Crimen y Justicia

Desarticularon una banda familiar acusada de vender cocaína por delivery y secuestraron 300 dosis de drogas

La investigación se inició tras llamados anónimos y derivó en cuatro detenciones, dos allanamientos y el secuestro de droga, dinero, semillas de cannabis y vehículos

Vista trasera de un agente de la FPA con casco y uniforme táctico oscuro, que escolta a una persona con ropa clara hacia el interior de un vehículo oscuro
La Fuerza Policial Antinarcotráfico realizó allanamientos en dos domicilios de Laboulaye ubicados en Córdoba al 100 y Rodríguez Peña al 100. (www.mpfcordoba.gob.ar)
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Una investigación iniciada a partir de denuncias anónimas derivó en el desmantelamiento de una banda familiar acusada de vender cocaína en barrio Norte, de Laboulaye, de la provincia de Córdoba. El operativo fue realizado por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) tras casi un mes de tareas, según la información difundida sobre el procedimiento.

La causa avanzó sobre dos domicilios señalados como puntos de venta, uno ubicado en Córdoba al 100 y otro en Rodríguez Peña al 100. En esos allanamientos fueron detenidas cuatro personas mayores de edad, quienes luego quedaron a disposición de la Justicia por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

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El caso sumó además un dato que concentró parte de la investigación: de acuerdo con lo informado por el Ministerio Público Fiscal (MPF), el grupo utilizaba la modalidad de delivery para la distribución de los estupefacientes. Entre los elementos secuestrados figuran 309 dosis de cocaína, dinero en efectivo, semillas de cannabis, una balanza de precisión, motocicletas y otros objetos incorporados a la causa.

Cayó una banda narco liderada por una madre y sus hijos en Córdoba (FPA)
Los allanamientos en Laboulaye terminaron con cuatro detenidos mayores de edad por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

La organización estaba conformada por una pareja y dos primos, todos mayores de edad, que quedaron detenidos tras los procedimientos ordenados en el marco de la causa.

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Tras el operativo, la Fiscalía de Instrucción de Laboulaye, Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico, dispuso el traslado de los cuatro detenidos a sede judicial. Todos fueron imputados por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes, de acuerdo con la información oficial conocida al cierre del procedimiento.

Hace tan solo dos días la FPA desarticuló 10 puntos de venta de drogas y detuvo a 24 personas, entre ellos un menor de edad.

Según la información oficial, los investigadores establecieron conexiones entre varios de los domicilios intervenidos y también identificaron estructuras que operaban de manera separada, aunque dentro del mismo circuito delictivo.

El resultado del operativo incluyó el secuestro de drogas, dinero, armas y vehículos, además de otros elementos vinculados con la venta de sustancias. De acuerdo con los datos difundidos por la fuerza, el valor estimado de todo lo incautado asciende a $147.445.400, mientras que los acusados quedaron a disposición de la Justicia.

De acuerdo con lo informado por el portal del Ministerio Público de la provincia de Córdoba, la causa se inició hace siete meses, cuando comenzaron a recibirse presentaciones en la línea habilitada para reportar actividades vinculadas al narcotráfico. A partir de esa información, la FPA desarrolló tareas de investigación que permitieron ubicar distintos puntos de expendio de drogas en el sur de la ciudad de Córdoba.

Con esos elementos, la fuerza avanzó con 13 allanamientos en dos sectores específicos: Ampliación Cabildo y Villa El Libertador. La intervención fue coordinada bajo directivas de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno, que supervisó el procedimiento judicial y el destino de los detenidos.

Según lo informado oficialmente, el operativo permitió cerrar 10 puntos de venta de estupefacientes. Parte de esos lugares estaba vinculada entre sí, mientras que otros funcionaban con autonomía. Los investigadores también detectaron vínculos familiares entre algunos de los principales sospechosos y relaciones de sociedad entre otros integrantes del esquema.

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