Claudia Villafañe recordó su reencuentro con la mujer que la ayudaba en su casa de Nápoles: “Fue mi mamá”

Claudia Villafañe se reencontró en Nápoles con Lucía, la mujer que la acompañó y le enseñó a cocinar cuando llegó a Italia a los 24 años (Video: La Cocina Rebelde, Eltrece)

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Claudia Villafañe regresó de un viaje por Barcelona y Nápoles, las dos ciudades donde vivió durante los años en que Diego Maradona jugaba en el FC Barcelona y en el Napoli, y compartió en La Cocina Rebelde (Eltrece) los momentos más emotivos de ese recorrido. Entre las postales que más la conmovieron se destacó el reencuentro con Lucía, la mujer que trabajó en su casa durante su estadía en Italia y a quien describió como una figura materna en esa etapa de su vida.

“Me volví a encontrar con la señora que trabajaba en mi casa, con Lucía, que fue mi mamá al principio”, relató Villafañe en diálogo con la conductora Jimena Monteverde. La Tata explicó que, cuando llegó a Nápoles a los 24 años, todavía no había tenido a sus hijas y que fue Lucía quien la acompañó en ese proceso de adaptación a un país y una cultura completamente nuevos para ella. “Me ayudó en la casa, me enseñó a cocinar, a un montón de cosas que yo no sabía, y me apoyé muchísimo en ella”, agregó.

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La empresaria visitó el edificio napolitano donde residió junto a Diego Maradona y compartió un momento con los padres del exfutbolista Ciro Ferrara

El vínculo entre ambas trascendió el paso del tiempo y la distancia. Según contó Villafañe, Lucía tiene once hijos y 34 nietos, entre ellos una hija que tuvo a los 49 años y a la que la propia Claudia nunca llegó a conocer, porque para ese entonces ya residía en Argentina. En esta oportunidad, algunos de los hijos de Lucía se acercaron a saludarla durante su estadía en la ciudad italiana, en un gesto que La Tata definió como parte de los lazos que todavía la unen a ese período de su vida.

El recorrido por Nápoles también incluyó una visita al edificio donde vivió junto a Maradona. Allí, en la planta baja, residen los padres de Ciro Ferrara, excompañero de Diego en el club italiano, quienes la recibieron con la misma calidez que el año anterior. “Nos estaba esperando y esta vez también con facturas y masitas”, relató Villafañe, aunque aclaró que no llegó a subir al departamento donde había vivido, que hoy ocupan los propietarios originales de la vivienda. Según contó, su hija Dalma Maradona sí había podido ingresar al lugar durante la grabación de un documental realizado hace algunos años.

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Durante la charla, la expareja de Maradona también se refirió al recibimiento que tuvo en Barcelona, ciudad donde admitió haber llegado con expectativas distintas a las que finalmente encontró. “Yo tenía una imagen de que a nosotros no nos querían en Barcelona, generalmente al argentino. Siempre se trató de sudaca al argentino en su momento, por ahí en los años ochenta”, explicó. Sin embargo, su visita al estadio del FC Barcelona durante un partido le permitió revisar esa percepción: “La gente me recibió tan bien, me venían a saludar, por todo lo que hizo Diego por el club, a pesar de que tuvo dos lesiones, sentí que sí nos quieren”.

El recuerdo de Diego Maradona despierta muestras de afecto y atención constante hacia los visitantes argentinos en las calles de Nápoles (Instagram Gianinna Maradona)

El cariño de la gente se repitió con mayor intensidad en Nápoles, donde Villafañe se topó con numerosos turistas argentinos que viven experiencias similares a la suya. “Me encontré con mucho argentino en Nápoles visitando, mucha gente de vacaciones, y todos me decían: no podemos creer que nos ponemos la camiseta de Argentina y nos dan comida gratis, nos abrazan, lloran”, relató. Según explicó, cualquier mención a un vínculo con Diego despierta una reacción inmediata entre los locales: “Si alguien dice yo lo vi o lo conocí a Diego, te corren la silla, te sientan, es algo increíble”.

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Jimena Monteverde destacó además el estado físico con el que Villafañe regresó del viaje, tras caminar entre 22 y 25 kilómetros diarios por las calles de la ciudad italiana, marcadas por sus características subidas y bajadas. La Tata contó que durante su estadía visitó también La Finestrella, un restaurante que frecuentaba durante los años en que vivió en la ciudad, donde volvió a encontrarse con Vittorio, uno de los dueños del lugar.

Antes de cerrar la charla, Villafañe adelantó que un grupo de jóvenes propietarios de Santa Maradona, un bar napolitano conocido por su pizza, viajará a Argentina para presenciar un Boca-River y pidió autorización a la producción del ciclo para invitarlos a cocinar en el programa. La propuesta fue aceptada de inmediato por Monteverde, que confirmó que los recibirán cuando lleguen al país.

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