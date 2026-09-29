Crimen y Justicia

El juicio de Maradona llegó al final: una imputada lloró en su última declaración ante los jueces y Luque subrayó que amaba a Diego

Los acusados tuvieron la posibilidad de ampliar su indagatoria una vez más antes de los alegatos. Solo cuatro decidieron hacerlo. Qué dijeron

Juicio Maradona
Leopoldo Luque en la última audiencia de debate por la muerte de Maradona
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Tras 45 audiencias, 76 testigos y 27 declaraciones de imputados, el juicio por la muerte de Maradona vivió este martes su última jornada de debate. Fue casi seis meses después del reinicio del proceso, que comenzó en abril desde foja cero después del escándalo judicial que obligó a anularlo en 2025.

El final llegó sin impacto. Para esta instancia, ya los jueces ya conocen toda la prueba que se expuso y las versiones de cada uno de los 7 imputados que tiene la causa por homicidio simple con dolo eventual. Así todo, cuatro de ellos aprovecharon esta audiencia para ampliar sus indagatorias por última vez antes del comienzo de los alegatos.

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Fueron Leopoldo Luque, Agustina Cosachov, Nancy Forlini y Pedro Di Spagna, que no aportaron nueva información, repitieron lo que habían dicho en sus declaraciones previas y, como ya ocurrió anteriormente, aprovecharon para echarse la culpa entre ellos una vez más. “Va a ser el juego del gran bonete”, había adelantado el fiscal Patricio Ferrari el primer día del juicio.

En sus declaraciones, el neurocirujano y la psiquiatra se mostraron firmes ante el tribunal al defenderse del rol que les tocaba en la internación domiciliaria donde falleció Maradona el 25 de noviembre de 2020. Dijeron que la que se encargaba del dispositivo era Nancy Forlini, la coordinadora de la prepaga, y que ellos apenas sabían lo que pasaba puertas para adentro porque tenían prohibida la comunicación directa con los enfermeros que estaban en la casa.

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Juicio Maradona
Los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren

Al mismo tiempo, ambos hablaron del astro del fútbol y dijeron apreciarlo a pesar de los audios que se difundieron en el último tiempo donde se los escuchaba hablar despectivamente de él.

En este sentido, Leopoldo Luque dijo: “A mi no me favorecía como médico estar con él. Yo no estaba con él por fama o dinero. Estaba porque lo amaba. Es algo interno y una admiración que muchos de los que estamos acá le seguimos teniendo”.

Y Agustina Cosachov, a su turno, declaró: “La verdad lamento mucho lo que pasó. Siempre traté de hacer lo que mejor sé, lo que mejor pude, tenía un buen vínculo con el paciente, lo queríamos mucho”.

AGUSTINA COSACHOV PARA PORTADA
Agustina Cosachov, la psiquiatra imputada

Pedro Di Spagna, médico clínico interconsultor acusado tras haber revisado una vez a Maradona y ser incorporado a un grupo de WhatsApp con los enfermeros, también se desligó de la internación domiciliaria. Recordó cómo fue el único encuentro con Diego y que el único comentario que le hicieron aquella vez es que todo estaba a cargo de Forlini.

“Siento que humanamente y médicamente hice lo que se me solicitó. Excederme hubiera sido una falta a la ética y si en algún momento se dijo que yo era el médico de Maradona es un absurdo”, expresó Di Spagna en su última declaración.

Nancy Forlini fue la única de las imputadas que lloró en su relato y pidió por favor a los jueces que puedan comprender cuál era su rol en el tratamiento de Maradona. En este sentido, señaló que ella tomó intervención en la internación domiciliaria cuando ya se había acordado, sin su participación, que todo iba a estar a cargo de los doctores Luque y Cosachov. “La prepaga les daba servicio de enfermería las 24 horas”, dijo la imputada.

Nancy Forlini, la coordinadora de la prepaga imputada
Nancy Forlini, la coordinadora de la prepaga imputada

“Eso llegó a mí como una decisión tomada, yo no tuve injerencia antes y no tenía la potestad de modificarlo. No intervení antes ni durante ni después, trabajé a partir de una internación domiciliaria consistente solamente en enfermería 24 horas, que era lo que se había firmado”, dijo.

La coordinadora de la prepaga aseguró que en la internación domiciliaria estaban todos los roles “muy bien definidos” y que “todos tenían en claro lo que tenían que hacer”. En este sentido, dijo que Agustina Cosachov y Leopoldo Luque estaban a cargo del seguimiento del paciente y ella era “a quien le tenían que pedir las prestaciones”.

El resto de los imputados -que son el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón y su jefe Mariano Perroni- decidieron no volver a declarar. Consideran que lo expuesto hasta ahora ya es suficiente para que el tribunal saque sus conclusiones. Durante el debate, sin embargo, declararon 3 veces, una y una respectivamente.

El tribunal escuchó atentamente las declaraciones de quienes sí hablaron, aunque hicieron pocas preguntas aclaratorias. Tras casi ocho horas de audiencia, pasaron a un cuarto intermedio hasta el próximo jueves, que comenzarán los alegatos.

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