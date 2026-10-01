Allanamiento y tragedia: se asustó ante la irrupción de la Policía, tragó una bolsa con cocaína y murió

El allanamiento a un aguantadero en Posadas, Misiones, derivó en la trágica muerte de un joven de 19 años

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Un allanamiento llevado a cabo este martes por personal de la Policía de Misiones en un aguantadero de la ciudad de Posadas derivó en la trágica muerte de un joven de 19 años, que, asustado por la presencia policial, se tragó un envoltorio con cocaína que pretendía ocultar de los efectivos y falleció pocos minutos después.

Según confiaron fuentes policiales a Infobae, el operativo, que comenzó alrededor de las 6:30 en una vivienda ubicada sobre la avenida Comandante Espora, en la capital provincial, se realizaba en el marco de distintas investigaciones por delitos contra la propiedad, luego de que las tareas investigativas permitieran establecer que en ese domicilio podrían encontrarse televisores y otros elementos presuntamente sustraídos.

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Durante la irrupción, los efectivos advirtieron que el joven habría intentado ocultar una bolsa plástica al ingerir su contenido.

Instantes después, el joven comenzó a descompensarse y expulsó de su boca un fragmento de bolsa con restos de una sustancia que podría tratarse de cocaína, además de manchas de sangre.

Ante este escenario, el sospechoso fue trasladado inmediatamente al sector de emergencias del Hospital Madariaga, donde fue sometido a maniobras de reanimación durante aproximadamente una hora. Posteriormente, se confirmó su fallecimiento.

En la propiedad allanada, los efectivos de la Comisaría 3ª y de la División Investigaciones de la Unidad Regional I, con apoyo del GIR (Grupo de Intervención Rápida), presencia judicial y de un testigo, secuestraron diversos elementos de dudosa procedencia que serán sometidos a reconocimiento y verificación para establecer si tienen vínculo con las causas investigadas.

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A partir de la muerte del presunto delincuente, la justicia dispuso nuevas medidas para determinar las circunstancias del hecho. Entre ellas, se solicitaron informes a la comisaría interviniente y al GIR, además de la historia clínica del Hospital Madariaga. También se realizarán las pericias correspondientes para determinar la naturaleza de la sustancia y establecer la causa de la muerte.

En paralelo, los investigadores recaban testimonios y otros elementos que permitan reconstruir las circunstancias previas al episodio, para así establecer si existían antecedentes de consumo de estupefacientes.