Crimen y Justicia

"Eluney", la viuda negra que vivía a puro lujo: restaurantes exclusivos, champagne y fajos de dólares

La joven, de 21 años, cayó junto a dos supuestos cómplices de nacionalidad chilena y venezolana. En uno de los allanamientos, la Policía encontró cuatro goteros de vidrio. Hay dos prófugos

La viuda negra subía videos a sus redes en lujosos restaurantes, tomando champagne y con fajos de dólares
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En una de las secuencias agrupadas en videos de TikTok que ostentan lujo y derroche, una joven acusada de actuar bajo la modalidad de viuda negra eligió mostrar la propina que dejó en una de las mesas de un exclusivo restaurante de Puerto Madero: un billete de 100 dólares. La publicación incluye una foto de un fajo de billetes de la misma moneda, pese a que no tiene actividad comercial registrada y posee una deuda de 1.600.000 pesos en el sistema financiero.

En las imágenes, también se puede ver una botella de un champagne considerado de alta gama, entre otras postales tomadas en su visita al lujoso barrio porteño. La cuenta también la retrata ante el volante de un Jeep, mientras recorre una zona de La Matanza, en el conurbano bonaerense, al ritmo de una canción del género urbano chileno que hace referencia al delito.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Imágenes publicadas en TikTok por la joven acusada de viuda negra

La joven, de 21 años e identificada como Lourdes Milagros Rodríguez, posteó por última vez el jueves pasado, horas antes de ser detenida por la SubDDI de Pilar, acusada de cometer, al menos, un golpe bajo la modalidad de viuda negra. Junto a ella, cayeron dos cómplices de nacionalidad chilena y venezolana, indicaron fuentes policiales a Infobae.

Rodríguez acompañó esa última publicación con otro tema cuya letra dice: “Difícil de encontrarla, dónde estará escondida”. Sin embargo, aunque, de acuerdo con el expediente, no utilizaba su nombre verdadero en los golpes ni en redes, los detectives lograron atraparla.

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Según la investigación, el episodio por el que la acusan ocurrió el 24 de julio pasado, cuando un hombre, de 31 años, la contactó a través del Instagram “Eluney”, el alias con el que operaba la joven. Pactaron un encuentro: la invitó a su casa de Pilar.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
"Eluney", la viuda negra de 21 años, detenida

Según las fuentes y tal como suele suceder en estos casos, tras consumir bebidas, la víctima perdió el conocimiento. Al despertar, comprobó la sustracción de dinero en efectivo, moneda extranjera, una consola PlayStation 4, una notebook HP, un teléfono celular Samsung S25 y las llaves de su casa.

El análisis de cámaras de seguridad permitió identificar el auto utilizado en el robo, a la mujer involucrada, a uno de sus cómplices y un domicilio asociado en José C. Paz. Con esa información, la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) 2 de Pilar, con intervención del Juzgado de Garantías 7 y la Defensoría Judicial de San Isidro, obtuvo una orden de allanamiento y dos órdenes de detención.

El operativo se ejecutó en la manzana 8 del barrio María Teresa de Calcuta, de José C. Paz, donde “Eluney” fue detenida. Entre los elementos secuestrados en el lugar se hallaron seis teléfonos celulares, $11.700 pesos y U$S 100, un chaleco de ciré negro con capucha, un perfume Rose Gourmand de 80 ml —identificado como perteneciente a la víctima—, cuatro frascos goteros de vidrio y un DNI a nombre de una persona cuyas iniciales son B.T.S.

Imágenes publicadas en TikTok por la joven acusada de viuda negra
Imágenes publicadas en TikTok por la joven acusada de viuda negra

Se constató además que Rodríguez registraba un pedido de captura activa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, tramitada ante la UFI 16 y el Juzgado de Garantías 3 del Departamento Judicial San Martín.

Las fuentes señalaron que la apertura de su celular reveló un nuevo domicilio en Merlo, por lo que el Ministerio Público Fiscal autorizó un segundo allanamiento de urgencia. En el procedimiento, en la calle Medrano, se secuestró un celular y un comprobante de solicitud de pasaporte a nombre de Damián Rodrigo Cano Graver.

Imágenes publicadas en TikTok por la joven acusada de viuda negra
Imágenes publicadas en TikTok por la joven acusada de viuda negra

En las inmediaciones del lugar fue interceptado un Toyota Etios blanco, dominio OOR840. Al volante viajaba Edwar Aníbal Castellanos Montilla (venezolano, 29 años, DNI 95.952.148), quien fue detenido. Como acompañante se encontraba Bastián Alejandro García Cisterna (chileno, 18 años, Cédula 23.024.133-3), aprehendido por encubrimiento. Se constató que García Cisterna se encontraba en situación migratoria irregular, por lo que se dio intervención a la Dirección Nacional de Migraciones.

Del interior del vehículo se secuestraron dos teléfonos celulares adicionales y un DNI peruano a nombre de Garnique More Leonardo Junior, de nacionalidad peruana, quien junto a Cano Graver resultaría autor material del hecho.

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