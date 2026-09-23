Sociedad

Caos en la Autopista 25 de Mayo: un camión se incendió y provocó una gran congestión de tránsito en plena hora pico

El vehículo se prendió fuego a la altura de la Avenida La Plata durante el regreso vespertino. Los dos ocupantes debieron ser atendidos por los servicios de emergencia

Caos en la Autopista 25 de Mayo: un camión se incendió en hora pico y generó una gran congestión
Los Bomberos de la Ciudad desplegaron dos líneas de ataque de 38 mm para contener el fuego, que afectó la cabina y la cavidad del motor del vehículo
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Un camión de gran porte se incendió sobre la Autopista 25 de Mayo, a la altura de la Avenida La Plata, y forzó la intervención inmediata de los Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires. Los dos tripulantes del vehículo lograron descender por sus propios medios, aunque más tarde debieron recibir atención médica por inhalación de humo.

El camión involucrado era un Mercedes Benz, que circulaba en sentido a la provincia —mano hacia Liniers— cuando el fuego se inició en la cabina y en la cavidad del motor. Las llamas alcanzaron una extensión de 2 metros de frente por 1,5 metros de ancho y 2,5 metros de alto. Según informaron fuentes policiales a Infobae, para contener el proceso, el personal de Bomberos desplegó dos líneas de ataque de 38 mm. La intervención resultó efectiva: el incendio fue primero dominado y luego declarado extinguido, tras lo cual se realizó una inspección del vehículo.

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Entre la carga del camión había pallets de madera, bolsas de cemento y tachos de pintura en desuso. Ninguno de esos materiales agravó el siniestro más allá de lo que ya se había extendido al momento de la llegada de los efectivos.

En paralelo al operativo de extinción, el Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) fue convocado de forma preventiva, dado que conductor y acompañante habían inhalado humo durante el incidente. Ambos fueron evaluados en el lugar y no requirieron traslado a ningún centro de salud.

Caos en la Autopista 25 de Mayo: un camión se incendió en hora pico y generó una gran congestión
El SAME fue convocado de forma preventiva por inhalación de humo y evaluó a los dos tripulantes en el lugar, sin necesidad de traslado

El impacto sobre el tránsito fue inmediato y de gran alcance. El operativo de seguridad vial ocupó varios carriles de la autopista y desató una congestión que se extendía desde el Bajo porteño hacia el oeste. La situación amenazaba con trasladarse también a la Autopista La Plata-Buenos Aires, en su tramo de ingreso a Puerto Madero por mano al centro.

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El nudo del problema se concentró en el acceso desde la Avenida 9 de Julio hacia la 25 de Mayo: quienes intentaban incorporarse a la autopista para salir hacia zona oeste quedaron atrapados sin alternativas de desvío rápido.

Las únicas salidas disponibles para los conductores que ya circulaban dentro de la autopista eran las bocacalles de Avenida Entre Ríos y Alberti; pasado ese punto, no había más opciones hasta el final del operativo.

El incidente ocurrió en los primeros minutos del horario de regreso vespertino, lo que potenció su efecto sobre una de las vías de mayor carga vehicular de la ciudad. Finalizadas las tareas de extinción e inspección, conductor y acompañante fueron evaluados por el SAME sin necesidad de traslado.

Choque y vuelco en Villa Lugano: encontraron una botella de champagne y bebidas energizantes

Un automóvil blanco volcó en una calle urbana y quedó sobre su techo. Integrantes de Bomberos de la Ciudad acudieron al lugar en un vehículo de emergencia para intervenir en la escena. En la vía pública se observan otros vehículos estacionados con impactos en la carrocería y restos de cristales sobre el asfalto, mientras el personal de seguridad e inspección trabaja en la zona.

Una conductora de 34 años fue trasladada al Hospital Grierson luego de que el Honda Fit que manejaba chocara contra dos vehículos estacionados y volcara en Larrazábal al 3100, a la altura de la intersección con Crisóstomo Álvarez. Y frente a una escuela.

Según información del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y de la Policía de la Ciudad, el siniestro involucró a tres vehículos. El Honda Fit colisionó contra un Renault Laguna y una Volkswagen Saveiro, que estaban estacionados y no tenían ocupantes.

La conductora logró salir del vehículo por sus propios medios antes de la llegada de los equipos de asistencia. Luego fue derivada al Hospital Grierson con politraumatismos.

Dentro del auto volcado se observó una botella de champagne, vasos descartables y latas de bebidas energizantes. Algunos testigos aseguraron que la conductora “estaba alterada” y discutió con personal del SAME y con el dueño de uno de los autos chocados.

“Aparentemente, la chica habría festejado el Día de la Primavera de manera muy particular. Lo bueno es que no pasó nada”, declaró Gustavo, dueño del Renault Laguna. Y agregó, con respecto a la conductora: “No se podía hablar con ella, estaba muy alterada, se la agarró con los policías y me insultó un poquito, así que muy bien no estaba. A esta chica habría que sacarle el registro”.

Personal de Bomberos de la Ciudad acudió al lugar y realizó el corte de energía del Honda Fit como medida preventiva, tras constatar que el automóvil había quedado volcado. Del operativo también participó personal de la Comisaría Vecinal 8 A. Los informes oficiales no detallaron las causas que provocaron el choque.

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