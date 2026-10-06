Crimen y Justicia

El Gobierno prepara el traslado de los detenidos en la cárcel de Devoto al penal de Marcos Paz

Fuerzas nacionales y autoridades locales deberán coordinar la custodia de internos, inmuebles y corredores viales entre la Ciudad de Buenos Aires y el nuevo establecimiento bonaerense

El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso la creación de un comando especial para gestionar el traslado de los detenidos del complejo penitenciario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a Marcos Paz.
El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso la creación de un comando especial para gestionar el traslado de los detenidos del complejo penitenciario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a Marcos Paz.
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El Gobierno nacional prepara el traslado de los presos de la cárcel de Devoto al penal de Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, el Ministerio de Seguridad convocó al Comando Unificado Federal para planificar y ejecutar el operativo.

La medida quedó formalizada mediante la Resolución 1018/2026, publicada esta madrugada en el Boletín Oficial.

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La medida abarca el desplazamiento de las personas privadas de la libertad y de los equipos del actual establecimiento, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al nuevo Complejo Penitenciario Federal construido en el partido bonaerense de Marcos Paz. El plan contempla la custodia de los inmuebles, la protección de los trayectos viales y la prevención de incidentes durante toda la operación.

Para ese objetivo, se creó el Comando Unificado Federal – Traslado del Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que funcionará dentro de la estructura del Comando Unificado Federal establecida por la Resolución N.º 403 de 2024. La coordinación general quedará a cargo del director nacional del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

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La decisión se enmarca en un convenio entre las jurisdicciones, que contempla la construcción de un nuevo establecimiento penitenciario federal en Marcos Paz y la posterior desocupación del complejo ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. Según los fundamentos de la medida, la habilitación de la nueva infraestructura obliga a trasladar a la totalidad de los detenidos alojados en el penal porteño, además del equipamiento necesario para el funcionamiento del nuevo destino.

Pese a que aún restan definir las fechas en las que se realizarán los operativos, el Gobierno instruyó a las diferentes fuerzas intervinientes a elaborar de manera conjunta un plan operacional bajo la conducción de la Dirección Nacional del SPF y de acuerdo con los lineamientos generales del Ministerio de Seguridad Nacional.

Ese plan deberá considerar el perfil criminológico de la población detenida y los riesgos que puedan surgir en cada etapa del recorrido. El objetivo es organizar los movimientos sin afectar las condiciones de seguridad del personal penitenciario, de las autoridades involucradas, de los detenidos y de la población civil.

El plan de desocupación del penal porteño abarca la transferencia de la totalidad de los internos y la mudanza del equipamiento hacia la nueva infraestructura.
El plan de desocupación del penal porteño abarca la transferencia de la totalidad de los internos y la mudanza del equipamiento hacia la nueva infraestructura.

El Comando Unificado Federal ya había sido creado en mayo de 2024, mediante la Resolución N.º 403 del entonces Ministerio de Seguridad. Esa norma facultó a la cartera a convocarlo para organizar y coordinar despliegues especiales entre distintas fuerzas.

De esta manera, la mesa de trabajo está integrada por representantes de la Secretaría de Seguridad Nacional, la Subsecretaría de Despliegue Territorial, la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios y el SPF. También participarán la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, la Policía Federal Argentina (PFA), la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), la Prefectura Naval Argentina (PNA) y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

La normativa habilita, además, la participación de otros organismos nacionales que sean convocados de acuerdo con sus competencias. A la vez, invita al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a designar representantes con capacidad de decisión operativa.

La intervención de ambas jurisdicciones apunta a facilitar la cooperación durante el desplazamiento entre el penal porteño y el nuevo complejo de Marcos Paz.

También se encomienda al comando contribuir a la seguridad de los habitantes de las zonas alcanzadas por el dispositivo. La planificación deberá contemplar tanto la custodia perimetral de los establecimientos como las condiciones de los traslados por vía terrestre.

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