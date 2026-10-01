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Estudiantes y Platense se enfrentan por un lugar en las semifinales de la Copa Argentina

El Calamar y el Pincha se miden en el Norberto Tito Tomaghello. Transmite TyC Sports

Platense y Estudiantes, cara a cara por un lugar en semifinales de la Copa Argentina (Fotobaires)
Platense y Estudiantes, cara a cara por un lugar en semifinales de la Copa Argentina (Fotobaires)
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Platense y Estudiantes de La Plata se enfrentan en el estadio Norberto Tomaghello, en un cruce de cuartos de final de la Copa Argentina 2026 que define al último semifinalista del certamen. El árbitro designado para dirigir el encuentro es Facundo Tello Figueroa y la televisación de TyC Sports y TyC Sports Play.

El ganador del cruce se enfrentará a Atlético Tucumán, que viene de eliminar al vigente campeón Independiente Rivadavia, por un boleto en la final del torneo. Del otro lado de la llave esperan Banfield y Boca Juniors, que dejaron en el camino a Deportivo Riestra y Racing, respectivamente.

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Para el Calamar, el torneo representa la última chance de pelear por un objetivo distinto al de la permanencia en la categoría. El equipo quedó eliminado de la Copa Libertadores en medio de incidentes que derivaron en sanciones, y en el Clausura se ubica a siete puntos del último lugar de playoffs del Grupo A, sin triunfos como local desde el 2-1 ante Barracas Central, resultado que ya tiene más de un mes. El plantel dirigido por Martín Palermo llega a este cruce con la necesidad de revertir una campaña local marcada por la irregularidad.

Estudiantes, por su parte, buscará revancha después de la derrota 1-3 ante Rosario Central en el estadio Madre de Ciudades, resultado que generó malestar interno y que incluyó reclamos del presidente Juan Sebastián Verón hacia el arbitraje de Darío Herrera. Ese traspié frenó el impulso de un equipo que, según su propio andar reciente, rinde mejor en las instancias de copas que en la competencia doméstica: el León también está lejos de los ocho primeros puestos de su zona en el Clausura y, además, tiene la atención puesta en su serie continental frente a Flamengo. El plantel conducido por Alexander Medina aspira a sumar otra clasificación a semifinales en un torneo de eliminación directa.

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Formaciones

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pírez y Tomás Palacios; Ezequiel Piovi y José Sosa; Joaquín Tobio Burgos, Baltasar Rodríguez y Fabricio Pérez; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Platense: Juan Cozzani; Agustín Lagos, Mateo Mendía, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Martín Barrios, Pablo Ferreira; Guido Mainero, Bautista Merlini o Franco Zapiola, Nicolás Retamar; Bruno Sepúlveda. DT: Martín Palermo.

ASÍ ESTÁ EL CUADRO DE LA COPA ARGENTINA

Cuadro Copa Argentina Boca
Así está el cuadro

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