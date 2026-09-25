Sociedad

La llegada de Sucot, la celebración más alegre de la comunidad judía, y los siete puntos para sumarse a los festejos en Buenos Aires

Jabad Argentina instalará siete sucás en espacios públicos de Buenos Aires durante la festividad, que comenzará el viernes 25 de septiembre. El rabino Tzvi Grunblatt explicó el sentido de las cabañas

La comunidad judía celebra el Sucot
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La celebración judía de Sucot comenzará el viernes 25 de septiembre y se extenderá durante ocho días con celebraciones en sucás instaladas en siete espacios públicos de la Ciudad de Buenos Aires. La propuesta de Jabad Argentina incluye la posibilidad de ingresar a las cabañas, realizar las bendiciones de la festividad y conocer las prácticas vinculadas con las cuatro especies.

La celebración llega cinco días después de Iom Kipur y forma parte del calendario de festividades judías que sigue a Rosh Hashaná. El rabino Tzvi Grunblatt, de Jabad Argentina, definió a Sucot como “el momento más feliz y alegre del año” y explicó que la fecha combina reuniones familiares, comidas dentro de las cabañas y rituales religiosos propios de la festividad.

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Durante la semana de la festividad, se acostumbra comer en una sucá, una estructura temporal construida bajo el cielo, en recuerdo de la travesía del pueblo judío por el desierto tras la salida de Egipto.

El cronograma de Jabad Argentina para festejar Sucot en Buenos Aires
El cronograma de Jabad Argentina para festejar Sucot en Buenos Aires

La festividad tendrá actividades hasta el 2 de octubre. Según explicó Grunblatt, los días posteriores estarán dedicados a Sheminí Atzeret, el 2 y 3 de octubre, y a Simjat Torá, el 4 de octubre, una fecha asociada con la alegría por la Torá.

Las sucás como recuerdo de la travesía en el desierto

El eje de Sucot es la sucá. Se trata de una cabaña temporaria en la que se come durante los días festivos. La tradición recuerda las viviendas y las nubes de gloria que, de acuerdo con la explicación religiosa difundida por el rabino, protegieron al pueblo judío durante los 40 años de recorrido por el desierto.

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Grunblatt señaló que esas nubes protegían a los israelitas del sol, de los animales salvajes y de la intemperie. “Nos recuerda que estamos siempre protegidos”, afirmó al referirse al sentido espiritual de la celebración.

Durante la primera noche de Sucot, el viernes 25, los judíos tienen el deber de comer al menos un pedazo de pan dentro de la sucá. La misma obligación se repite en la noche del sábado 26, según explicó el rabino de Jabad Argentina.

El comunicado de Jabad Argentina indicó que Sucot celebra “la unión del pueblo judío y la protección de Dios”
El comunicado de Jabad Argentina indicó que Sucot celebra “la unión del pueblo judío y la protección de Dios”

En los demás días de la festividad se mantiene la costumbre de comer en la cabaña, aunque ya no existe la obligación específica de consumir pan. La práctica busca trasladar parte de la vida cotidiana a ese espacio temporal, que se utiliza para comer, reunirse y celebrar.

El comunicado de Jabad Argentina indicó que Sucot celebra “la unión del pueblo judío y la protección de Dios” durante el recorrido desde Egipto hacia Eretz Israel. También señaló que las cabañas son lugares para vivir, disfrutar, comer y reunirse durante los días festivos.

Siete sucás en espacios públicos de Buenos Aires

Jabad Argentina instalará sucás en siete puntos de la Ciudad de Buenos Aires para que quienes transiten por esos lugares puedan acercarse, comer algo dentro de las cabañas y participar de las bendiciones de la fecha.

Los espacios anunciados son Distrito Arcos, la intersección de las avenidas Scalabrini Ortiz y Corrientes, Florida y Corrientes, Barrancas de Belgrano, junto a la pérgola, DOT Baires Shopping, en el Patio de Ronda, Alto Palermo, en el balcón ubicado al lado del patio de comidas, y Abasto Shopping.

Rabino Tzvi Grunblatt sobre el Rebe de Lubavitch
El rabino Grunblatt sostuvo que Sucot y Simjat Torá se vinculan con la alegría de cumplir la misión de Dios a través de las acciones cotidianas y las mitzvot, los preceptos religiosos

La convocatoria está dirigida a quienes deseen realizar la bendición de la sucá y la de las cuatro especies. Grunblatt mencionó que en esos lugares se podrá comer, entre otras opciones, un pedazo de leikach, una torta dulce asociada con las celebraciones del calendario judío, o alimentos con miel.

La organización informó que su sitio ShofarArgentina.com publicará las guías correspondientes a cada jornada, los horarios de encendido de velas y rezos, además de la ubicación y los horarios de visita de cada sucá.

La instalación de cabañas en centros comerciales, parques y zonas de circulación busca acercar las prácticas de Sucot a quienes no cuentan con una sucá propia o desean cumplir los preceptos de la festividad fuera de sus hogares.

El ritual de las cuatro especies

Otro de los preceptos centrales de Sucot es la bendición de las cuatro especies, conocidas en hebreo como Lulav, Etrog, Hadás y Aravá. Cada una reúne elementos vegetales que se sostienen juntos durante el ritual.

El Lulav es una rama de palmera datilera; el Etrog es un citrón; el Hadás está formado por tres ramas de mirto; y la Aravá incluye dos ramas de sauce. El comunicado de Jabad Argentina explicó que estos elementos representan “los diferentes tipos y personalidades que conforman al pueblo judío”.

La unión de las cuatro especies expresa el valor de cada integrante de la comunidad y la idea de una unión común. “Al juntarlos, marcamos la importancia de cada uno”, indicó el texto difundido por la organización.

Este año, el primer día de Sucot coincidirá con Shabat, el sábado 26 de septiembre. Por esa razón, Grunblatt explicó que la bendición de las cuatro especies no se realizará ese día y comenzará el domingo 27.

De Rosh Hashaná a Simjat Torá

La secuencia de celebraciones de septiembre y octubre reúne distintos momentos del calendario judío. Grunblatt señaló que Rosh Hashaná transmite el concepto de la soberanía de Dios, mientras que Iom Kipur remite a la rectificación y la superación personal.

Sobre Iom Kipur, el rabino sostuvo que la fecha propone la posibilidad de corregir el camino aun después de haber cometido errores. Sucot y Simjat Torá, añadió, se vinculan con la alegría de cumplir la misión de Dios a través de las acciones cotidianas y las mitzvot, los preceptos religiosos.

Simjat Torá cerrará el ciclo festivo el 4 de octubre. Jabad Argentina indica que esa jornada se celebra con bailes y está asociada con la Alegría de la Torá.

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