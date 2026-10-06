Crimen y Justicia

Condenaron a siete personas por formar parte de una banda narco en Córdoba

La Cámara en lo Criminal y Correccional impuso penas de entre seis y siete años y seis meses tras una investigación de la Fuerza Policial Antinarcotráfico en tres ciudades

La Cámara en lo Criminal y Correccional de Córdoba condenó a siete personas a penas de hasta siete años y medio de prisión por comercialización de estupefacientes.
La Cámara en lo Criminal y Correccional de Córdoba condenó a siete personas a penas de hasta siete años y medio de prisión por comercialización de estupefacientes.
Guardar

La Cámara en lo Criminal y Correccional de Córdoba condenó a siete personas mayores de edad en una causa vinculada con la comercialización de estupefacientes en las ciudades de Jesús María, Alta Gracia y Córdoba. Las penas impuestas van de seis a siete años y seis meses de prisión.

La resolución judicial se relaciona con una investigación desarrollada por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), que durante 2024 realizó nueve allanamientos en distintos puntos de esas localidades. Los procedimientos derivaron en el secuestro de drogas, dinero en efectivo, un vehículo y elementos presuntamente usados para dividir sustancias ilícitas antes de su venta.

PUBLICIDAD

Según la información proporcionada por el Ministerio Público Fiscal (MPF), las actuaciones permitieron desarticular una estructura dedicada a la venta de cocaína y marihuana.

La condena más extensa fue impuesta a Mario Alberto Villalba, sentenciado a siete años y seis meses de prisión. Detrás de esa pena, se ubicó la que recayó sobre Sergio David Gaitán, quien recibió seis años y siete meses.

También fue condenada Noelia Gisela Barraza a seis años y seis meses de prisión. En tanto, Elías Javier Villalba fue sentenciado a seis años y tres meses por los hechos investigados en la causa.

PUBLICIDAD

El listado de condenados se completa con José Luis Contreras, Isaías Tomás Toloza y Ezequiel Alejandro Villalba. Los tres recibieron penas de seis años.

Las condenas fueron dictadas por la Cámara en lo Criminal y Correccional de Córdoba en el marco de un proceso iniciado a partir de las tareas de investigación y los operativos ejecutados por la FPA.

Durante los operativos realizados, los investigadores incautaron cocaína y marihuana. Además, se secuestraron $1.577.450, un automóvil y diversos objetos relacionados con el fraccionamiento de sustancias, de acuerdo con los datos aportados sobre la causa.

Vista trasera de un agente de la FPA con casco y uniforme táctico oscuro, que escolta a una persona con ropa clara hacia el interior de un vehículo oscuro
Los nueve allanamientos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico en 2024 permitieron el secuestro de drogas, dinero en efectivo, un vehículo y utensilios de fraccionamiento. (www.mpfcordoba.gob.ar)

A mediados del mes de agosto pasado, cinco integrantes de una banda dedicada al narcomenudeo en la ciudad de Mina Clavero, también en la provincia de Córdoba, fueron condenados por la Cámara en lo Criminal y Correccional con sede en Villa Dolores.

Los hechos tuvieron su punto de inflexión tras una serie de procedimientos realizados por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA). El caso comenzó a raíz de los allanamientos efectuados el 31 de agosto de 2024 en dos domicilios ubicados sobre calle Urquiza.

El operativo, que contó con la participación de efectivos especializados y recursos logísticos, permitió incautar una cantidad significativa de droga y elementos asociados a la actividad ilícita. Entre los objetos secuestrados, se hallaron 960 dosis de estupefacientes, semillas de cannabis sativa, un arma de fuego, municiones, una suma de $1.417.540, sustancia de corte y otros elementos relevantes para la investigación.

La sentencia dictada por la Cámara en lo Criminal y Correccional de Villa Dolores recayó sobre cinco personas mayores de edad involucradas en el esquema criminal. Según se precisó en el dictamen, los condenados cumplían funciones diferenciadas dentro de la estructura, abarcando desde la provisión y fraccionamiento de la droga hasta la distribución mediante la modalidad de delivery en la zona céntrica de Mina Clavero.

El despliegue de aquel 31 de agosto fue resultado de una investigación previa llevada adelante por la FPA, que logró identificar los principales puntos de acopio y distribución del grupo. Los allanamientos simultáneos permitieron cortar de raíz la operatoria de la banda, considerada por las autoridades como una de las más activas en el microtráfico de cocaína y marihuana en la región.

