El papa León XIV inicia su gira por Francia con la inmigración y la muerte asistida como principales ejes

El papa León observa a su llegada a la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 16 de septiembre de 2026 (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

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El papa León XIV viajará a Francia este viernes en una visita oficial marcada por asuntos que dividen a la sociedad francesa y que golpearon la credibilidad de la Iglesia Católica. El itinerario incluirá encuentros con víctimas de abusos, mensajes relacionados a la muerte asistida, migración y el futuro político de Europa.

La llegada del pontífice ocurrirá a siete meses de la primera vuelta presidencial francesa, en un escenario donde la inmigración ocupa un lugar central en la campaña y Agrupación Nacional, el partido encabezado por Marine Le Pen, busca llegar al poder.

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La visita será la primera de Estado de un papa a Francia desde el viaje de Benedicto XVI en septiembre de 2008. El programa prevé discursos ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y en Metz, además de actividades en Lourdes.

Víctimas de abusos

El Vaticano anunció en agosto que León XIV se reunirá con sobrevivientes de abusos sexuales cometidos por integrantes del clero. El encuentro está previsto para el domingo en Lourdes, la ciudad del suroeste francés vinculada a las apariciones de la Virgen María en 1858. La reunión incluirá a siete víctimas y, entre ellas, estará un antiguo alumno del internado Notre-Dame de Betharram, que ahora tiene 80 años y denunció abusos ocurridos en esa institución.

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El papa prometió reforzar las reformas internas de la Iglesia después del escándalo mundial por abusos sexuales. En España, durante un viaje realizado en junio, anticipó que la institución emprendería “esfuerzos adicionales” para modificar sus prácticas.

Una investigación publicada en 2021 concluyó que miembros del clero y laicos relacionados con la Iglesia abusaron de cerca de 330.000 menores en Francia durante siete décadas. Ese informe dañó la imagen de la institución y abrió un proceso de revisión sobre la respuesta eclesiástica. Las denuncias continuaron después de la difusión de aquella investigación. Entre los casos que sacudieron a Francia figuran las acusaciones de abuso sexual contra el abad Pierre y los señalamientos por violencia física y sexual en Betharram.

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Varias personas entran en la basílica de Nuestra Señora del Rosario en Lourdes, en el suroeste de Francia (AP/Fred Scheiber)

El santuario de Lourdes también tomó medidas frente a otro caso. Los mosaicos realizados por el sacerdote esloveno Marko Rupnik fueron cubiertos tras las acusaciones de que abusó de una comunidad de religiosas adultas en la década de 1990.

La ley de muerte asistida

El Parlamento francés aprobó en junio una ley que reconoce el derecho a la muerte asistida para algunos adultos con enfermedades incurables. La normativa provocó el rechazo de la Iglesia Católica francesa, que consideró al proyecto como una grave “ruptura”.

El cardenal Jean-Marc Aveline, presidente de la Conferencia Episcopal Francesa, sostuvo que el mensaje del pontífice tendrá como eje “la defensa de la dignidad de la vida humana”. “¿Cómo lo transmitirá en Francia? Ya veremos”, añadió Aveline al referirse a la forma en que el papa podría abordar el debate durante el viaje.

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Martin Dumont, secretario general de un instituto francés de investigación religiosa, consideró posible que el pontífice mencione la norma. “Me sorprendería mucho que adoptara una postura de confrontación”, afirmó. Dumont planteó que León XIV podría centrar su mensaje en el acompañamiento de los ancianos y de las personas vulnerables, y esa alternativa evitaría que el viaje quede reducido a un choque directo con las autoridades francesas por la nueva legislación.

Una vista general muestra el hemiciclo durante el debate de lectura final previo a la votación del proyecto de ley que establece el derecho a la asistencia médica para morir, en la Asamblea Nacional en París, Francia, el 15 de julio de 2026 (REUTERS/Abdul Saboor)

La inmigración puede adquirir peso en plena campaña presidencial

La cercanía de los comicios convierte el viaje en una circunstancia poco habitual. Los papas suelen evitar desplazamientos a países que se encuentran tan próximos a una elección presidencial decisiva. La migración es uno de los temas que atraviesan la competencia electoral. Agrupación Nacional, una fuerza antiinmigración dirigida por Marine Le Pen, considera que la votación del próximo año representa su mejor posibilidad hasta ahora de alcanzar la presidencia.

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El pontífice visitará en Francia una asociación que acompaña a migrantes. Para Dumont, esa actividad constituye una “señal contundente” en un momento de fuerte discusión política sobre las fronteras y la acogida. Durante su viaje a España, el Papa cuestionó la “indiferencia” hacia los migrantes. Esa posición podría adquirir una nueva dimensión en Francia, donde el debate migratorio se vincula con la campaña y con el ascenso de la ultraderecha.

Personas a bordo de una embarcación para transportar a 165 migrantes desde Francia hasta el Reino Unido (REUTERS)

Metz y la Unesco concentrarán el mensaje sobre Europa

El programa del pontífice contempla varios discursos sobre el papel europeo. En Metz, ciudad situada cerca de la frontera con Alemania, participará de un encuentro llamado “A las raíces de Europa por la paz y la unidad”.

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El viaje muestra el interés del papa por estrechar vínculos con países europeos de tradición católica que registran una creciente secularización. Francia forma parte de ese grupo de naciones que ocupó un lugar menor durante el pontificado de Francisco. Charles Mercier, director de la École Pratique des Hautes Études de Francia, sostuvo que el contenido de la visita tendrá efectos en el debate público aunque el Papa no señale a dirigentes específicos. “Al optar por defender la integración europea, el Papa ya le está dando una orientación política a su visita”, dijo Mercier.

François Mabille, director del Observatorio Geopolítico sobre la Religión, señaló que el pontífice concede importancia al multilateralismo y contempla a Europa como un contrapeso frente a las grandes potencias. Esa mirada abarca “el papel de Europa en relación con lo que él llama ‘lógicas imperiales’, es decir, Estados Unidos, China y Rusia”, afirmó Mabille.

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(Con información de AFP)