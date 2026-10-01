Política

Lisandro Almirón: “Grabois logra instalarse como un antagónico de La Libertad Avanza”

El diputado nacional cuestionó los incidentes durante una reunión de comisiones sobre soberanía, defendió los cambios impulsados por el Gobierno en materia de tierras rurales y explicó cómo imagina la negociación parlamentaria

Lisandro Almirón afirmó que Juan Grabois busca consolidarse como el principal opositor a La Libertad Avanza
Guardar

El diputado nacional Lisandro Almirón cuestionó los fuertes cruces que se produjeron durante una reunión conjunta de comisiones de la Cámara de Diputados y consideró que Juan Grabois aprovechó el episodio para reforzar su perfil opositor al Gobierno. “Logra instalarse como un antagónico de La Libertad Avanza”, sostuvo en Infobae al Regreso.

La reunión había sido convocada por las comisiones de Relaciones Exteriores, Legislación Penal y Defensa para abordar distintas iniciativas vinculadas con la soberanía nacional. Sin embargo, el encuentro quedó atravesado por una serie de discusiones y agravios que terminaron desplazando el tratamiento de los proyectos previstos.

PUBLICIDAD

Primero creo que esto no nos hace bien en ningún tipo de discusión y menos una discusión de este tipo parlamentaria”, planteó Almirón. Según relató, el episodio se produjo hacia el final del encuentro, luego de que se resolviera levantar la reunión, y derivó en un intercambio verbal que involucró a distintos legisladores y dirigentes.

Para el diputado correntino, la tensión terminó opacando una jornada que debía estar centrada en cuestiones institucionales y de defensa. “Nos terminamos perdiendo la oportunidad de debatir cosas importantes como es este proyecto de soberanía nacional”, señaló.

Juan Grabois viste una chaqueta de cuero negra, señala a un hombre y habla en un salón mientras una persona lo sostiene
El diputado Almirón sostuvo que los episodios de conflicto en el Congreso garantizan alta visibilidad mediática a los dirigentes

Almirón también expresó su solidaridad con quienes fueron objeto de agravios durante la reunión y consideró que ese tipo de situaciones no contribuyen al funcionamiento parlamentario. En su análisis, el conflicto excedió la discusión puntual y terminó adquiriendo una dimensión política.

PUBLICIDAD

En particular, interpretó que Grabois consiguió convertir el episodio en una instancia de exposición pública. “Él sabe lo costoso que es tener una repercusión en todos los medios simultáneamente. Lo consiguió”, afirmó.

El legislador vinculó esa estrategia con las aspiraciones políticas del dirigente social. “Tiene aspiraciones y lo demuestra permanentemente”, sostuvo, aunque aclaró que serán los ciudadanos quienes evalúen ese posicionamiento.

La defensa del cambio en la Ley de Tierras

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue la Ley de Tierras y el futuro de los cambios introducidos por el DNU 70/2023, que derogó la Ley 26.737 y eliminó las restricciones que esa normativa establecía para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

Almirón defendió la decisión del Gobierno y planteó que el debate debe contemplar las particularidades de las provincias fronterizas. “Me toca vivir en una de las provincias que linda con tres países”, explicó al referirse a Corrientes.

(Infobae en Vivo)
Lisandro Almirón remarcó la independencia del Congreso respecto de los plazos de resolución de la Corte Suprema (Infobae en Vivo)

Desde esa perspectiva, sostuvo que el régimen anterior podía condicionar inversiones y proyectos de infraestructura. “Para nosotros la Ley de Tierras es significativamente importante por el desarrollo de los puertos, por la capacidad operativa que puede tener una inversión”, afirmó.

El diputado cuestionó además el alcance de las restricciones que establecía la legislación anterior. “Hay una ley que no solamente limita, sino también de alguna manera restringe”, sostuvo, al defender un esquema que, según su postura, otorgue mayores posibilidades de inversión y desarrollo.

Consultado sobre la estrategia que podría adoptar el oficialismo frente a los bloques que buscan revertir los cambios del DNU, Almirón puso el foco en el proceso legislativo y en la necesidad de construir acuerdos.

“Estamos sujetos en el tratamiento de la ley en cuatro estadios y te diría hasta el cinco”, explicó. En ese recorrido incluyó el debate en las comisiones, el tratamiento en el recinto, la revisión del Senado y las facultades posteriores del Poder Ejecutivo.

(Infobae en Vivo)
Lisandro Almirón remarcó la independencia del Congreso respecto de los plazos de resolución de la Corte Suprema (Infobae en Vivo)

En ese punto, destacó la importancia de la negociación parlamentaria y aseguró que el oficialismo mantiene conversaciones con distintos sectores. “Permanente”, respondió al ser consultado sobre el diálogo político dentro del Congreso.

También marcó diferencias con la posibilidad de esperar una definición de la Corte Suprema antes de avanzar con determinadas iniciativas. “Yo no lo veo de la misma manera. Podría compartirla, ella tiene por ahí más información, pero veo primero que yo soy abogado, creo en la división de poderes”, explicó.