El tribunal, tras analizar los elementos de prueba reunidos durante el proceso, impuso distintas penas a los integrantes de la organización. Las condenas fueron las siguientes: César Iván Soria recibió ocho años de prisión, Enzo Marcos Magaldi Maggieri fue sentenciado a siete años y seis meses, Erik Iván Soria y Carlos Alberto Ventaloni recibieron penas de seis años cada uno, y Gabriela Isabel Molina fue condenada a cuatro años de prisión.

La Cámara en lo Criminal y Correccional determinó el grado de responsabilidad de cada uno de los acusados en función de su participación comprobada en la cadena de distribución y comercialización de drogas.

Temas Relacionados

CórdobaNarcomenudeoAllanamientos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mataron de un tiro a un joven en Neuquén y buscan a los responsables

La víctima recibió una herida de arma de fuego en el tórax. La investigación se concentra en reconstruir los minutos previos

Mataron de un tiro a un joven en Neuquén y buscan a los responsables

Investigan la muerte de un hombre hallado en el río Suquía de Córdoba

Equipos de emergencia recuperaron el cadáver durante la tarde de ayer lunes cerca del puente Maipú, mientras se analizan objetos localizados en otro tramo del curso de agua

Investigan la muerte de un hombre hallado en el río Suquía de Córdoba

El Gobierno prepara el traslado de los detenidos en la cárcel de Devoto al penal de Marcos Paz

Fuerzas nacionales y autoridades locales deberán coordinar la custodia de internos, inmuebles y corredores viales entre la Ciudad de Buenos Aires y el nuevo establecimiento bonaerense

El Gobierno prepara el traslado de los detenidos en la cárcel de Devoto al penal de Marcos Paz

Intentaron ingresar dos celulares a un penal de Córdoba ocultos en las zapatillas de una visitante

Las autoridades identificaron los dispositivos, gracias al body scanner utilizado en el ingreso del Complejo Carcelario N.° 2 Adjutor Andrés C. Abregú

Intentaron ingresar dos celulares a un penal de Córdoba ocultos en las zapatillas de una visitante

Robaron a dos jubilados en La Plata y hasta se transfirieron la jubilación: “Despertate y dame los dólares”

Los delincuentes rompieron una ventana para ingresar a la vivienda en La Plata. Escaparon con $300.000, joyas y un celular

Robaron a dos jubilados en La Plata y hasta se transfirieron la jubilación: “Despertate y dame los dólares”

DEPORTES

Los impactantes números de Lionel Andrés Messi en la selección argentina

Los impactantes números de Lionel Andrés Messi en la selección argentina

Los 10 momentos de Lionel Messi en la Selección Mayor

El antes y después que marcó Lionel Messi en la selección argentina: qué jugadores ostentaban los récords que rompió

La revelación del agente de Miguel Merentiel sobre el futuro del delantero de Boca Juniors

El empate de Vélez favoreció a Boca Juniors para la Copa Libertadores y River Plate salió de la zona de Sudamericana

TELESHOW

FIC.UBA homenajeó a Lucas Vignale con una proyección especial: el recuerdo de Toto Ferro y la emoción de su familia

FIC.UBA homenajeó a Lucas Vignale con una proyección especial: el recuerdo de Toto Ferro y la emoción de su familia

Lizy Tagliani se quebró en MasterChef Celebrity al contar el sandwich que comía en su infancia: “Me daba vergüenza”

Mario Pergolini criticó a Evelyn Botto por la sorpresa que preparó a Fede Bal: “Está mal lo que hiciste”

Murió Gustavo Pláate, músico tucumano de trayectoria en orquestas y escenarios, a los 61 años

El plan que los padres y el hermano de Tini Stoessel tendrían para el día de la boda con Rodrigo de Paul: “Se van”

INFOBAE AMÉRICA

Un estudio identificó el mecanismo genético que usaría un gusano parásito para controlar la mente de los insectos

Un estudio identificó el mecanismo genético que usaría un gusano parásito para controlar la mente de los insectos

EN VIVO: La Real Academia Sueca de Ciencias anuncia al ganador del Premio Nobel de Física 2026

Flávio Bolsonaro y Lula da Silva inician las negociaciones para sumar aliados de cara al balotaje del 25 de octubre en Brasil

La AfD se prepara para presidir por primera vez un Parlamento regional alemán tras su victoria en Sajonia-Anhalt

Guterres llegó a Pakistán para abordar la mediación entre Estados Unidos e Irán y la situación regional e internacional