serán analizados en el marco de la causa.

Muñoz señaló que los elementos reunidos permiten sospechar que en el hecho se utilizó un arma calibre 9 milímetros.

Otra de las líneas de investigación apunta a un vehículo en la secuencia. Los agentes intentan establecer cuáles son las características de ese auto, para poder identificarlo y determinar qué relación tuvo con el hecho. La presencia de este, constituye otro de los aspectos que los investigadores deben aclarar, junto con la identidad de quienes participaron en la discusión.

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Otro homicidio bajo investigación en Neuquén

En una investigación distinta, el mismo sábado, un hombre de aproximadamente 53 años fue encontrado sin vida en cercanías de las vías del tren, en la ciudad de Neuquén. El cuerpo estaba tendido sobre calle 12 de Septiembre, a pocos metros de Gobernador Anaya, y presentaba una herida de arma blanca en el tórax.

Personal policial intervino tras el hallazgo de un hombre apuñalado en calle 12 de Septiembre, cerca de Gobernador Anaya

El hallazgo fue advertido por una pareja que transitaba por la zona. De acuerdo con la información difundida, las dos personas se acercaron para asistir al hombre luego de verlo en el suelo y advirtieron que tenía una lesión grave en el pecho. Luego dieron aviso al Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN), cuyo personal constató que la víctima no tenía signos vitales.

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La Policía tomó conocimiento del caso cerca de las 22. Hasta el momento de la publicación, el hombre no había sido identificado. Las primeras informaciones indicaban que se trataría de una persona en situación de calle, aunque esa circunstancia todavía debía ser confirmada en el marco de la causa.

La Fiscalía, la Policía y personal de Criminalística intervienen para determinar cómo se produjo el ataque e identificar al autor. La investigación aguarda el resultado de la autopsia, que permitirá precisar las circunstancias de la muerte. Como no se registraron testigos presenciales de la agresión, la Justicia dispuso el relevamiento de cámaras de seguridad del sector.

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Por el momento no se informaron detenciones ni se difundieron hipótesis sobre el móvil del crimen. El caso se investiga de manera independiente del homicidio del joven de 25 años ocurrido en Parque Industrial.