Honduras

Honduras: salarios pendientes mantienen en tensión al sector médico

El Colegio Médico acudirá a una nueva reunión con Salud para revisar los trámites de pago, mientras continúan las afectaciones en servicios programados y crece el llamado a encontrar una salida al conflicto

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos pidió a las partes retomar el diálogo ante la afectación a médicos y pacientes.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos pidió a las partes retomar el diálogo ante la afectación a médicos y pacientes.
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La disputa entre el Gobierno y el Colegio Médico de Honduras (CMH) alcanza su cuarta semana de asambleas informativas, sin que las partes hayan logrado resolver los principales reclamos laborales que mantienen al gremio en protesta.

Uno de los puntos que continúa sobre la mesa es el pago de salarios pendientes. Héctor Carranza, miembro de la Junta Directiva del CMH, afirmó que alrededor del 42% de los médicos a nivel nacional todavía espera recibir sus remuneraciones.

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El gremio tiene previsto participar en una nueva reunión convocada por la Secretaría de Salud, en la que se revisará la documentación relacionada con los trámites administrativos efectuados para procesar los pagos. Mientras médicos y autoridades mantienen las negociaciones, los pacientes continúan enfrentando las consecuencias de las medidas adoptadas por el gremio.

Las asambleas informativas han afectado principalmente la consulta externa y algunos servicios programados, aunque las atenciones de emergencia se mantienen.

El conflicto laboral se desarrolla, así, en dos frentes: el reclamo de los médicos para que se cumplan las obligaciones pendientes y la necesidad de garantizar la continuidad de la atención para la población.

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Posición del Colegio Médico

Carranza señaló que el gremio mantiene las asambleas informativas por cuarta semana consecutiva y que acudirá a la reunión convocada por las autoridades sanitarias.

La revisión de los expedientes administrativos será uno de los puntos centrales del encuentro, para determinar el estado de los procesos relacionados con los pagos reclamados por los profesionales.

El CMH ha sostenido durante las últimas semanas que los atrasos salariales y otros compromisos laborales deben ser atendidos antes de normalizar completamente las actividades.

La Secretaría de Salud informó sobre desembolsos realizados a trabajadores del sistema y sobre procesos administrativos para atender obligaciones pendientes.

Entre los pagos informados durante septiembre figuran 79.9 millones de lempiras, equivalentes a aproximadamente USD 3,01 millones, destinados a 4,258 trabajadores por concepto de IPC y quinquenio.

También se informó sobre otros 139,3 millones de lempiras, unos USD 5,26 millones, correspondientes a beneficios laborales para 6,816 funcionarios.

El Colegio Médico de Honduras reclamó el cumplimiento de una base salarial uniforme para los médicos del sector público.
Las autoridades sanitarias informaron sobre otros 139,3 millones de lempiras correspondientes a beneficios laborales.

Las cifras corresponden a pagos informados por la institución y no significan que todos los reclamos del CMH hayan sido resueltos. El gremio sostiene que todavía existen profesionales que esperan remuneraciones y que permanecen otros asuntos laborales pendientes.

Ante la falta de una solución definitiva, el médico y diputado Carlos Umaña pidió al presidente Nasry Asfura recibir directamente a los representantes del Colegio Médico.

Umaña planteó que una reunión entre el mandatario y la dirigencia del gremio podría contribuir a aclarar los compromisos que puede asumir el Ejecutivo y las condiciones financieras para atender las demandas.

El planteamiento busca llevar la discusión a un nivel político superior, luego de varias semanas de conversaciones entre los representantes médicos y las autoridades sanitarias.

El diputado Carlos Umaña pide a Nasry Asfura reunirse con la dirigencia del Colegio Médico. EFE/Gustavo Amador/Archivo
El diputado Carlos Umaña pide a Nasry Asfura reunirse con la dirigencia del Colegio Médico. EFE/Gustavo Amador/Archivo

Advertencia sobre doble afectación

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), organismo público de defensa de derechos en Honduras, pidió tanto al Gobierno como al sector médico retomar el diálogo para resolver la crisis.

Ricardo López, delegado adjunto del organismo, señaló que el Conadeh ha constatado una doble afectación: los médicos reclaman el derecho al trabajo y el pago de sus remuneraciones, mientras los pacientes necesitan acceder a los servicios de salud.

Con cuatro semanas de asambleas informativas, la reunión entre el Colegio Médico y la Secretaría de Salud servirá para determinar si existen avances concretos sobre los pagos pendientes.

La revisión de los trámites administrativos permitirá al gremio conocer el estado de los expedientes y las acciones que las autoridades han realizado para atender las obligaciones reclamadas.

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