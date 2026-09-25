Crimen y Justicia

Detuvieron a una mujer que agredió a su pareja tras una fuerte discusión en Mar del Plata

El hombre, de 51 años, tenía una lesión en un ojo cuando llegó la Policía. Según declaró el damnificado, el hijo de la mujer intentó interceder en la pelea

Una oficial de policía custodia a una mujer con el rostro difuminado frente a un cartel de la Policía de la Provincia de Buenos Aires
Una mujer permanece detenida en la Comisaría Sexta de Mar del Plata tras ser acusada de atacar a su pareja en el barrio Libertad. (La Capital de Mar del Plata)
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Una mujer de 32 años fue aprehendida por una presunta agresión contra su pareja durante la tarde del miércoles en una vivienda del barrio Libertad, de Mar del Plata. La intervención policial comenzó tras una alerta al Sistema de Emergencias 911 por una confrontación entre varias personas en el domicilio.

El hombre, de 51 años, recibió a los efectivos del Comando de Patrullas Norte y presentaba una lesión visible en el ojo derecho.

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La investigación quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Mariana Baqueiro, que dispuso una serie de medidas para esclarecer las circunstancias del hecho. La causa fue caratulada de manera provisoria como “Lesiones agravadas”.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local La Capital de Mar del Plata, el operativo se inició a partir de una comunicación al 911 que daba cuenta de una discusión entre varias personas en una casa situada en el barrio Libertad. Con esa información, agentes del Comando de Patrullas Norte se dirigieron al lugar para verificar lo que ocurría y asistir a quienes pudieran estar involucrados.

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El damnificado afirmó ante los efectivos que su pareja lo agredió físicamente durante el altercado. Su declaración indicó que la mujer lo tomó del cuello y le ocasionó rasguños. Los policías constataron además que el hombre tenía una lesión visible en el ojo derecho, un elemento que fue incorporado a las actuaciones.

En su exposición ante el personal policial, el hombre manifestó que en el episodio intervino el hijo de la mujer, un adolescente de 14 años. Según ese relato, el menor actuó en respaldo de su madre durante la confrontación.

La participación del adolescente motivó la intervención del área de Minoridad del municipio, conforme a las disposiciones adoptadas luego del procedimiento. No se informaron medidas adicionales vinculadas al joven ni se precisó de qué manera se estableció su presencia en el lugar.

El hombre también sostuvo que la mujer lo habría amenazado con incendiar la vivienda en caso de que fuera detenida.

Policía de la Provincia de Buenos Aires
La aprehendida quedó alojada en la Unidad Penal N° 50 de Batán a disposición de la Justicia. (Télam)

Durante el procedimiento, la mujer se habría mostrado alterada y habría mantenido una actitud agresiva frente a los agentes que acudieron a la vivienda. Ante esa situación, el personal policial procedió a reducirla y controlar el escenario antes de concretar la aprehensión.

Una vez que el lugar quedó bajo control, la mujer fue detenida y puesta a disposición de la Justicia. Posteriormente, fue trasladada a la Unidad Penal N° 50 de Batán, donde quedó alojada por disposición judicial.

La intervención de los efectivos también será incorporada a la causa. La Fiscalía de Flagrancia solicitó las declaraciones del personal que participó del operativo para reconstruir las circunstancias en las que se produjo la aprehensión y los momentos previos a ella.

Entre las medidas dispuestas por la fiscal Mariana Baqueiro figura la toma de declaración formal a la víctima. Esa instancia permitirá ampliar el relato realizado ante los policías y aportar precisiones sobre el contexto en el que se habría producido la agresión.

También se ordenó realizar un registro fotográfico de las lesiones que presentaba el hombre, además de garantizarle asistencia médica.

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