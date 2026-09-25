Mundo

Pezeshkian afirmó que Teherán está dispuesto a negociar con Trump para poner fin a la guerra: “No deseamos continuar”

“Es Estados Unidos quien debe decidir si quiere poner fin a esto o no”, agregó el presidente iraní, que viajó a Nueva York para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas

Pezeshkian afirmó que Teherán está dispuesto a negociar con Trump para poner fin a la guerra: “No deseamos continuar” (REUTERS)
Pezeshkian afirmó que Teherán está dispuesto a negociar con Trump para poner fin a la guerra: “No deseamos continuar” (REUTERS)
Guardar

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, afirmó que corresponde a Estados Unidos decidir si pone fin a la guerra contra su país y aseguró que Teherán no desea continuar el conflicto, aunque sostuvo que está dispuesto a alcanzar un acuerdo con el gobierno de Donald Trump. Sus declaraciones fueron emitidas el jueves por Fox News, un día después de que el mandatario iraní defendiera ante la ONU la posición de su país frente a Washington.

“Cuando podemos resolver los problemas mediante el diálogo, no deberíamos recurrir a la violencia. Pero con las instigaciones de Israel, nos han impuesto esta guerra”, afirmó Pezeshkian en la entrevista, según la traducción difundida por la emisora.

PUBLICIDAD

“Pero no deseamos continuar. Es Estados Unidos quien debe decidir si quiere poner fin a esto o no”, agregó el presidente iraní, que viajó a Nueva York para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Las declaraciones de Pezeshkian se produjeron después de su discurso ante la ONU del miércoles, donde adoptó una posición desafiante frente a Washington y afirmó que Irán no se “doblaría de rodillas” ante Estados Unidos. El pronunciamiento tuvo lugar mientras Trump reconocía que existían conversaciones entre Estados Unidos e Irán.

Pezeshkian insistió en que Teherán está dispuesto a alcanzar un acuerdo con Trump para poner fin al conflicto y cuestionó el colapso de un anterior alto el fuego. “¿Por qué, dos semanas después de la firma de un acuerdo, decidieron volarlo por los aires?”, preguntó el mandatario iraní en referencia a la ruptura de ese entendimiento.

PUBLICIDAD

Las declaraciones de Pezeshkian se produjeron después de su discurso ante la ONU del miércoles (EP)
Las declaraciones de Pezeshkian se produjeron después de su discurso ante la ONU del miércoles (EP)

El presidente de Irán también afirmó que el régimen mantiene abierta la posibilidad de un acuerdo con Washington bajo los marcos jurídicos internacionales. “Si el actual gobierno estadounidense, dentro de los marcos jurídicos internacionales, desea llegar a un acuerdo, perfecto. Si no, antes o después de las elecciones (de mitad de mandato en EE. UU.), ¿qué diferencia supone para nosotros?”, sostuvo.

En paralelo a las declaraciones de Pezeshkian, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, participó en una reunión con el enviado de Trump, Steve Witkoff, y con el yerno del presidente estadounidense, Jared Kushner, en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Las conversaciones no produjeron resultados inmediatos.

El planteo de Pezeshkian mantiene el foco sobre la posibilidad de una salida diplomática al conflicto entre Washington y Teherán. El mandatario iraní sostuvo que su país prefiere resolver las diferencias mediante el diálogo y reiteró que no busca prolongar la guerra.

La relación con los hutíes

Mientras tanto, Pezeshkian también se refirió a la situación de los hutíes de Yemen, un movimiento terrorista al que Washington y sus aliados consideran respaldado por Irán.

El presidente iraní negó que el gobierno de Teherán imparta órdenes al grupo y sostuvo que los hutíes toman sus propias decisiones frente a las circunstancias de la región.

“Los hutíes son responsables de sus propios actos. No reciben instrucciones de nosotros, los que resistimos en la región, en función de las situaciones que se les han impuesto”, afirmó Pezeshkian, según la traducción de sus declaraciones realizada por Fox News.

“Tenemos contactos con ellos. No existe una relación sistemática”, agregó.

Pezeshkian también se refirió a la situación de los hutíes de Yemen, un movimiento militante al que Washington y sus aliados consideran respaldado por Irán (AP)
Pezeshkian también se refirió a la situación de los hutíes de Yemen, un movimiento militante al que Washington y sus aliados consideran respaldado por Irán (AP)

Las declaraciones se produjeron mientras la violencia entre los hutíes yemeníes y Arabia Saudí y sus aliados en Yemen se intensificaba. Washington, Riad y el gobierno yemení respaldado por Arabia Saudí acusan a Irán de apoyar al movimiento, que lanzó misiles balísticos contra territorio saudí y mantiene enfrentamientos con fuerzas respaldadas por Riad por el control de Yemen.