Según Almirón, los tiempos judiciales no necesariamente deben coincidir con los del Poder Legislativo y el Ejecutivo. “Los tiempos de la Corte no son los tiempos de la política, ni del Congreso, ninguna de las cámaras y mucho menos de los tiempos políticos del Ejecutivo”, afirmó.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Lisandro AlmirónJuan GraboisLa Libertad AvanzaLey de Tierraspropiedad privadaJavier MileiInfobae al RegresoInfobae en Vivo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Javier Alonso, ministro de Seguridad bonaerense: “La base electoral de La Cámpora quiere que Axel Kicillof sea presidente”

En Infobae al Regreso, el funcionario defendió los resultados de la política de seguridad, cuestionó la falta de recursos nacionales contra el narcotráfico y se refirió a las diferencias dentro del peronismo

Javier Alonso, ministro de Seguridad bonaerense: “La base electoral de La Cámpora quiere que Axel Kicillof sea presidente”

Venta de tierras: el kirchnerismo en el Senado busca restituir la ley de 2011 y el tope de 15% a extranjeros

Dicha norma fue derogada por el mega DNU mileísta 70/23. Tras una objeción por la vía judicial, el artículo 154 recuperó vigor. Horas atrás, un pronunciamiento de la Corte Suprema dejó vigente la decisión libertaria y volvió a desactivarlo

Venta de tierras: el kirchnerismo en el Senado busca restituir la ley de 2011 y el tope de 15% a extranjeros

Escasa asistencia política en la primera jornada del Coloquio de IDEA

El encuentro reunió a Juan Manuel López, Patricia Vázquez, Diego Guelar y Leonel Chiarella, mientras que Javier Milei participó por videollamada. Sorprendió la fuerte presencia de la Policía Federal en el interior del hotel

Escasa asistencia política en la primera jornada del Coloquio de IDEA

Luis Lacalle Pou en IDEA: “El Presidente tiene que tener paciencia, prudencia y equilibrio”

En su presentación ante el Coloquio, el ex presidente de Uruguay sostuvo que los acuerdos multipartidarios no son concesiones y que un mandatario “tiene que ser factor primario de unión y no de separación”

Luis Lacalle Pou en IDEA: “El Presidente tiene que tener paciencia, prudencia y equilibrio”

Javier Milei pidió por su reelección y minimizó una candidatura de Kicillof: “Mi rival soy yo mismo”

El Presidente volvió a hablar de los comicios del año que viene y del futuro de la Argentina si él es reelecto. “La velocidad de las reformas será única e irrepetible en el mundo. Vendrán los mejores cuatro años de la historia”, afirmó

Javier Milei pidió por su reelección y minimizó una candidatura de Kicillof: “Mi rival soy yo mismo”

DEPORTES

Argentina se enfrenta a Bolivia en el primer amistoso tras el Mundial antes de la despedida de Messi

Argentina se enfrenta a Bolivia en el primer amistoso tras el Mundial antes de la despedida de Messi

Boca Juniors lanzó sus redes sociales en inglés: el saludo de Lautaro Di Lollo que se volvió viral

“Envidiosos, despectivos e ignorantes”: el fuerte mensaje de la hermana de Cristiano Ronaldo tras el escándalo con Portugal

El presidente del Barcelona destapó el intento de fichar a otro argentino, además de Julián Álvarez: “Lo quería a cualquier precio”

La fuerte crítica de una figura de España contra Argentina a dos meses de la final del Mundial: “Es una imagen fea, antifútbol”

TELESHOW

Carolina Álvarez, la actriz revelación de “Mis muertos tristes”, habló de su batalla por bajar de peso

Carolina Álvarez, la actriz revelación de “Mis muertos tristes”, habló de su batalla por bajar de peso

El tenso momento entre Maxi Ghione y Carlín Calvo en la mesa de Mirtha Legrand que volvió a viralizarse tras su detención

El comunicado de Turf tras la denuncia contra su cantante, Joaquín Levinton: “No vamos a hacer públicas conversaciones privadas”

Verónica de la Canal dio detalles sobre los vestidos de novia de Lali Espósito y Tini Stoessel: “Me pareció mágico”

Luck Ra se fue enojado de un móvil de TV tras una pregunta sobre Tiago PZK y La Joaqui: “Ya está, basta”

INFOBAE AMÉRICA

Costa Rica reactiva proyecto para llevar nuevamente el tren al Pacífico tras más de tres décadas

Costa Rica reactiva proyecto para llevar nuevamente el tren al Pacífico tras más de tres décadas

CIDH otorga medidas cautelares a Thelma Montenegro por riesgo para su vida bajo custodia del régimen en Nicaragua

Dos niños dominicanos siguen desaparecidos en Canadá y Policía busca a su padre

Elena Rose llevó su música y sus raíces a Le Défilé en París

El Presidente de Guatemala admite participación militar en Huité tras dos días de silencio y ordena una comisión investigadora