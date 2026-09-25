Una joven fue condenada a cinco años de prisión por robos en Santa Fe

Agustina Florencia Rivero fue sentenciada a cinco años de prisión tras admitir su responsabilidad en robos cometidos en Rafaela. (mpa.santafe.gov.ar)

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Una joven de 22 años fue condenada a cinco años de prisión por una serie de hechos contra la propiedad cometidos en Rafaela, provincia de Santa Fe, entre 2023 y 2024.

Se trata de Agustina Florencia Rivero, quien aceptó su responsabilidad penal en un proceso judicial abreviado que fue resuelto en los tribunales de la ciudad.

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La decisión estuvo a cargo del juez Javier Bottero, quien homologó el acuerdo alcanzado entre las partes. La investigación fue dirigida por la fiscal Lorena Korakis, representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Según lo informado por el portal del Ministerio Público de la provincia de Santa Fe, el caso reunió episodios de distinta gravedad, desde la sustracción de motocicletas hasta ingresos a viviendas en los que se llevaron electrodomésticos, dinero, teléfonos y otros objetos. En uno de los robos investigados intervino un hombre que no fue identificado y que, de acuerdo con la Fiscalía, permanece prófugo.

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La pena unificó delitos perpetrados en un período de dos años. Según expuso Korakis ante el tribunal, Rivero estuvo involucrada en maniobras de hurto, defraudación y robos cometidos en distintos puntos de Rafaela.

La fiscal indicó, en una exposición atribuida al Ministerio Público de la Acusación, que los ilícitos fueron cometidos “entre 2023 y 2024”. La acusada reconoció su intervención y prestó conformidad con la calificación jurídica seleccionada por la Fiscalía, así como con el monto de la pena y la modalidad abreviada del juicio.

Uno de los primeros hechos incluidos en la condena fue el hurto de una motocicleta Honda Biz. El vehículo estaba estacionado en la ochava que forman las calles Don Orione y Anduiza, con la llave colocada, cuando fue tomado de manera ilegítima.

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De acuerdo con la descripción efectuada por Korakis, el dueño de la moto mantenía una conversación con una mujer cerca del lugar al momento de la sustracción. La fiscal precisó que Rivero se apoderó del rodado aprovechando esas circunstancias.

La condena también alcanzó otro episodio relacionado con una motocicleta. Meses después del hurto de la Honda Biz, una persona del círculo cercano de la joven le había prestado una Guerrero Trip. Sin embargo, Rivero no restituyó el vehículo cuando su propietaria o propietario se lo reclamó.

Ese hecho fue encuadrado como defraudación, mientras que la apropiación de la Honda Biz fue calificada como hurto agravado por tratarse de un vehículo dejado en la vía pública.

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La investigación incluyó un ingreso forzado a una vivienda situada en Jorge Newbery al 600. La Fiscalía sostuvo que Rivero actuó junto a un coautor cuya identidad aún no fue establecida.

Según Korakis, ambos entraron al domicilio con el objetivo de llevarse bienes ajenos. Durante el episodio, el hombre que acompañaba a Rivero habría amenazado y golpeado físicamente a una persona que se encontraba dentro de la casa.

Mientras se producía esa agresión, Rivero recorrió el inmueble en busca de objetos de valor, de acuerdo con el relato presentado en la audiencia. Finalmente, los autores se llevaron dos televisores, un teléfono celular y una billetera que contenía documentación personal y dinero en efectivo.

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Por este hecho, Rivero admitió la coautoría de robo calificado por el uso de arma. La persona señalada como su acompañante no fue individualizada y continúa prófuga, según lo informado por la Fiscalía.

El juez Javier Bottero homologó el acuerdo de juicio abreviado presentado por la fiscal Lorena Korakis del Ministerio Público de la Acusación.

Otro tramo de la causa tuvo como escenario una vivienda ubicada en Alvear al 1000. Allí, Rivero actuó junto con Alexis Efraín López, quien ya recibió una condena dentro de este mismo expediente.

La Fiscalía afirmó que ambos ingresaron a la propiedad mediante un engaño. Luego sustrajeron dinero y dos pares de zapatillas. El hecho fue considerado un robo cometido en coautoría.

Tiempo después, Rivero volvió a esa misma vivienda. En esa oportunidad, se apropió de un teléfono celular y de una máquina eléctrica para cortar el pelo, según se ventiló en el proceso judicial.

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La secuencia delictiva considerada por el tribunal también incluyó un ingreso a una casa de Avenida Brasil al 1800. Allí, Rivero y López forzaron una ventana para acceder al inmueble y sustrajeron un televisor.

López había sido condenado previamente por su participación en los hechos investigados. La resolución dictada ahora fijó la situación penal de Rivero por el conjunto de episodios atribuidos.

La condenada reconoció haber sido autora de hurto calificado, defraudación y hurto. También admitió su participación como coautora en los delitos de robo calificado por el uso de arma y robo.