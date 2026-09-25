Volvió a caer un miembro de “La Banda del Millón” por el robo millonario a un departamento

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Uno de los integrantes de la denominada Banda del Millón, identificado como Facundo Carro, fue detenido otra vez en Mar del Plata, acusado de participar en un robo millonario cometido en un departamento de Playa Grande. En el mismo procedimiento también arrestaron a Néstor Aguirre, de 30 años, a quien la investigación ubica como presunto cómplice.

La causa comenzó a mediados de agosto, después de que una mujer denunciara la sustracción de dinero, relojes y joyas de su vivienda. El avance de la pesquisa, a cargo de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Mar del Plata, permitió reconstruir una maniobra que habría comenzado en el Club Náutico y terminado en un edificio situado en la zona de la calle Formosa y la costa.

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Según la investigación, los sospechosos habrían utilizado las llaves de la cochera y del departamento de la víctima para entrar sin ejercer violencia ni forzar accesos. Fue a partir de esto que el fiscal Mariano Moyano solicitó las detenciones y los allanamientos, que fueron autorizados por la Justicia de Garantías.

De acuerdo con La Capital de Mar del Plata, el hecho investigado ocurrió el 15 de agosto. En ese momento, la víctima se encontraba en el Club Náutico cuando advirtió que de su Toyota Yaris habían desaparecido las llaves de la cochera y de su departamento.

La zona en donde se encontraba el departamento donde ocurrió el robo

En ese contexto, al volver a su domicilio, constató que desconocidos habían ingresado a la propiedad y se habían llevado una suma de dinero en dólares, euros y pesos argentinos. Además, la denuncia incluyó el faltante de dos relojes Rolex, alhajas de oro y joyas con piedras preciosas.

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Las cámaras de seguridad analizadas por los investigadores resultaron centrales para establecer la secuencia que se atribuye a los acusados. De acuerdo con la pesquisa, Facundo Carro, de 32 años, habría empleado un inhibidor de señal para impedir que el vehículo de la mujer quedara correctamente cerrado.

Ese mecanismo habría permitido que se retiraran las llaves del interior del automóvil sin necesidad de violentarlo. Luego, siempre según la investigación, Carro se reunió con Aguirre, quien lo esperaba a bordo de un Volkswagen Gol Trend.

Con las llaves en su poder, los sospechosos habrían tenido acceso a la cochera y al departamento sin llamar la atención de vecinos ni del personal del edificio. Los detectives establecieron que la vivienda estaba ubicada en un inmueble de Playa Grande, en la intersección de Formosa y la costa.

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Los dos sospechosos fueron detenidos en diferentes puntos de la ciudad

La hipótesis de la Fiscalía es que la sustracción de las llaves fue parte de una maniobra planificada para entrar al domicilio de la víctima con facilidad. El uso de inhibidores de señal es una modalidad que busca evitar el cierre centralizado de los vehículos, aunque el propietario crea que activó el comando a distancia.

Con el material reunido, la DDI Mar del Plata elevó un informe a la Fiscalía. También se incorporaron datos sobre el nivel de vida que exhibían los dos hombres, un aspecto que quedó bajo análisis dentro del expediente.

A partir de esos elementos, el fiscal Moyano pidió las órdenes de allanamiento y detención. La Justicia de Garantías hizo lugar a las medidas solicitadas y habilitó los procedimientos que se concretaron este jueves.

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Carro fue detenido en las oficinas del Registro Civil de la Ferroautomotora, a donde había ido acompañado por integrantes de su familia. Durante el operativo, la policía también imputó a su pareja, debido a que ambos se movilizaban en un vehículo que tenía pedido de secuestro.

La zona en donde fue detenido el cómplice de Carro

En paralelo, Aguirre fue interceptado mientras conducía una camioneta valuada en más de USD 50.000. El procedimiento se realizó en la zona de Calabria y Edison, donde los agentes secuestraron una suma de dinero en efectivo que será incorporada a la investigación.

Los dos detenidos quedaron a disposición de la Justicia por su presunta intervención en el robo al departamento de Playa Grande. No obstante, la Fiscalía deberá definir ahora las próximas medidas de prueba y resolver la situación procesal de los acusados.

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La detención de Carro vuelve a poner el foco sobre la Banda del Millón, un grupo, que fue desarticulado en 2023, al que se le atribuyeron robos en departamentos de Mar del Plata mediante llaves falsas o mediante el apoderamiento de las llaves originales de las víctimas.

La organización estaba integrada, según la investigación judicial, por Mauricio Di Norcia, Carro, Agustín Suárez, Ricardo Soteris, Matías Lowing y Federico André.

Un cálculo oficial elaborado por el fiscal Fernando Berlingeri a partir de las denuncias de las víctimas ubicó el perjuicio atribuido al grupo en USD 1.369.500 y $ 42.850.000 durante 2022. A esa cifra se sumó otro hecho denunciado en 2023, con un botín estimado en más de USD 600.000. A pesar de esto, los integrantes de la banda recibieron condenas que no superaron los cinco años de prisión.

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