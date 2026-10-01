Denisse González mostró cómo se encuentra tras realizarse una punción de médula: "Ahora arranco un reto de cuatro meses"

La tajante decisión de Denisse González tras su punción de médula: "Arranco un reto de cuatro meses"

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Luego de revelar que debía someterse a una tercera internación, Denisse González contó cómo se siente tras la punción de médula que debía se realizó este miércoles. La joven transmitió tranquilidad a sus seguidores y comunicó que el proceso había salido bien y agradeció los mensajes de apoyo que recibió en las redes sociales. La exparticipante de Gran Hermano compartió una imagen desde la cama del hospital, mientras comía sushi, y celebró además haber alcanzado el millón de seguidores en TikTok.

“Agarro el celular y me doy cuenta que somo 1 millón en TikTok. Todo salió bien, gracias por todo el apoyo y por acompañarme siempre”, escribió la joven junto a la foto en sus stories de Instagram.

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González también publicó un video para explicar el cuadro de salud que atraviesa desde agosto y anunciar que abrirá un canal de YouTube para registrar su evolución. Según relató, recibió el diagnóstico de púrpura trombocitopénica idiopática (PTI), una condición que afecta las plaquetas, y el tratamiento modificó su rutina laboral y física.

“Hace poco estuve tres semanas internada y a raíz de eso se me ocurrió algo: me abrí un canal de YouTube. Para los que no me conocen, soy Denisse González, tengo veinticuatro años y trabajo con las redes sociales. En agosto me diagnosticaron PTI: púrpura trombocitopénica idiopática. Venía trabajando todos los días hasta que esto me frenó todo. Pasé semanas de tratamientos, corticoides, dos internaciones y tampoco hice nada de actividad física. Y como siempre, hay que sacarle algo positivo a lo que nos pasa, yo decidí hacer un reto de cuatro meses”, comenzó diciendo en su video.

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El divertido video de Denisse González desde su internación

Luego, la joven continuó explicando en qué consistía el reto: “Cuatro meses tomando dos litros de agua por día, cuatro meses sin fumar, cuatro meses sin alcohol, cuatro meses comiendo saludable y, obviamente, entrenando la mayor cantidad de días. Todavía no me curé, pero mientras los análisis de cada semana den bien, puedo seguir con mi vida y eso es exactamente lo que pienso hacer. Quiero mostrarles el proceso completo, los días buenos, los días malos, cuando no tenga ganas de levantarme, cuando esté de mal humor. Tengan en cuenta que esto puede salir bien como puede salir mal, pero yo quiero ver personalmente hasta cuánto puedo llegar a cambiar mi cuerpo y mi vida en tan solo cuatro meses. Y como dice Moria: hay que entrar en el agujero para salir del agujero. Yo ya entré, ahora toca salir”.

González aclaró que continuará con su vida cotidiana mientras los controles semanales arrojen resultados favorables.

Denisse González confirmó que la punción de médula resultó exitosa (Instagram)

Para cerrar sus publicaciones desde la internación, la joven apeló al humor con un video basado en un audio viral. Bajo el título “Pov: te hacen una punción de médula”, representó el momento previo al procedimiento con la frase: “No va a pasar nada, voy a regresar intacto, limpio. Ahorita vengo”.

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Después, mostró el contraste tras la práctica médica con otra parte del audio: “Ya regresé, pecas. No, pues no lo recomiendo hacer esto, está muy extremo”.

Previamente, al anunciar su tercera internación, la joven se había mostrado desilusionada al tener que regresar al hospital. “Se terminó la buena racha. Bajaron las plaquetas otra vez, así que mañana me realizan una punción de médula”, escribió González junto a un video grabado desde la clínica, donde también explicó que el equipo médico continuará con la búsqueda de respuestas. “Toca seguir investigando, buscando respuestas y probando tratamientos”, agregó, en un mensaje que generó preocupación entre sus seguidores. Pese al nuevo revés, la joven intentó transmitir tranquilidad: “En unos días vuelvo a casa y seguimos como siempre. No queda otra que seguir”, expresó.

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En el video que compartió desde la cama del hospital, González eligió apelar al humor para relatar la situación, fiel al estilo que mantuvo durante sus internaciones anteriores. “¿Dónde estará la que no responde? Yo internada por tercera vez”, ironizó en la grabación, mientras comía una zanahoria con gesto sereno. La publicación recibió de inmediato un fuerte respaldo de sus seguidores, que llenaron la casilla de comentarios con mensajes de aliento.