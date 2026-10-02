Política

Peter Lamelas afirmó que “Estados Unidos está comprometido y apuesta con fuerza al futuro de Argentina y al gobierno de Milei”

El embajador del país norteamericano visitó Tucumán, donde brindó un discurso en el marco del Foro Argentina Andina, organizado por la Fundación Federalismo y Libertad. Antes, se reunió con el gobernador Osvaldo Jaldo

Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos, se reunió en Tucumán con el gobernador Osvaldo Jaldo
Peter Lamelas se reunió con el gobernador Osvaldo Jaldo
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El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, eligió Tucumán para lanzar un contundente mensaje en términos diplomáticos sobre la relación bilateral.

“Estados Unidos está aquí, está presente, está comprometido y apuesta con fuerza al futuro de la Argentina”, afirmó.

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Lo dijo este jueves durante su disertación en la segunda edición del Foro Argentina Andina, organizado por la Fundación Federalismo y Libertad y la Fundación Friedrich Naumann con el apoyo del Instituto Republicano Internacional (IRI), en el Hilton Garden Inn Tucumán.

El diplomático fue más lejos al referirse al respaldo de Washington al gobierno del presidente Javier Milei de cara a las elecciones de 2027. “Estamos apoyando este gobierno, el gobierno de Milei. Y si siguen en este rumbo, si siguen con estos cambios, si siguen con esta libertad, vamos a seguir apoyando a Argentina después”, sostuvo ante referentes del sector público, privado y académico que se dieron cita en la capital tucumana.

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Lamelas subrayó que ese apoyo no es retórico: “Esto es capital real. Es apoyo concreto para equipamiento, tecnología e infraestructura de primer nivel”.

Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos, se reunió en Tucumán con el gobernador Osvaldo Jaldo
En su visita a Tucumán, el embajador de Estados Unidos reafirmó el respaldo de su país al gobierno de Javier Milei

Antes de su presentación en el Foro, el embajador se reunió con el gobernador Osvaldo Jaldo. El propio Lamelas publicó un mensaje al respecto en su cuenta de X: “Charlamos sobre la sólida relación comercial que nos une, con exportaciones de la provincia hacia Estados Unidos que fortalecen los lazos económicos entre ambos países, el enorme potencial para seguir creciendo y el valor de la libertad como motor de desarrollo”.

Más tarde, en el centro de su discurso estuvo el Corredor Andes-Atlántico, una iniciativa bilateral lanzada la semana pasada en Nueva York que Lamelas describió como “un acuerdo estratégico para conectar los recursos del noroeste a la región andina, a los puertos en el Atlántico y del mundo”.

El proyecto contempla obras en ferrocarriles, ductos, puertos e infraestructura digital, y estará respaldado por el Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos (EXIM), que puso a disposición una línea de crédito de hasta USD 7.000 millones hacia 2027. Ese monto podría ampliarse si Argentina profundiza las reformas económicas en curso. Los fondos no constituyen un desembolso único ni inmediato: se trata de una combinación de créditos, garantías y seguros, y cada proyecto requerirá la aprobación final de las instancias correspondientes.

“Esta inversión ayuda a que el mundo se dé cuenta de que Estados Unidos tiene confianza en la Argentina”, afirmó Lamelas, quien también precisó que la línea podría extenderse si el país mantiene el sendero de reformas impulsado por Milei.

El embajador dedicó una parte de su exposición a los recursos naturales del noroeste argentino, cuya relevancia estratégica global subrayó con cifras. Argentina concentra hasta el 20% de las reservas mundiales de litio y cuenta con “enormes depósitos de cobre”, aunque advirtió que la disponibilidad del recurso, por sí sola, no alcanza: “La potencia sola, sin atraer inversión, no vale”.

En ese marco, citó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como ejemplo concreto de política de atracción de capitales: según sus datos, el esquema ya atrajo más de USD 120.000 millones en proyectos, de los cuales más de USD 42.000 millones corresponden a minería y energía.

Lamelas también advirtió sobre los riesgos que, a su entender, representa la presencia de ciertos proveedores tecnológicos en la infraestructura crítica del país. Sin mencionar contratos específicos, cuestionó la participación de Huawei y señaló que “las empresas estatales chinas responden a leyes que les obligan a entregar los datos al Estado y al Partido Comunista cuando ellos quieran”, en referencia a la legislación de inteligencia de China. “Un mercado libre no debe ser un mercado ciego”, sentenció, al reclamar la construcción de un “ecosistema digital de confianza” en materia de ciberseguridad.

Para canalizar las oportunidades que describió, el diplomático detalló las herramientas de financiamiento disponibles más allá del EXIM: la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC), que aporta capital privado para proyectos de energía y minería; la Agencia de Comercio y Desarrollo de Estados Unidos (USTDA), que financia estudios para reducir riesgos en grandes inversiones; y recursos del propio Departamento de Estado. Lamelas invitó a los asistentes a presentar sus proyectos ante la embajada y esas agencias.

Al terminar su intervención, José Guillermo Godoy, presidente y fundador de la Fundación Federalismo y Libertad, le entregó un reconocimiento al embajador. El Foro Argentina Andina reunió además a otros disertantes de peso, entre ellos el embajador de la India en Argentina, Ajaneesh Kumar; el vocero presidencial Adrián Ravier; el politólogo Sergio Berensztein; el economista Nicolás Gadano; y Walter Actis, vicepresidente de Supply Chain de YPF. Según lo anunciado previamente, una delegación del Departamento de Estado, el EXIM y la DFC tiene previsto recorrer Buenos Aires, Jujuy y Salta en octubre para identificar proyectos vinculados al Corredor Andes-Atlántico y avanzar en posibles operaciones.

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