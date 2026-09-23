Crimen y Justicia

Detuvieron a otros tres sospechosos por el crimen de Leonel, el nene de 7 años asesinado a tiros en Mendoza

Un adolescente de 17, la hija del primer imputado y la pareja de la joven fueron arrestados durante una serie de allanamientos este miércoles. Ya son cuatro los detenidos del caso

Tres imágenes de efectivos policiales junto a personas esposadas de espaldas y un recuadro circular con la foto de un niño sonriente
La Policía de Mendoza detuvo a tres nuevos sospechosos por el crimen de Leonel Ortiz en Las Heras
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Tres nuevos sospechosos fueron detenidos por el crimen de Leonel Santino Ortiz, el nene de 7 años que murió durante un ataque a tiros contra su casa en Villa Junín, Las Heras, provincia de Mendoza. Así, ya son cuatro los arrestados vinculados a la investigación.

Los acusados cayeron esta mañana en medio de una decena de allanamientos en distintos barrios de la capital provincial y Las Heras. Los detenidos son un adolescente de 17 años; Marcos Ernesto Castillo Ferreyra, de 23 años; y Ticiana Yamil Cabrera Campaña, de 21 e hija del primer imputado en la causa, Cristian Alejandro Cabrera Ramírez.

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Fuentes oficiales confirmaron que el menor de edad fue detenido en el barrio Nuestra Señora de la Esperanza de Las Heras, donde los investigadores además secuestraron dos teléfonos celulares.

En tanto, Castillo y Cabrera Campaña, hija del primer imputado en la causa, fueron arrestados en una vivienda del barrio 25 de Mayo, también en suelo lasherino. Allí además incautaron una campera roja.

El principal sospechoso, Cristian Alejandro Cabrera Ramírez, fue detenido al día siguiente
El principal sospechoso, Cristian Alejandro Cabrera Ramírez, fue detenido al día siguiente

Los tres quedaron a disposición del fiscal de Homicidios Oscar Malla. La investigación apunta a establecer qué rol habría tenido cada uno durante la secuencia que terminó con la muerte de Leonel, ocurrida el lunes de la semana pasada.

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Hay que recordar que el primer sospechoso por el caso, Cabrera Ramírez, de 48 años, fue arrestado al día siguiente del crimen en el barrio San Martín. La Justicia lo imputó por homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, en concurso ideal con tentativa de homicidio agravado por el mismo agravante.

Según la reconstrucción hasta el momento, el conflicto comenzó horas antes del ataque por un supuesto robo denunciado por Cabrera Campaña. Los investigadores creen que sus familiares señalaron como responsables a dos hermanos mayores de Leonel, Matías y Daniel Ortiz.

Esa mañana, un grupo de personas habría ido hasta la vivienda de la familia Ortiz para exigir la devolución de los objetos. En ese contexto, también habrían intentado incendiar la precaria construcción.

Conmoción en Mendoza: asesinaron a un nene de 8 años durante un tiroteo entre bandas narco
El crimen ocurrió en la noche del lunes 14 de septiembre

El ataque fatal ocurrió cerca de las 21 del lunes 14 de septiembre. Varios sospechosos llegaron hasta la casa ubicada en el asentamiento Villa Junín, a bordo de un auto rojo y, de acuerdo con los testimonios incorporados a la causa, abrieron fuego contra el domicilio.

Leonel recibió tres disparos y fue trasladado en un vehículo particular al Hospital Carrillo. Pese a los esfuerzos médicos, la importante pérdida de sangre provocada por el disparo le causó un shock hipovolémico y murió. Durante el tiroteo también resultó lesionado su hermano Matías, quien sufrió una herida en una oreja.

En medio de la angustia y la desazón por la trágica muerte del pequeño Leonel, su hermana mayor, Valeria, habló con la prensa local y contó que el menor se encontraba en el patio de su domicilio cuando se desató el tiroteo.

“Me mataron a mi hermano. Quisieron entrar a mi casa, ya había discusión antes... Si mi hermanito no tenía la culpa de nada”, lamentó en diálogo con medios locales, en llanto y desbordada por la trágica situación.

“Dicen que uno de mis hermanos está involucrado en un robo, pero mi hermano no fue. Vinieron temprano y querían que mi hermano se fuera y a la noche me mataron a mi hermanito”, agregó la mujer.

Una calle de tierra flanqueada por árboles altos, casas precarias, un poste de luz con tendido eléctrico y una zanja con puente metálico
El tiroteo fatal ocurrió dentro del asentamiento Villa Junín, en el Departamento Las Heras

Por el momento la investigación busca determinar cuántas personas participaron del ataque, qué armas fueron utilizadas y cuál habría sido la intervención de cada uno de los cuatro detenidos.

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