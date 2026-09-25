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Zelensky confirmó el logro de un acuerdo “muy importante” para obtener más misiles Patriot

El mandatario ucraniano no informó con las autoridades de qué país llegó a un entendimiento, aunque aseguró que es muy necesario para fortalecer las defensas de Ucrania e interceptar los ataques de Rusia

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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, anunció un acuerdo para recibir una nueva partida de misiles interceptores Patriot, un recurso que Kiev considera indispensable para responder a los ataques balísticos rusos.

Hoy llegamos a un acuerdo, no diré con quién, para el envío de misiles para los sistemas Patriot”, declaró el mandatario durante un encuentro con representantes de la comunidad ucraniana en Estados Unidos. El mandatario no identificó al país proveedor ni precisó la cantidad de interceptores o la fecha de entrega.

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Zelensky calificó la decisión como “muy importante” para fortalecer las defensas aéreas ucranianas. Según indicó, los misiles Patriot son, por ahora, la única herramienta efectiva para interceptar proyectiles lanzados por el Ejército ruso.

El presidente ucraniano planteó esa necesidad en una reunión con el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte. “Hemos aprendido a interceptar misiles de crucero y drones. Estamos buscando soluciones para contrarrestar los ‘shaheds’ de motor a reacción, y tenemos ya buenos resultados. Pero contra los misiles balísticos, por ahora, la única solución efectiva son los interceptores Patriot, de los que precisamos casi cada día”, escribió en la red social X.

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Es imposible hacer frente a este terror contra la vida por nosotros mismos”, sostuvo Zelensky, quien agradeció a Rutte su “disposición a buscar soluciones” a las dificultades que atraviesa la defensa ucraniana ante el avance de la invasión rusa.

Militares patrullan frente al sistema de defensa aérea Patriot durante un entrenamiento militar (REUTERS/Kacper Pempel/Archivo)
Militares patrullan frente al sistema de defensa aérea Patriot durante un entrenamiento militar (REUTERS/Kacper Pempel/Archivo)

A su vez, recordó que Moscú lanzó tres oleadas de ataques balísticos contra Ucrania desde el comienzo de la semana. Durante la noche del miércoles al jueves, un nuevo bombardeo con ese tipo de misiles mató a dos personas en Kiev. Según el mandatario, ese ataque tenía como objetivos infraestructuras energéticas y logísticas. Los impactos también dañaron una maternidad y edificios residenciales.

Rutte, confirmó su reunión con Zelensky, y reiteró el respaldo de la alianza a Kiev. “Mantendremos la calma, continuaremos incrementando nuestras capacidades y seguiremos apoyando a Ucrania”, afirmó en un mensaje publicado en la red social X.

Rusia prepararía ataques con drones contra España, Francia o Italia

Al margen de la reunión entre Rutte y Zelensky, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) compartió con varios gobiernos europeos información sobre un posible plan ruso para lanzar drones contra España, Francia o Italia desde buques mercantes, según una información publicada por el diario El Mundo que no recibió confirmación oficial.

El diario español citó a una fuente próxima al Ministerio de Defensa de Lituania, fuentes diplomáticas de un país báltico y analistas de defensa. El supuesto plan contemplaría ocultar drones en contenedores a bordo de embarcaciones que simularían tráfico comercial y lanzarlos desde el mar.

La información mencionó el uso de drones Gerbera, aparatos de hasta 18 kilos, con una autonomía de hasta 600 kilómetros y una velocidad cercana a los 160 kilómetros por hora. Un barco mercante podría transportar varios y desplegarlos mediante catapultas, según las fuentes citadas.

Operación Telaraña - Guerra Rusia Ucrania
Los drones escondidos en contendedores utilizados por Ucrania en la Operación Telaraña. Rusia podría usar un esquema similar contra Europa (Servicio de Seguridad de Ucrania)

El reporte comparó el posible método con la Operación Telaraña de Ucrania, en la que drones introducidos en territorio ruso atacaron bases aéreas militares. Un aparato con una carga explosiva de entre cuatro y cinco kilos no tendría capacidad para destruir una instalación de gran tamaño, pero podría provocar incendios, daños en equipos o interrupciones temporales en puertos y aeropuertos.

El diario sostuvo que el objetivo de una acción de este tipo sería generar un impacto político y económico, además del daño material. También planteó que España, Francia e Italia podrían figurar como posibles objetivos por la cercanía de sus elecciones de 2027.

La información no recibió corroboración independiente. El ministro de Defensa de Italia, Guido Crosetto, calificó de “completamente infundada” la alarma difundida por el medio español y afirmó que no existe confirmación de una alerta operativa en los canales de inteligencia, diplomáticos o militares.

(Con información de EFE)

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