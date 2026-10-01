Argentina Week París arrancó con el círculo rojo a full, chicanas futboleras y la política que nunca deja de ser protagonista

El salón del primer piso de la Embajada Argentina en París

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Desde París, Francia - Hubo charlas y guiños para todos los gustos. Desde chicanas futboleras, hasta comentarios políticos, pasando por cuestiones más personales y, claro, negocios. Siempre negocios.

Unos 150 integrantes del círculo rojo vernáculo, buena parte de los más encumbrados de ese selecto grupo, se reunió esta noche en la Embajada Argentina en esta ciudad, en el número 6 de la rue Cimarosa, a pocas cuadras de la plaza Trocadéro y de la que quizás sea la mejor vista de la Torre Eiffel. El anfitrión y organizador del evento fue el embajador Ian Sielecky.

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Así arrancó Argentina Week, el evento con el que Javier Milei busca captar inversiones europeas, mostrar sus reformas y convencer a todos de que será reelecto el año que viene. Llega de la mano de Vaca Muerta y de otros sectores ganadores de su gestión, como la minería y el campo. El mandatario no estuvo en el evento: estaba previsto. Sí pasaron 13 gobernadores y la vice de Córdoba, y otros funcionarios del gabinete, como Diego Santilli, Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Mario Lugones, Santiago Bausili y Juan Bautista Mahiques. Llamó la atención a varios la presencia de Juan Pazo, el extitular de ARCA, quien entró a la embajada junto a los funcionarios.

El ministro de Economía de Francia, Ronald Lescure

Fue el show del abrazo por momentos: parece que muchos de los presentes no se ven tan seguido en Buenos Aires... o será el aire parisino, esta vez algo denso luego de un día de intensa lluvia otoñal. Por ejemplo, el que se dieron Horacio Marín, presidente de YPF, y Marcelo Mindlin, de Pampa Energía, dos de los expositores de mañana en la primera jornada del evento en la OCDE, y dos de los grandes jugadores de Vaca Muerta. Una liga en la que está también Marcos Bulgheroni, CEO de PAE, a quien se vio hablar animadamente con empresarios y gobernadores.

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Otros “energéticos” presentes fueron José Luis Manzano, uno de los dueños de Edenor y flamante controlante de Metrogas, y su socio Mauricio Filiberti, que es parte de uno de los consorcios que puja por Aysa. Manzano, quien viene de reunirse con Axel Kicillof en Nueva York, se excusó amablemente de hacer comentarios. También se lo vio, siempre elegante, a Patricio Neuss, uno de los “nuevos” del sector que con un consorcio de socios maneja distribuidoras en el norte, generadoras en el sur y acaba de ingresar como accionista a Transener.

Ian Sielecki, embajador argentino en Francia

Los discursos los abrió Sielecki. “En esta misma embajada, siendo embajador, Juan Bautista Alberdi defendió su idea de una Argentina libre y próspera tras haber redactado las bases de su proyecto de constitución”, destacó, enfático.

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“Hoy es un día especial. Primero, es especial para esta embajada porque excepcionalmente tenemos el presupuesto para servir comida”, dijo, mitad en serio, mitad en broma. Comida hubo, y muy rica, sobre todo la mousse de chocolate del postre, pero Sielecki remarcó que el evento se hizo con “cero pesos del Estado”.

Y deseó que del evento se diga en el futuro que fue “el momento acelerador y el reflejo más fiel del nuevo lugar de la Argentina en el mundo”. Lo aplaudieron su padre, Carlos Sielecki, y sus tíos Daniel (Elea) y Marcelo (TGS).

Los gobernadores junto a Caputo, Sielecki y Quirno

Después habló el invitado especial de la noche, el ministro de Economía de Francia, Ronald Lescure, quien tuvo un aparte con Caputo de varios minutos, y dejó una clara arenga: “Si quieren ir a Europa, empiecen por París”.

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Se declaró futbolero y contó que la última vez que había escuchado los himnos de Argentina y Francia juntos fue hace cuatro años, en clara referencia a la final del mundial de Qatar. “Me encanta el fútbol. Y creo que podemos decir con orgullo que esa fue la mejor final de un Mundial de todos los tiempos. Y voy a demostrarles que los franceses somos muy humildes: sentí aquella noche que ganó el mejor”. Hubo aplauso cerrado. Un empresario muy futbolero tiró “puñito”, por lo bajo, de festejo.

