Mataron a un hombre en La Plata de un golpe en la cabeza con un ladrillo y hay un detenido

La zona en donde ocurrió la pelea que terminó con la vida de Terraza

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Un hombre identificado como Ramiro Sebastián Terraza murió este jueves tras recibir un golpe en la cabeza durante una pelea en la vía pública en la localidad platense de Villa Elisa. Por el hecho, fue detenido un conocido de la víctima, quien quedó a disposición de la Justicia mientras se investigan las circunstancias del ataque.

El episodio se produjo en las últimas horas en la zona de Camino Centenario y calle 45, un sector ubicado en el norte del partido de La Plata. De acuerdo con los primeros datos incorporados a la causa, Terraza y el ahora aprehendido habrían mantenido una discusión que derivó en un enfrentamiento físico.

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No obstante, los investigadores intentan establecer cuál fue el origen de la pelea, qué intervención tuvo cada una de las personas involucradas y si hubo testigos que puedan aportar precisiones sobre la secuencia. También buscan determinar si existieron conflictos previos entre ambos que pudieran desencadenar la pelea.

Según la información inicial reunida por la Policía, los dos hombres se encontraban bajo los efectos de estupefacientes al momento del hecho. En ese contexto, la discusión habría escalado hasta convertirse en una agresión física.

Los efectivos de la Comisaría 12ª de Villa Elisa trabajaron en el caso

De acuerdo con el medio platense 0221, la hipótesis bajo análisis indica que el sospechoso, identificado en las actuaciones con el apellido Muñoz, habría tomado un ladrillo y golpeado a Terraza en la cabeza. Como consecuencia de esa lesión, la víctima sufrió heridas de extrema gravedad y murió en el lugar.

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Después de que el hecho fuera denunciado ante las autoridades, los efectivos de la Comisaría 12ª de Villa Elisa se dirigieron hacia el cruce de Camino Centenario y 45. Al llegar, encontraron al hombre tendido en la vía pública. Para ese entonces, no tenía signos vitales y presentaba lesiones visibles en la zona de la cabeza.

De la misma manera, informaron que el presunto agresor fue aprehendido en el lugar del hecho y quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción de La Plata que interviene en el caso. La causa fue caratulada de manera inicial como homicidio.

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A raíz de esto, el personal policial preservó el lugar para permitir el trabajo de los peritos y realizó las primeras actuaciones. Así, la escena será uno de los elementos centrales para reconstruir lo sucedido, junto con los testimonios que puedan recogerse en el barrio y las imágenes de cámaras de seguridad que eventualmente estén disponibles en las inmediaciones.

La Fiscalía solicitó la autopsia del cuerpo y la revisión de cámaras de seguridad para precisar la causa de muerte.

En las próximas horas, la Fiscalía deberá avanzar con las medidas de prueba para definir la mecánica del ataque y la eventual responsabilidad penal del detenido. La autopsia sobre el cuerpo de Terraza también será determinante, ya que permitirá precisar la causa de muerte, el tipo de lesión que sufrió y su compatibilidad con la hipótesis que manejan los investigadores sobre el uso de un ladrillo durante la agresión.

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En este sentido, las autoridades insistieron en que la investigación se concentrará en establecer cómo se inició el conflicto y si la agresión ocurrió en el marco de una pelea entre ambos o si existió una secuencia previa que todavía no fue esclarecida. Para ello, procurarán reconstruir los movimientos de la víctima y del sospechoso durante las horas anteriores.

Por otro lado, los investigadores lograron establecer que Terraza se encontraba en situación de calle y atravesaba problemas de consumo.

De acuerdo con los registros consultados por la Policía, la víctima tenía antecedentes vinculados con causas por robo y robo agravado. Además, había recuperado la libertad en 2024 luego de permanecer alojado en la Unidad Penal N° 18 de Gorina.

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La causa permanece bajo investigación judicial en La Plata. Mientras se esperan los resultados de las pericias y de la autopsia, la Fiscalía definirá los próximos pasos procesales respecto del hombre detenido y buscará reunir pruebas para esclarecer el homicidio.