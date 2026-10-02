Cuba

La Fiscalía pidió dos años de privación de libertad para Anna Bensi y dos años de arresto domiciliario para su madre

La creadora cubana compareció este jueves con su madre ante el Tribunal Municipal de La Habana del Este, por la difusión de imágenes de un agente que acudió a su vivienda el 10 de marzo

Anna Sofía Benítez afirmó que no esperaba un juicio justo para ella ni para su madre en el Tribunal Municipal de La Habana del Este./ (Cubanet)
Anna Sofía Benítez afirmó que no esperaba un juicio justo para ella ni para su madre en el Tribunal Municipal de La Habana del Este./ (Cubanet)
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La Fiscalía solicitó dos años de privación de libertad para Anna Sofía Benítez, conocida como Anna Bensi, y dos años de arresto domiciliario para su madre, Caridad Silvente, al concluir el juicio contra ambas en La Habana. La información fue publicada por Periódico Cubano.

Según el medio, el tribunal modificó al finalizar la audiencia la medida cautelar que pesaba sobre Benítez y dispuso su arresto domiciliario. La decisión permite que tanto la defensa como la Fiscalía presenten recursos de apelación dentro de los plazos previstos por el procedimiento.

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La causa se originó el 10 de marzo en el reparto Alamar, en el municipio La Habana del Este. De acuerdo con la reconstrucción difundida por Periódico Cubano, un suboficial del Ministerio del Interior se presentó en la vivienda de la familia con el objetivo de entregar una citación de la Seguridad del Estado.

La familia registró en video la visita del funcionario, que vestía de civil, y luego difundió las imágenes en plataformas digitales. La publicación derivó en una denuncia del agente, quien sostuvo que se vulneró su intimidad y que temía por las consecuencias de que su identidad quedara expuesta.

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La defensa de las procesadas rechazó esa interpretación. Sus representantes alegaron que filmar una diligencia oficial dentro o frente a la vivienda familiar formó parte de una medida de resguardo ante el contexto en el que se produjo la visita.

La creadora de contenido cubana Anna Bensi y su madre, Caridad Silvente, fueron recibidas con apoyo y aplausos antes de su juicio. En declaraciones, Bensi denunció un fuerte despliegue policial y persecución, y afirmó que "Cuba es una dictadura donde no se puede pensar diferente"./ (Cubanet)

El caso quedó bajo observación de activistas y organizaciones independientes, que denunciaron restricciones de movimiento y vigilancia policial alrededor de la casa de Benítez y Silvente antes de la audiencia. También señalaron que ambas mujeres enfrentaron interrogatorios y presiones en sus ámbitos laborales desde el inicio de la investigación.

Anna Bensi cuestionó al sistema político antes de la audiencia

Previo al proceso judicial, Bensi se dirigió a los asistentes y dijo que no esperaba “un juicio justo” para ella y su madre, Caridad Silvente, y pidió que Cuba sea un país libre con elecciones democráticas.

No va a ser justo el juicio, pero yo tengo un Dios justo”, declaró Bensi a la prensa minutos antes de ingresar al Tribunal Municipal de La Habana del Este, donde debía comparecer.

La activista señaló que, pese a sus reservas sobre el proceso, esperaba que “triunfe la verdad”.

Un grupo de cerca de 30 representantes de distintas asociaciones religiosas acudió al tribunal para expresar su respaldo a Bensi, de 21 años, y a Silvente. Los asistentes entonaron cantos religiosos y pronunciaron frases como “estamos contigo”, según informó la agencia EFE.

Las autoridades cubanas permitieron que ambas mujeres fueran acompañadas durante la audiencia por el pastor de la congregación de Alamar, Arturo Leal, y por Bárbaro Marrero, presidente de la Junta Directiva de la Convención Bautista de Cuba.

La causa contra la activista cubana comenzó tras la divulgación de un video de un agente policial que acudió a su vivienda en Alamar./ (Cubanet)
La causa contra la activista cubana comenzó tras la divulgación de un video de un agente policial que acudió a su vivienda en Alamar./ (Cubanet)

La defensa podrá recurrir la decisión judicial

Con el cambio de la medida cautelar, Benítez y su madre permanecerán bajo arresto domiciliario mientras se define el resultado de las instancias posteriores. La Fiscalía mantiene su pedido de dos años de cárcel para la activista y dos años de arresto domiciliario para Silvente.

La defensa anunció que utilizará las vías de apelación disponibles contra la decisión que surja del proceso. El expediente permanece abierto a la espera de una resolución judicial definitiva.

Respaldo desde el exterior

La congresista republicana por Florida María Elvira Salazar se pronunció previo al juicio y calificó este proceso como “un acto desesperado de una dictadura moribunda que intenta intimidar y silenciar al pueblo cubano”.

“¡NO funcionará!”, escribió Salazar, quien mostró su apoyo a Bensi y a su madre y aseguró que “Anna y Caridad no están solas. El mundo está mirando”.

El artículo 393 del Código Penal cubano establece una agravante digital cuando la reproducción, divulgación o transmisión del contenido se realiza mediante redes sociales u otros medios de comunicación social, tanto en el espacio físico como en el digital.

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