La carta que podrían usar Enzo Fernández, Haaland y las figuras del Manchester City para salir del club ante una sanción histórica

Enzo Fernández y Erling Haaland generaron rápido feeling en el City (AP Photo/Luis Vieira)

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Erling Haaland, Enzo Fernández y las grandes figuras del Manchester City podrían rescindir sus contratos sin recibir compensación alguna si el club recibe una sanción histórica por sus irregularidades financieras, luego de que una comisión independiente lo declarara culpable de inflar sus ingresos en más de 1.200 millones de dólares mediante acuerdos calificados como “ficticios”. El veredicto sacude a la Premier League y abre una serie de interrogantes legales, económicos y deportivos que aún no tienen respuesta.

La declaración de culpabilidad cubre 114 cargos que involucran irregularidades registradas entre las temporadas 2009/10 y 2017/18. La comisión determinó que el club utilizó acuerdos comerciales y contractuales fraudulentos. Frente a ese cuadro, los jugadores que regresen a los entrenamientos la próxima semana exigirán explicaciones, y según especialistas en derecho deportivo, algunos podrían tener fundamentos legales para marcharse sin que el City reciba nada a cambio.

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Los jugadores podrían irse sin que el City reciba ninguna compensación

El abogado Paul Gilroy KC explicó en el podcast Stick to Football que la situación abre una vía legal concreta para las estrellas del plantel. “Un jugador podría decir: ‘Has incumplido el principio implícito de confianza’”, sostuvo. “Y podría decir: ‘Usted es mi empleador, ha incumplido esa cláusula, y eso me da derecho a rescindir mi contrato y a marcharme’”, continuó. Si bien se cree que ni Haaland ni sus compañeros tienen cláusulas de descenso en sus contratos, esa ausencia no los dejaría necesariamente atados al club: la figura del incumplimiento del deber implícito de confianza podría abrirles la puerta de salida hacia un equipo rival sin costarle un solo euro al City.

Gilroy fue cuidadoso al evaluar las probabilidades. “Es una posibilidad. He visto a comentaristas decir que es improbable, pero depende de muchas cosas”, advirtió. Y añadió dos preguntas que sintetizan la incertidumbre que rodea al club: “¿Qué les va a decir el club a los jugadores? ¿Cómo van a solucionarlo económicamente?”. Por el momento, ninguna de las dos tiene respuesta oficial.

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La amenaza no proviene únicamente del plantel propio. Los clubes rivales que perdieron trofeos y plazas en la Liga de Campeones debido a las acciones del City también podrían iniciar acciones legales contra el club de Mánchester. Se trata de un frente judicial potencialmente extenso, que podría complicar aún más la posición de la entidad en los próximos meses.

En ese clima de incertidumbre, el mediocampista Enzo Fernández —fichaje récord del City— optó por transmitir un mensaje de pertenencia y calma. En declaraciones a la revista del club realizadas antes del veredicto de culpabilidad de la Premier League, el argentino afirmó: “Quiero agradecer a los aficionados la bienvenida”. Y añadió: “Sinceramente, me siento como en casa, y eso es muy importante para la confianza de un jugador. Aquí hay un gran equipo y seguro que juntos lograremos muchos éxitos”. Ante la consulta sobre el presente del club, Fernández cerró con una frase que, en el contexto actual, adquiere otro peso: “Tenemos que disfrutarlo porque eso es lo más importante”.

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La sanción podría tardar hasta cinco años en quedar firme

Mientras los rivales reclaman una resolución urgente, el proceso legal que viene podría extenderse muy por encima de lo que la competición quisiera. El City dispone hasta el viernes para presentar formalmente su apelación. A partir de ese momento, entrará en vigor el procedimiento acelerado acordado por los clubes de la Premier League en su reunión de junio, que establece que cualquier audiencia debe concluir “a más tardar 12 semanas (84 días)” después de la presentación del recurso, y que la vista “no debe exceder los cinco días de duración”. Si ese cronograma se respeta, la audiencia podría celebrarse a partir del 14 de diciembre y concluir hacia la Navidad. La comisión dispondría entonces de 30 días adicionales para emitir su veredicto final, lo que ubicaría la resolución definitiva hacia mediados de enero.

Sin embargo, persisten dudas sobre si las nuevas regulaciones aprobadas en junio se aplican de manera retroactiva a un proceso cuya audiencia inicial comenzó en septiembre de 2024. Y el director ejecutivo del City, Ferran Soriano, ya anticipó que el club no planea facilitarles las cosas a sus adversarios: en una reunión con directivos de clubes europeos, calificó el procedimiento como defectuoso y sostuvo que la comisión se había dejado influir por “teorías conspirativas de la Premier League”. Sus abogados, según trascendió, buscarán extender cada etapa del proceso.

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Gilroy también advirtió a quienes esperan un cierre rápido que preparen la paciencia. “Debe haber un argumento legal de fondo que puedan usar como un torpedo. Creo que nos hicimos una idea, cuando el director ejecutivo habló de un tema en particular: el patrocinio”, señaló el abogado. Y fue contundente sobre los plazos: “Este es un partido que ha demostrado su voluntad de recurrir a instancias externas: al organismo regulador, al tribunal superior. Buena suerte con terminarlo para el final de la temporada; tal vez en las próximas cinco temporadas no se acabe nunca”.

Frente a ese escenario, Gilroy planteó una salida posible. “El organismo regulador podría decir que debemos tener en cuenta los intereses de la liga, así que tenemos que sentarnos a la mesa y resolverlo para que lleguen a un acuerdo”, indicó. Los rivales del City comparten esa urgencia. “Todos hemos esperado demasiado tiempo y ya es hora de que todo esto termine”, señaló uno de los directivos consultados por The Sun. El director ejecutivo de la Premier League, Richard Masters, no tendría razones para conceder margen de maniobra al club, dado que la magnitud de los intentos por bloquear la investigación oficial quedó documentada a lo largo de más de mil días de proceso. El organismo ya advirtió en su último comunicado que se trata de una “decisión histórica”.

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