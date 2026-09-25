Crimen y Justicia

Motochorros asaltaron a dos adolescentes a la salida de la escuela en La Plata y uno resultó herido

El hecho ocurrió de ayer cerca de 137 y 420 en Arturo Seguí, donde una vecina intervino tras escuchar gritos y permitió retener a uno de los presuntos delincuentes

Vista de la esquina de una calle de tierra y una asfaltada, con postes de madera, arboleda y la marca en el suelo de las calles 420 y 137
Dos adolescentes sufrieron un intento de robo en Arturo Seguí cuando caminaban de regreso de la escuela. (Google Maps)
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Dos adolescentes que volvían de la escuela fueron abordados por delincuentes en Arturo Seguí, partido de La Plata, y uno de ellos sufrió heridas en la cabeza después de recibir dos culatazos durante un intento de robo. El episodio ocurrió en las cercanías de la intersección de las calles 137 y 420.

El ataque terminó con uno de los presuntos asaltantes detenido por la Policía, luego de que una vecina escuchara los pedidos de ayuda y saliera a asistir a los jóvenes. Su intervención permitió que uno de los sospechosos fuera retenido hasta el arribo de los efectivos.

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Según informó el portal 0221, el segundo implicado escapó en la motocicleta utilizada para interceptar a las víctimas y continuaba prófugo. El caso reactivó las preocupaciones de residentes de la zona, quienes cuestionaron la respuesta policial ante llamados de emergencia y mencionaron otros hechos delictivos registrados en los últimos días.

De acuerdo con el relato de los familiares de las víctimas, los chicos habían terminado su jornada escolar y caminaban hacia sus viviendas cuando fueron sorprendidos por dos hombres que circulaban en moto.

Los asaltantes habrían frenado junto a los adolescentes y los habrían amenazado con un arma de fuego para exigirles sus pertenencias. Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre los objetos que buscaban sustraer ni sobre la identidad de los jóvenes atacados.

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La secuencia derivó en un forcejeo cuando uno de los adolescentes se enfrentó a uno de los sospechosos. Esa reacción alteró el desarrollo del asalto y dio paso a una agresión contra el otro chico, según la reconstrucción aportada por sus familiares.

Durante ese momento, el adolescente recibió dos golpes con la culata de un arma. Como consecuencia, sufrió un corte en la cabeza. La información disponible no precisó el alcance de la lesión ni indicó si fue necesario su traslado a un centro de salud.

La Policía intervino pocos minutos más tarde y trasladó al detenido a la comisaría de Villa Elisa. Quedó a disposición de la Justicia, que deberá establecer su participación en el hecho y avanzar con las medidas correspondientes en la investigación.

Por el momento, no se informó la edad del detenido ni los cargos que podrían imputársele. Tampoco se conocieron datos oficiales sobre el arma que habría sido utilizada para amenazar a los adolescentes y golpear a uno de ellos.

Camioneta policial con luces azules y rojas encendidas en una calle asfaltada de noche, entre casas bajas y postes de tendido eléctrico.
Una vecina auxilió a las víctimas y ayudó a retener a uno de los sospechosos en el lugar del hecho. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El otro presunto delincuente escapó en la moto y permanecía prófugo luego del procedimiento policial. La búsqueda apunta a identificarlo y determinar si actuó junto al detenido en el ataque ocurrido durante la noche en La Plata.

La investigación deberá reconstruir el recorrido de los sospechosos antes y después del asalto, además de establecer si hay registros de cámaras de seguridad en las inmediaciones de 137 y 420 que permitan identificar al hombre que huyó.

Tras conocerse el ataque, vecinos de Arturo Seguí expresaron su preocupación por la seguridad en el barrio y reclamaron una mayor presencia policial. Los residentes también afirmaron que hubo otros episodios delictivos durante los últimos días.

Los vecinos estamos a la deriva, se llama al 911 y el móvil no llega”, señalaron habitantes de la zona al referirse a la respuesta ante situaciones de emergencia. La declaración fue atribuida a residentes del barrio por los familiares de los adolescentes.

La causa quedó bajo intervención judicial luego de la detención del sospechoso en la comisaría de Villa Elisa. La investigación continuará con la búsqueda del motociclista que escapó y con la recopilación de elementos que permitan determinar la secuencia completa del robo y la agresión.

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