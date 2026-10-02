El Salvador

El Salvador: Autoridades realizan retiro de basura acumulada en 500 metros del río Grande de San Miguel

La intervención busca remover los desechos sólidos arrastrados por las lluvias que bloquean el cauce

Autoridades ejecutan labores de limpieza en un tramo de 500 metros del río Grande en el departamento de San Miguel. (Cortesía: Ministerio de Obras Pública)
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Las autoridades de El Salvador informaron este jueves realizan labores de limpieza y desalojo de desechos sólidos en el río Grande, donde una acumulación de basura arrastrada por las lluvias ocupa un tramo aproximado de 500 metros en el caserío Casamota, cantón El Brazo, departamento de San Miguel.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) detalló que la intervención incluye la remoción de los residuos concentrados en el cauce y la construcción de un acceso provisional para facilitar la llegada de maquinaria al punto afectado. La zona presenta obstáculos para el ingreso de equipos, por lo que el paso temporal permitirá ampliar la capacidad operativa durante las tareas.

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El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, indicó que los desperdicios llegaron desde distintos lugares del país y quedaron retenidos en el río. “Estamos haciendo dos actividades: remoción de basura que ha venido de distintos puntos del país y han parado al río Grande de San Miguel, y construcción de un acceso provisional para incrementar la cantidad de equipos en la zona y facilitar los trabajos”, afirmó el funcionario.

Según el MOP, el camino de acceso permitirá que los equipos alcancen el punto de mayor concentración de residuos y retiren los desechos sólidos acumulados en el cauce.

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Medios locales reportaron que la corriente de agua contiene basura, entre ella desechos plásticos, animales muertos y otros residuos contaminantes. Estos mismos generan riesgos para la salud de los habitantes aledaños. Por ende, la necesidad de una intervención pronta de parte de las autoridades.

El ministro Romeo Rodríguez señaló que los residuos arrastrados por las lluvias llegaron al cauce desde diferentes puntos del país. (Cortesía: Romeo Rodríguez)
El ministro Romeo Rodríguez señaló que los residuos arrastrados por las lluvias llegaron al cauce desde diferentes puntos del país. (Cortesía: Romeo Rodríguez)

La basura obstruye parte del caudal en el caserío Casamota

Por su parte, el gobernador departamental de San Miguel, Sinai Hernández, señaló que la acumulación cubre el río y genera una obstrucción en el paso del agua. El funcionario acompañó al personal del MOP durante las acciones en el caserío Casamota.

“Como instituciones estamos dando respuesta a esta necesidad; sin embargo, hacemos un llamado a la población para hacer su parte”, expresó Hernández. El gobernador atribuyó parte del problema a prácticas inadecuadas en la disposición de basura, que terminan en quebradas, drenajes y ríos, sobre todo durante la temporada de lluvias.

La presencia de residuos en los cauces puede reducir la circulación del agua y favorecer anegamientos en zonas cercanas cuando aumenta el caudal. En este caso, las autoridades centraron los trabajos en el tramo donde se produjo la mayor concentración de materiales arrastrados.

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La retención de desperdicios en los ríos reduce la circulación del agua y favorece anegamientos en zonas cercanas. (Cortesía: Sinai Hernández)

Las autoridades pidieron responsabilidad en el manejo de residuos

Hernández pidió a la población evitar el abandono de basura en espacios públicos, quebradas o zonas cercanas a los ríos. También solicitó a los medios de comunicación que corroboren los datos antes de difundir información sobre la afectación.

El funcionario añadió que precisar el alcance de la acumulación no disminuye la gravedad del problema, sino que permite dimensionar la respuesta institucional.

La jornada de limpieza se desarrolla en el cantón El Brazo, en San Miguel, con apoyo de equipos del Ministerio de Obras Públicas al igual que miembros de Protección Civil. Las instituciones no detallaron si la intervención abarcará otros sectores.

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