Roland Lescure, Toto Caputo, y el embajador Ian Sielecki

Lescure tiene un frente interno complejo, con reducción de la previsión de crecimiento y un ajuste de unos 50.000 millones de euros que generaron protestas estudiantiles y obreras en París. Mañana seguramente estará en la recepción que le hará Macron a Milei en el Palacio Elíseo.

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También hablaron Santilli y Quirno.

Gobernadores

Junto con los empresarios de Vaca Muerta, los gobernadores son las estrellas del encuentro. Por peso específico, pero sobre todo por lo que vendrá. Aquí todos hablan de las PASO, si se suspenden o no. Ayer hubo una cena donde claramente se habló del tema. Prueba irrefutable: un mandatario provincial reconoció que fue el gran tema, otro que “poco y nada” y, finalmente, uno se escabulló diciendo que “nada que ver”. Hay negociación fina y otro de ellos pidió calma: “Falta todavía”. Cada vez menos, en rigor. Que no esté ‘ficha limpia’ en la reforma política podría ser moneda de cambio para varios.

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Cómo sea, las PASO fue uno de los grandes temas políticos de la noche.

El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri

Ignacio Lamothe, presidente del CFI, socio estratégico de los gobernadores y del interior, venia de participar de las jornadas de trabajo propuestas por la embajada y de reunirse con organismos de formación del gobierno francés.

Esta tarde, Frigerio se reunió junto con el secretario de Hacienda nacional, Carlos Guberman; el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne; y otros funcionarios provinciales, con un grupo de empresarios e inversores europeos. Frigerio presentó las oportunidades de inversión que ofrece Entre Ríos y las condiciones que viene generando la provincia para atraer capital privado, ampliar la producción y generar empleo.

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“Hay interés real por el país y algunas dudas, sobre todo si hay chances de volver para atrás. Son dudas políticas, en general. Que hayamos venido tantos gobernadores ayuda mucho, no es usual una delegación nacional de ese tipo”, dijo el entrerriano. En medio de la charla, se sumó Ernesto Sáenz, de Salta. “No me contradigas”, bromeó el ex ministro de Macri. “Le vamos a contar al mundo otra vez lo que tenemos y las oportunidades que hay. Hay diálogo y lo importante es que crean en las políticas públicas a futuro. Hay que ponerse de acuerdo en tres o cuatro cosas”, afirmó el salteño.

La embajada, ayer por la tarde

Ignacio “Nacho” Torres de Chubut prometió un anuncio hidrocarburífero para mañana en la OCDE. Estarán Santilli, Caputo; Marcos Bulgheroni y el diputado nacional Jorge “Loma” Ávila. Sería un RIGI para PAE.

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También estuvieron Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Marcelo Orrego (San Juan), Carlos Sadir (Jujuy), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Claudio Vidal (Santa Cruz), Alberto Weretilneck (Río Negro), Leandro Zdero (Chaco) y Jorge Macri (CABA).

Entre cazuelas y copas de Malbec, los funcionarios hablaron, pero poco. Sturzenegger auguró dos días fructíferos de trabajo, y Quirno dijo que espera anuncios de inversiones y celebró la presencia de los gobernadores.

Canapé en mano, se vio hablar animadamente a dos referentes de sectores muy diferentes: Manuel Santos Uribelarrea, histórico sojero ahora volcado a la energía, y Federico Lauría, el productor musical detrás de Bizarrap, Duki y muchos otros artistas.

También estuvieron Martín Varsavsky, Federico de Narváez (GDN), Federico Tomasevich (Puente), “Georgie” Neuss, Martín Migoya y Guibert Englebienne (Globant), Alejandro Elsztain (Cresud), Ezequiel Herzage (IRSA), Sergio Mengoni (TotalEnergies), Federico Ovejero (Roche) Julián Escuder (Pluspetrol) y los economistas Javier Timerman, Darío Epstein y Miguel Ángel Boggiano.

Mariano Bosch llegó junto a Juan Sartori, el magnate uruguayo accionista de Sunderland inglés y vicepresidente del club Mónaco, quien es representante del gigante cripto Tether en la región y se quedó meses atrás Adecoagro, fundada por Bosch, en unos USD 600 millones. Y tiene otras empresa en la mira.

Y también dijeron presentes algunos de los integrantes del “semillero” del circulo rojo. Todos, en rigor, ya con recorrido probado. En París se vio a los hijos de Martín Migoya, Facundo y Manuel, que manejan Enigma; a dos de los hijos de Marcelo Mindlin, Nicolás (Pampa y Cocos) y Andrés (Creaurbana y Loma Negra), y a Gregorio Werthein (Calwaro Capital), hijo de Gerardo, ex canciller.