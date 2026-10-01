Nicaragua

Reprograman audiencia preliminar de asilo del periodista nicaragüense Luis Galeano en Estados Unidos

El director de Café con Voz deberá comparecer ante un corte hasta noviembre

La audiencia preliminar de asilo del periodista Luis Galeano en Estados Unidos se reprogramó para el 4 de noviembre. (Cortesía: Redes sociales)
La audiencia preliminar de asilo del periodista Luis Galeano en Estados Unidos se reprogramó para el 4 de noviembre. (Cortesía: Redes sociales)
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La audiencia preliminar dentro del proceso de asilo en Estados Unidos del periodista nicaragüense Luis Galeano ya no se realizará el 2 de octubre, como estaba previsto inicialmente. La cita ante un juez fue trasladada al miércoles 4 de noviembre, según la información difundida por Café con Voz.

El sistema judicial migratorio indica que la diligencia será presencial y tendrá lugar en una de las cortes de Miami, Florida. La actualización se conoció este jueves, cuando restaban pocas horas para la fecha que se había manejado de forma previa.

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Galeano, director de Café con Voz, deberá comparecer ante el juez dentro de 34 días, en una instancia preliminar de su proceso migratorio en Estados Unidos. La audiencia forma parte de la solicitud de asilo presentada por el comunicador, quien salió de Nicaragua tras denunciar persecución por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Habrá que esperar un poco más, pero estamos confiando en que Dios está con nosotros, que nuestro caso de asilo es sólido y esperamos que así lo considere la autoridad judicial”, dijo Galeano tras conocer la reprogramación, de acuerdo con el citado medio.

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La diligencia será relevante para la continuidad del expediente migratorio de Galeano, quien permanece en libertad mientras avanza el proceso. El periodista quedó bajo custodia de las autoridades migratorias estadounidenses a mediados de septiembre y recuperó su libertad luego de pagar una fianza.

El comunicador afirmó que su caso de asilo es sólido y confía en el criterio de las autoridades judiciales estadounidenses. (Cortesía: Café con Voz)
El comunicador afirmó que su caso de asilo es sólido y confía en el criterio de las autoridades judiciales estadounidenses. (Cortesía: Café con Voz)

Luis Galeano salió bajo fianza tras 12 días bajo custodia de ICE

Galeano recuperó, el pasado sábado 26 de septiembre, su libertad en EE.UU., tras permanecer 12 días bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

El comunicador había sido detenido el 14 de septiembre en Florida mientras trabajaba como conductor de una aplicación. Salió del centro de detención Krome, en Miami, luego de que un juez le concediera libertad bajo fianza.

Galeano pagó una fianza de USD 10,000 y continúa su proceso migratorio fuera de custodia. Tras su liberación, reapareció en su programa Café con Voz, donde afirmó que su detención obedeció a un error que, según sostuvo, las autoridades migratorias estadounidenses ya habían corregido.

Galeano responsabilizó a la dictadura nicaragüense por su exilio forzado. (Cortesía: Realidades)

El director del espacio digital también atribuyó su situación a las consecuencias de su salida de Nicaragua. En ese sentido, responsabilizó al régimen Ortega-Murillo por haberlo obligado al exilio junto con su familia.

Lo que me pasó en los Estados Unidos, en Orlando, donde estaba trabajando y ganándome la vida, porque la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo me obligó, junto a mi familia, a un exilio forzado”, expresó Galeano.

Y agregó: “La dictadura ha fracasado una y otra vez queriendo quebrar al periodismo independiente, queriendo callar al periodismo independiente, queriendo imponer una narrativa falsa, mentirosa, embustera en Nicaragua”.

Luego de abandonar el centro de detención, el periodista afirmó que retomaría sus denuncias públicas sobre la situación política de Nicaragua. Su solicitud de asilo continuará ahora con la audiencia preliminar prevista para el 4 de noviembre, una cita que definirá los próximos pasos dentro del proceso ante las autoridades migratorias estadounidenses.

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