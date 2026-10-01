El Salvador

Extenderán las revisiones obligatorias a 158.402 vehículos de carga en El Salvador tras fatal accidente de 15 vehículos

Las autoridades gubernamentales endurecieron los controles tras detectar que cerca del 30 % de las unidades pesadas examinadas reprobó los chequeos mínimos exigidos para tramitar el permiso oficial de tránsito en las carreteras

Varios socorristas con uniformes blancos y rojos inspeccionan un automóvil negro destruido junto a la estructura de un camión
Integrantes de Cruz Verde Salvadoreña y Protección Civil trabajan en las labores de rescate tras la colisión de un vehículo contra un camión de carga. (Cuerpos de Socorro El Salvador)
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El Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) extenderá las revisiones técnicas vehiculares obligatorias a las 158.402 unidades de transporte de carga registradas en El Salvador, tras los primeros controles aplicados a camiones y remolques fabricados en 1999 o años anteriores.

El ministro Romeo Rodríguez Hernández informó que el plan contempla más puntos de inspección, ampliación de horarios en talleres autorizados, duplicación de controles en carretera y sanciones que pueden incluir el decomiso de los vehículos que circulen sin la documentación requerida.

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Las declaraciones fueron emitidas durante una transmisión en vivo desde las cuentas de la Secretaría de Prensa de la Presidencia.

Las primeras inspecciones alcanzaron a 1.653 unidades de carga

Rodríguez Hernández indicó que las revisiones técnicas comenzaron el 8 de agosto de 2026 para las unidades modelo 1999 o anteriores. Ese grupo representa, según el funcionario, cerca del 10% del parque vehicular de carga registrado en el país.

Durante el primer mes del programa, el MOPT inspeccionó 1.653 unidades, de las cuales 361 correspondieron a camiones y 1.292 a remolques.

Del total revisado, 232 camiones y 1.040 remolques cumplieron con los requisitos para renovar la tarjeta de circulación. El ministro señaló que alrededor del 30% de los vehículos inspeccionados no alcanzó las condiciones mínimas exigidas y quedó fuera de circulación hasta completar las reparaciones y superar una nueva revisión.

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El ministro de Obras Públicas y Transporte, Romeo Rodríguez Hernández, informó que el plan contempla más puntos de inspección, ampliación de horarios en talleres autorizados, duplicación de controles en carretera y sanciones que pueden incluir el decomiso de los vehículos que circulen sin la documentación requerida. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
El ministro de Obras Públicas y Transporte, Romeo Rodríguez Hernández, informó que el plan contempla más puntos de inspección, ampliación de horarios en talleres autorizados, duplicación de controles en carretera y sanciones que pueden incluir el decomiso de los vehículos que circulen sin la documentación requerida. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)

No han podido incluso ni renovar la tarjeta de circulación y se han sacado esas unidades de circulación hasta que pasen las revisiones técnicas vehiculares”, afirmó Rodríguez Hernández.

El funcionario sostuvo que las inspecciones obligatorias para el transporte de carga no habían sido implementadas previamente de forma generalizada en El Salvador. Mencionó que Costa Rica y Panamá ya cuentan con mecanismos similares para verificar las condiciones mecánicas de estos vehículos.

Extensión gradual al total del parque de carga

La expansión del programa alcanzará a las 158.402 unidades registradas como transporte de carga en el país. Esa cifra incluye cabezales, camiones livianos y pesados, además de remolques con capacidades inferiores o superiores a 15 toneladas.

El MOPT prevé anunciar en los próximos días los siguientes años de fabricación que deberán someterse a las revisiones. El proceso se vinculará con la renovación de la tarjeta de circulación: cada propietario tendrá que presentar la constancia de inspección técnica en el mes que le corresponda refrendar el documento.

A todas estas unidades les vamos a realizar las revisiones técnicas vehiculares”, señaló el ministro. “Vamos a iniciar de manera gradual”.

Las unidades que no registren una revisión aprobada o que no hayan renovado su tarjeta de circulación podrán ser detenidas en puestos de control. Según Rodríguez Hernández, las autoridades podrían imponer multas, retirar de circulación los vehículos y aplicar otras medidas previstas en la normativa de tránsito.

El ministro dirigió un llamado a las empresas y propietarios de transporte de carga para que realicen las inspecciones dentro de los plazos que establezca el Gobierno. Advirtió que un vehículo sin tarjeta de circulación vigente no contará con autorización para transitar.

De 12 a más de 50 talleres autorizados

El sistema cuenta actualmente con 12 establecimientos autorizados por el Viceministerio de Transporte (VMT): siete realizan revisiones técnicas y cinco se dedican a controles de emisiones de gases.

Rodríguez Hernández anunció que el MOPT publicará un comunicado para ampliar la red a más de 50 talleres. La medida busca aumentar la capacidad de atención ante la incorporación progresiva de miles de vehículos al sistema obligatorio de inspecciones.

Los talleres funcionan de lunes a viernes, de 07:00 a 17:00, y los sábados de 07:00 a 12:00. El MOPT evalúa extender esos horarios para facilitar que las unidades puedan completar el trámite.

Los puntos autorizados se encuentran en las zonas occidental, central y oriental del país. La intención oficial es ampliar la cobertura territorial a medida que el requisito alcance a más categorías y años de fabricación.

Controles en carretera duplicados y posible triplicación en horas pico

Rodríguez Hernández aseguró que los controles vehiculares en carretera ya se duplicaron y que, en determinados horarios, podrían triplicarse. Para ello, las autoridades asignarán más personal a las tareas de fiscalización.

La vigilancia se concentrará en ingresos, salidas y autopistas con mayor flujo de vehículos de carga. El funcionario mencionó la carretera al Puerto de La Libertad, el bulevar Constitución, el bulevar del Ejército y la carretera de Los Chorros como algunas de las vías con restricciones de circulación.

Esas limitaciones se aplican en franjas horarias de alta afluencia vehicular, durante la madrugada y la tarde. Rodríguez Hernández indicó que los horarios serán difundidos nuevamente en redes sociales, aunque aseguró que los transportistas ya han sido informados sobre las restricciones.

El incumplimiento de los horarios o de las condiciones exigidas para circular puede derivar en sanciones y, si el caso lo requiere, en el decomiso de la unidad. “Vamos a estar más pendientes, con más equipo y más personal para que estos se cumplan”, afirmó.

El Ministerio de Obras Públicas extenderá las inspecciones mecánicas obligatorias a todo el parque pesado del país, sumando más de cincuenta talleres autorizados y duplicando las fiscalizaciones viales para retirar unidades sin tarjeta vigente (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
El Ministerio de Obras Públicas extenderá las inspecciones mecánicas obligatorias a todo el parque pesado del país, sumando más de cincuenta talleres autorizados y duplicando las fiscalizaciones viales para retirar unidades sin tarjeta vigente (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)

El anuncio sobre el endurecimiento de los controles ocurrió después de un accidente de tránsito que involucró a 15 vehículos de transporte y dejó dos personas fallecidas, según informó Rodríguez Hernández. Las víctimas mortales fueron una mujer de 60 años y un hombre de 30.

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