Llevarán a juicio a un integrante de la “Banda del Millón” por robar mientras se encontraba bajo libertad condicional

El hombre que será llevado a juicio había reincidido estando en libertad condicional

La Sala 1 de la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata rechazó los planteos de nulidad de la defensa de Facundo Carro y determinó que el hombre condenado por integrar la “Banda del Millón”, que se dedicaba al robo de departamentos en la ciudad balnearia, sea llevado a juicio por un hecho similar cometido en 2025.

En aquel entonces, junto a otros tres individuos, sustrajo 800 mil dólares de la vivienda de una jubilada mientras gozaba del beneficio de libertad asistida. Este miércoles, el Tribunal de Apelación descartó el pedido de sobreseimiento, con lo que la causa quedó habilitada para llegar a debate oral.

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La condena anterior había llegado por los asaltos cometidos por la“Banda del Millón" de la ciudad balnearia entre 2022 y 2023. En febrero de ese año, se entregó y posteriormente fue sentenciado tras un juicio abreviado.

Pero el 20 de enero de 2025, Carro recuperó la libertad, bajo el régimen asistido y un mes después, según la acusación fiscal, volvió a actuar. De acuerdo con la reconstrucción de la fiscalía y la información recabada por el portal La Capital de Mar del Plata, el 4 de marzo alrededor de las 15.24 un Citroën Cactus negro llegó al edificio Topacio, ubicado en Alsina al 2900, en Mar del Plata. A bordo viajaban Carro, Franco L. —quien permanece en prisión preventiva— y un tercer hombre que todavía no fue identificado. El ingreso se produjo por la cochera mediante utilizando un control remoto.

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Estando dentro del edificio, dos de los tres hombres subieron al segundo piso y esperaron a que una mujer de 87 años regresara a la vivienda. Cerca de las 17.30, los acusados interceptaron a la jubilada, la obligaron a entrar por la fuerza, la maniataron de pies y manos y amordazaron. Tras revisar el departamento, lograron abrir una caja fuerte de la que sustrajeron aproximadamente 800 mil dólares y 100 mil pesos.

La Sala 1 de la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata rechazó los planteos de nulidad de la defensa de Facundo Carro (Google Maps)

Luego de concretar el golpe, se dieron a la fuga en el mismo autocon el que habían llegado, mientras un tercero abandonó el edificio con una llave magnética. Horas después, el rodado apareció totalmente carbonizado en la intersección de Rufino Inda y Tripulantes del Fournier, donde los bomberos lo hallaron incendiado.

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Una semana más tarde, en el marco de un proceso judicial completamente distinto por otro robo, los investigadores interceptaron una conversación telefónica entre un detenido alojado en una unidad penitenciaria de Río Negro y otro hombre que luego fue identificado. En ese diálogo, surgieron referencias al control remoto de la cochera, al acceso al departamento y a la distribución del botín. Los interlocutores precisaron que el monto real rondaba los 820 mil dólares y que el dinero se dividió entre cuatro personas.

Con ese conjunto de indicios el fiscal Moyano requirió la elevación a juicio de la causa. La Cámara de Apelaciones ratificó esa decisión al rechazar todos los planteos presentados por la defensa.

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El robo en 2023

La cárcel de Batán

Carro y A. S. se habían entregado voluntariamente a la justicia a principios de 2023 junto a otro integrante de la organización, cuando la investigación sobre la "Banda del Millón" comenzaba a cerrarse sobre el grupo.

Ambos se presentaron acompañados por su abogado en la sede de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) local. Desde allí, la Justicia dispuso su traslado a la Unidad Carcelaria 44 de Batán para que fueran indagados por el fiscal Fernando Berlingeri, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 14 del Departamento Judicial de Mar del Plata.

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La banda era investigada por al menos cuatro de estos delitos cometidos en un lapso de seis meses en departamentos del macrocentro y de la zona de Playa Grande. El botín acumulado superaba el millón de dólares, 42 millones de pesos, además de alhajas y joyas. El primer hecho se registró el 28 de julio de 2022 en un edificio de Moreno al 3000; días después, la misma organización volvió al mismo domicilio mientras sus ocupantes estaban de viaje.

El modo de operar de la banda incluía tareas de inteligencia previas para identificar propietarios con grandes sumas de dinero en sus viviendas, y la clonación de llaves para acceder a los edificios. “Hay filmaciones de cámaras de seguridad que muestran a distintos integrantes de la banda merodeando la zona los días previos a cometer los ilícitos”, explicó el fiscal Berlingeri sobre la investigación que se llevó a cabo en aquel momento.

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