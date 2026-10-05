Robaba motos en Recoleta y alardeaba de sus ataques en TikTok: lo detuvieron cuando salía de su casa en Lanús

Robaba motos en Recoleta y alardeaba de sus ataques en TikTok: cayó cuando salía de su casa en Lanús

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Un ladrón de motos que operaba en el barrio porteño de Recoleta fue detenido el pasado martes en la localidad de Villa Caraza, partido bonaerense de Lanús, cuando personal de la Policía de la Ciudad lo divisó al salir de su domicilio. El sospechoso, identificado como Alan Maximiliano Soto, de 23 años, tenía pedido de captura y 14 antecedentes penales.

Según precisaron fuentes policiales a Infobae, personal de la División Investigaciones Comunales 2 de la Policía de la Ciudad estaba detrás de los movimientos de Soto desde el pasado 14 de agosto, cuando el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 17, a cargo de la jueza María Gloria Capanegra, dispuso un pedido de captura a raíz de al menos dos robos que había cometido en el ámbito de la Comuna 2.

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El primero de ellos ocurrió el último 15 de julio en el cruce de las calles Billinghurst y Juncal, donde una cámara de seguridad instalada en el frente de un edificio captó a Soto mientras robaba una moto que se encontraba estacionada sobre la vereda, justo al lado de un contenedor de residuos.

Con un casco colocado en su cabeza para ocultar su rostro, chaleco y pantalones negros, buzo gris y zapatillas blancas y negras, el asaltante solo precisó unos segundos para arrancar el rodado y darse a la fuga.

El sospechoso fue captado por cámaras de seguridad mientras robaba las motos.

El 5 de agosto, tres semanas después del primer ataque, Soto volvió a la zona en busca de otra moto. En esa oportunidad, el delincuente sustrajo una moto que estaba estacionada sobre la calle Presidente José E. Uriburu al 1070, a metros de la avenida Santa Fe.

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Según muestra el video que encabeza esta nota, el hecho ocurrió a plena luz del día y mientras había una importante cantidad de transeúntes. A pesar de ello, Soto se las ingenió para violentar el tambor de ignición de la moto en pocas maniobras y, nuevamente con un casco colocado en su cabeza, se subió a la misma y escapó en dirección a avenida del Libertador.

Los investigadores lograron determinar que Soto violentaba los tambores de ignición de las motos para cometer los robos.

Ante estos episodios, la jueza Capanegra ordenó una serie de medidas para dar con el sospechoso y establecer el modus operandi empleado.

En ese marco, personal de la policía porteña llevó a cabo tareas de vigilancia encubierta y seguimiento, como también la obtención y análisis de registros fílmicos y la explotación de fuentes abiertas y redes sociales. De esta manera, los investigadores verificaron que Soto alardeaba de sus ataques y subía fotos de las motos robadas a su perfil de la red social TikTok.

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Logrado su cometido, Soto alardeaba de sus ataques a través de la red social TikTok.

Tras casi dos meses de investigación, la Policía logró establecer la participación de Soto en ambos hechos e individualizó su domicilio.

Finalmente, Soto fue arrestado el pasado martes cerca de las 16:30, cuando salía de su domicilio ubicado en Marco Avellaneda y Oliden, Villa Caraza.

Soto fue detenido el pasado martes 29 de septiembre, cuando salía de su domicilio en Villa Caraza, Lanús.

De acuerdo con la información a la que accedió este medio, Soto tenía una orden de captura desde agosto de este año, además de presentar un extenso prontuario delictivo con 14 causas desde 2019 con delitos relacionados con robos, hurtos y tentativas de robo.

La jueza Capanegra dispuso la detención del delincuente y el traslado a la dependencia de seguridad, además del secuestro de su teléfono celular.