Arabia Saudí interceptó el jueves misiles balísticos hutíes después de emitir advertencias para varias regiones del país, entre ellas La Meca.

Los hutíes también impusieron un bloqueo naval contra Arabia Saudí, con ataques contra petroleros y territorio saudí, además de controlar amplias zonas de la costa yemení del mar Rojo. Esta vía marítima resulta relevante para las exportaciones de petróleo saudí.

La situación repercutió sobre los precios de la energía y se sumó a las dificultades que enfrenta Arabia Saudí para mantener abiertas las rutas marítimas utilizadas para transportar petróleo y otros productos derivados.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Masoud PezeshkianIránRégimen de IránGuerra en Medio OrienteMedio OrienteEstados UnidosDonald TrumpÚltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Polonia afirma estar cerca de un acuerdo con Estados Unidos para una segunda base militar

Varsovia busca consolidar un despliegue militar permanente de Washington en su territorio, en medio de las dudas sobre el futuro de las fuerzas estadounidenses en Europa

Polonia afirma estar cerca de un acuerdo con Estados Unidos para una segunda base militar

Tras la reunión, Donald Trump y Xi Jinping recorrieron los proyectos en construcción en la Casa Blanca

El estadounidense guió a su homólogo chino por la Casa Blanca tras 90 minutos de diálogo en el Despacho Oval, donde abordaron asuntos comerciales, tecnológicos, Taiwán e Irán, entre otros temas

Tras la reunión, Donald Trump y Xi Jinping recorrieron los proyectos en construcción en la Casa Blanca

80 países condenan ante la ONU los ataques de Irán y de los rebeldes hutíes

La declaración, respaldada por potencias occidentales y Estados del Golfo, exigió mantener abierto el paso de Ormuz ante el riesgo para el comercio mundial

80 países condenan ante la ONU los ataques de Irán y de los rebeldes hutíes

El petróleo volvió a subir tras un nuevo ataque de los hutíes contra Arabia Saudita

La cotización para noviembre cerró en 106,60 dólares en Londres, impulsada por el temor a una interrupción del abastecimiento y por el estancamiento diplomático entre Washington y Teherán sobre Ormuz

El petróleo volvió a subir tras un nuevo ataque de los hutíes contra Arabia Saudita

El secretario general de la OTAN respaldó el nuevo acuerdo de defensa sobre Groenlandia

Mark Rutte sostuvo en Nueva York que el entendimiento entre Washington, Copenhague y Nuuk transformó las diferencias entre aliados en una respuesta conjunta para el Alto Norte, tras la firma del martes

El secretario general de la OTAN respaldó el nuevo acuerdo de defensa sobre Groenlandia
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Esta sería la alineación titular de México para enfrentar a Colombia en el debut de Rafa Márquez

Esta sería la alineación titular de México para enfrentar a Colombia en el debut de Rafa Márquez

Zorros sin repertorio

La primavera política viene malherida, hay que salvar su vida

Resultados de la Kábala de este jueves 24 de septiembre: ganadores del último sorteo

Polo, Odalys y Nolo: los tres ciclones que mantienen alerta al Pacífico mexicano

DEPORTES

Polémica en la selección de Brasil por la reacción de los jugadores al ritual aborigen de bienvenida en Australia

Polémica en la selección de Brasil por la reacción de los jugadores al ritual aborigen de bienvenida en Australia

Jugó en grandes equipos de Europa y desde que se retiró se dedica a viajar por lugares exóticos: “No me arrepiento de nada”

Es madre, se considera “la Messi de la UFC” y tendrá una oportunidad histórica: “La voy a noquear con una patada a la cabeza”

Comienza la Laver Cup y Francisco Cerúndolo debutará ante Casper Ruud: hora, partidos y todo lo que hay que saber

Morena Beltrán habló del video que la indignó, respaldó a Blondel y apuntó contra el periodismo deportivo: “Sigue siendo muy machista”

ENTRETENIMIENTO

El propietario del centro de rehabilitación donde murió Presley Gerber tiene un historial delictivo relacionado con drogas

El propietario del centro de rehabilitación donde murió Presley Gerber tiene un historial delictivo relacionado con drogas

“Lloro en silencio”: Corinna Schumacher reveló un secreto sobre los inicios de su relación con el séptuple campeón de F1

Warner Bros retrasa el regreso de ‘Gremlins’ al cine: esta es la fecha de estreno de la esperada película

El regreso de ‘Plaza Sésamo’: Netflix prepara una nueva película

Mahershala Ali respalda la confesión de Kevin Feige: se sintió un “gigantesco perdedor” por “Blade”